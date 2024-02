Renault introduceert nieuwe 5

De Renault 5 E-Tech electric is als eerste model gebaseerd op het nieuwe AmpR Small-platform van Ampere, ontwikkeld voor elektrische auto's in het B-segment. Daarmee is het model uniek en biedt hij werkelijke voordelen zoals een vlakke vloer, lange wielbasis (2,54 meter), bovengemiddelde interieurruimte, 326 liter bagageruimte, een lager zwaartepunt en een lager gewicht (minder dan 1.500 kg). Het AmpR Small-platform levert ook schaalvoordelen op, zonder dat het ten koste gaat van elektrische componenten of technologie die nuttig is voor klanten. Dankzij deze nieuwe aanpak heeft Renault de ontwikkelingstijd van de auto weten terug te brengen tot slechts drie jaar.

De Renault 5 E-Tech electric is uitgerust met een nieuwe bidirectionele AC-lader die geschikt is voor V2X-technologie. Dit systeem zal op grote schaal worden gebruikt. Het maakt de auto een belangrijk onderdeel in het energie-ecosysteem via de diensten van Mobilize. Daarmee kan elektriciteit worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en kunnen de gebruikers besparen op hun elektriciteitsrekening.

De elektromotor van de Renault 5 E-Tech electric is compacter dan die in de Megane en Scenic E-Tech electric en maakt gebruik van de vertrouwde synchroonmotortechniek van Renault met gewikkelde rotor. Omdat de motor geen permanente magneten bevat, zijn er geen zeldzame aardmetalen gebruikt, wat bij de productie de impact op het milieu vermindert. De motor komt in vermogensvarianten van 110, 90 en 70 kW.

De versie met 52 kWh-batterij biedt een theoretische actieradius tot 400 km (WLTP), terwijl de batterij zich snel laat opladen dankzij de 11 kW AC-boordlader en DC-snellaadvermogens tot 80 of 100 kW. Bovendien mag de Renault 5 E-Tech electric een aanhanger van maximaal 500 kg trekken, zoals een kleine vouwwagen, wat uniek is voor een elektrische stadsauto.

Uiterlijk

In het collectieve geheugen is de Renault 5 niet alleen het oorspronkelijke model van 1972. Daarom combineert de Renault 5 E-Tech electric verleidelijke designelementen van drie modellen: de Renault 5 en de Supercinq vanwege het uiterlijk als geheel, en de Renault 5 Turbo vanwege de brede wielkasten en de brutale. Solide uitstraling. De verlichting heeft een unieke signatuur: twee rechthoeken met afgeronde hoeken in de voorbumper, op de plaats van de mistlampen op de Renault 5 Turbo. Een 'vrijstaande' decoratie met hetzelfde rechthoekige effect is in het glas van de LED-koplampen geëtst.

De wielkasten zijn weliswaar rond, maar de vorm van de spatborden verwijst naar de karakteristieke spatborden van de oorspronkelijke Renault 5. De gekleurde daklijsten (zwart, rood of goudkleurig), het dieprood van de verticale achterlichten en de levendige carrosseriekleuren doen ook denken aan de oorspronkelijke Renault 5 en zijn uitstraling die de stad er vrolijker laat uitzien.

De conceptauto uit 2021 had al deze kenmerken ook. Die was ontworpen zonder beperking op het gebied van geschiktheid voor productie. Dankzij de nieuwste technologie konden de ingenieurs die proporties handhaven voor het productiemodel.

Renault voorziet alle uitvoeringen van 18-inch wielen, een belangrijk onderdeel van de proporties van de Renault 5 E-Tech electric. De wielen zijn voorzien van 195/55 R18-banden, in combinatie met sierdoppen voor de Evolution-uitvoering. De Techno- en Iconic-uitvoeringen zijn voorzien van lichtmetalen wielen.

Kleuren

De Renault 5 E-Tech electric is vanaf de marktintroductie leverbaar met keuze uit vijf carrosseriekleuren, waarvan er twee iconisch zijn: Jaune Pop en Vert Pop. Die kleuren zijn rechtstreeks geïnspireerd op twee kenmerkende tinten waarin de oorspronkelijke Renault 5 in de jaren zeventig leverbaar was en die in het collectieve geheugen voor altijd verbonden zijn met die auto. Een intens glittereffect voegt een hightech accent toe aan de pop-art-look. Als extra bonus is Vert Pop zonder meerprijs leverbaar.

