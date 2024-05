Renault maakt prijzen 5 bekend

Behalve een 52 kWh-batterij wordt de Renault 5 E-Tech electric in 2025 ook leverbaar met een 40 kWh-batterij en een theoretische actieradius tot 300 km. De vanafprijs van deze batterijvariant zal € 24.990 bedragen.

R5 R Pass

Wie zich als belangstellende koper eerder al online heeft aangemeld en daardoor in het bezit is gekomen van het R5 R Pass, kan als eerste een order plaatsen voor de Renault 5 E-Tech electric met de 52 kWh-batterij in de uitvoeringen Techno of Iconic cinq.

R5 R Pass-houders zijn al benaderd door de dichtstbijzijnde Renault dealer en krijgen de mogelijkheid om tot en met 30 mei 2024 de gewenste uitvoering te configureren. Speciaal voor deze groep organiseert Renault Nederland een speciaal R5 preview evenement van 23 t/m 25 mei. Tijdens dit evenement is de nieuwe R5 voor de R Pass houders te zien in Amsterdam. Zij zullen ook als een van de eersten hun nieuwe auto geleverd krijgen. Met ingang van 31 mei 2024 openen de orderboeken van de uitvoeringen techno en iconic cinq met 52 kWh-batterij voor iedereen.

Personalisatie

De Renault 5 E-Tech electric is te bestellen met keuze uit vijf carrosseriekleuren: Jaune Pop!, Vert Pop!, Blanc Nacré, Noir Étoilé en Bleu Nocturne. Daarnaast zijn 104 verschillende accessoires beschikbaar. Tevens zijn voor het dak en de voorportieren contrasterende kleuropties en stripings leverbaar.

Het interieur biedt in totaal 19 liter aan opbergruimte en is verder te personaliseren met 3D-geprinte accessoires van de fabriek in Flins. Een bijzondere accessoire is de 'rieten' mand voor een stokbrood. Ook fraai is de te personaliseren knop op de e-pop shifter.

Uitvoeringen

De eerste twee te bestellen uitvoeringen, Techno en Iconic cinq, worden gekenmerkt door een standaarduitrusting met onder meer een warmtepomp met pre-conditionering, 11 kW bidirectionele AC-boordlader, 100 kW DC-snellaadvermogen, climate control, 18-inch wielen 'Techno' of 'Chrono', een achteruitrijcamera en adaptive cruise control. Kopers kunnen ook rekenen op een 10-inch digitaal instrumentarium, een 10-inch centraal beeldscherm, evenals het OpenR Link multimediasysteem met geïntegreerde Google-functies en een voor elektrisch rijden geoptimaliseerde routeplanner.

De nieuwe Renault 5 E-Tech electric in de uitvoering techno met 52 kWh-batterij is te bestellen vanaf € 32.990. Wie in 2024 een order plaatst voor de Renault 5 komt in aanmerking voor de SEPP-subsidie van € 2.950 (zolang de subsidie beschikbaar is).

Bekijk de eerste prijzen