De drie andere, minder uitbundige kleuren, zijn Blanc Nacré, Noir Étoilé en Bleu Nocturne. De uitvoeringen Iconic en Techno zijn optioneel leverbaar met Noir Étoilé voor het dak (two tone) in combinatie met de genoemde carrosseriekleuren.

Interieur

Het dashboard combineert op eigen wijze de opvallendste kenmerken van de diverse generaties van de oorspronkelijke Renault 5. Bijvoorbeeld de opbouw van het dashboard, met vóór de voorpassagier twee niveaus, de zachte bekleding, de horizontale indeling en het rechthoekige instrumentenpaneel met afgeronde randen.

In de Iconic is in het zwart het opschrift 'Renault 5' te zien op het horizontale deel van het dashboard voor de voorpassagier, boven het zacht beklede gedeelte. Met verlichting van achter voegt deze 'handtekening' een extra vleugje luxe en hightech design toe aan het interieur. Dezelfde aandacht voor detail is terug te zien in het ontwerp van de ventilatieopeningen. Die breken met het gebruikelijke horizontale ontwerp en volgen het design van de lichtsignatuur aan de voorkant van de auto.

Het moderne ontwerp van de stoelen is feitelijk rechtstreeks geïnspireerd op de stoelen van de Renault 5 Turbo, die met hun H-vorm eraan herinneren dat Renault in de jaren zeventig en tachtig innovatief was op dit gebied.

Wat de bekleding betreft: wat is universeler en overbrugt generaties beter dan denim? Denim is robuust, origineel, uitnodigend en levert een bijdrage aan de positieve sfeer in de Renault 5 E-Tech electric. De denim is gemaakt van 100% gerecyclede plastic (PET) flessen en is toegepast voor de bekleding van de stoelen, het dashboard en de deurpanelen in de Techno-uitvoering. De kleurrijke Iconic-uitvoering straalt met een hoogwaardige vintage afwerking als een symbool van gedurfd design en prestige. De stoelen zijn bekleed met grijze stof, met het H-motief en een grote 5 in gemêleerd geel. Ook deze bekleding is gemaakt van 100% gerecyclede stof.

Infotainment

Een dubbel horizontaal scherm geeft het interieur van de Renault 5 E-Tech electric een eigentijdse, technische maar ook vrolijke uitstraling. Het eerste scherm (10 inch, 7 inch in de Evolution-versie) is op de bestuurder gericht en is het digitale instrumentenpaneel dat alle voor de bestuurder relevante informatie weergeeft. Er is keuze uit vijf weergaven. Het centrale multimediascherm (10 inch in alle uitvoeringen) werkt met het OpenR Link-systeem; in de uitvoeringen Techno en Iconic is Google in het systeem geïntegreerd.

Het digitale 10-inch instrumentenpaneel geeft de snelheid weer in kleurrijke tekens in plaats van traditioneel zwart of wit. De 3D-weergave van de auto op de interface is niet alleen realistisch, het omvat ook enorm veel details, tot en met de carrosseriekleur.

Het OpenR Link-multimediasysteem met geïntegreerde Google-functies staat centraal op de schermen van de Renault 5 E-Tech electric, waar het toegang biedt tot Google Maps, Google Assistant en tal van apps via Google Play (vijftig en meer, afhankelijk van het land en de uitvoering van de auto). Met een chip die zo krachtig is als die van een premium smartphone draait het OpenR Link-systeem soepel. Het is te gebruiken als een tablet, door aanraking en via gesproken opdrachten. Het is geschikt voor Android Auto en Apple CarPlay, draadloos en via een kabel.

Het grote voordeel van OpenR Link met Google-integratie is de planner voor puur elektrisch reizen, die gekoppeld is aan Google Maps. Het systeem laat het geschatte resterende batterijniveau bij aankomst op de bestemming zien, adviseert laadstops langs de route en schat in hoe lang het laden gaat duren. Bestuurders kunnen laadpunten selecteren op basis van het vermogen van het laadpunt en de betaalmethode. Wanneer de bestuurder een laadpunt selecteert, regelt Google Maps automatisch het preconditioneren van het batterijpakket voor het optimaliseren van de laadtijd en de routeplanning.

Apps voor iedereen

Via Google Play heeft de Renault 5 E-Tech electric meer dan vijftig apps, waarvan sommige specifiek voor Renault zijn als onderdeel van gerichte partnerschappen. De bestuurder en de inzittenden kunnen naar muziek luisteren, meer te weten komen over de omgeving en de lokale toeristische attracties, op de hoogte blijven van het nieuws, spelletjes doen en een film kijken als de auto stilstaat of wordt opgeladen. Deezer, Spotify, Amazon Music, Waze, Les Incollables voor Renault, SongPop voor Renault en allerlei andere exclusieve apps verbeteren de sfeer aan boord.

Virtuele reisgenoot: avatar Reno

De Renault 5 E-Tech electric is het eerste model met Reno, een nieuwe virtuele reisgenoot. Reno is een avatar met een persoonlijkheid. Hij helpt en communiceert met de gebruiker, zowel in als buiten de auto. De avatar kan als een EV-specialist vragen beantwoorden en praktische actie ondernemen. Denk aan vragen als "Hey Reno, plan een oplaadsessie voor morgen 08.00 uur" of "Hey Reno, hoe vergroot ik de actieradius van mijn auto?". Reno kijkt verder dan de elektrische functies en kan de tweehonderd meest gestelde vragen beantwoorden die Renault After-Sales heeft geselecteerd, zoals: "Hey Reno, hoe verbind ik mijn telefoon met de auto?" en "Hey Reno, hoe vervang ik een band?"

Reno kan ook anticiperen op behoeften van gebruikers en suggesties doen om bepaalde voertuiginstellingen aan te passen, zoals het sluiten van de ruiten voor een betere luchtrecirculatie in het interieur, het inschakelen van de luchtreiniger, het in recirculatiemodus zetten van de airconditioning als hij een toename van de vervuiling detecteert, of het overschakelen van de Sport- naar de Eco-modus in de file. Ten slotte kan Reno dankzij de integratie van de kunstmatige intelligentie-technologie ChatGPT ook veel andere vragen beantwoorden.

Ook buiten de auto is Reno beschikbaar in de My Renault-app. Een reeks uitlegvideo's helpt gebruikers meer te leren over de mogelijkheden van de auto. Reno koestert de band tussen klant en treedt op een leuke manier (met quizzen enz.) op als ambassadeur voor de Renault 5 E-Tech electric. Hij kan ook helpen bij het plannen van laadsessies.

Afmetingen

Hoewel de Renault 5 E-Tech electric 3,92 meter lang is en daarmee qua lengte tussen de Clio II en Clio III zit, komt hij qua binnenruimte dicht bij de Clio V. Dat is te danken aan het AmpR Small-platform en de wielbasis van 2,54 meter. De breedte in het interieur bedraagt 1,38 meter voorin en 1,36 meter op de driezitsbank achterin.

De batterij bevindt zich onder de vloer, wat bijdraagt aan de bagageruimte van 326 liter (277 dm3 VDA). Daarmee staat de Renault 5 E-Tech electric hoog in het segment van elektrische stadsauto's en zelfs boven een aantal grotere stadsauto's met een verbrandingsmotor. De bagageruimte biedt ook bergruimte onder de laadvloer, speciaal voor de laadkabel. De bagageruimte is toegankelijk dankzij de hoge vloer en is ook uit te breiden dankzij de (60:40) gedeeld neerklapbare achterbank.

Verdeeld over diverse compartimenten in het interieur is 19 liter bergruimte te vinden, die zijn in te richten met 3D-geprinte accessoires.

Wielophanging

De multilink-geometrie van de achterwielophanging was voorheen voorbehouden aan auto's uit hogere segmenten. Dynamiek in korte bochten en meer stabiliteit in ruimere bochten behoren tot de voordelen van deze wielophanging, evenals meer comfort door de reductie van rijgeluiden. De geometrie van de achterwielophanging maken, ondanks de compacte afmetingen van de Renault 5 E-Tech electric - ook de integratie van een grote batterij (52 kWh) mogelijk, voor een theoretische actieradius tot 400 kilometer.

One Box-remsysteem

Het nieuwe One Box-systeem combineert de rem- en ESP-functies in dezelfde module, zodat die minder ruimte innemen onder de motorkap. Het halveert óók de reactietijd van het automatische noodremsysteem. Het remsysteem zorgt voor een constant gevoel in het rempedaal, waardoor de bestuurder beter voelt wat de auto doet en wat er op het wegdek gebeurt. Bovendien is de overgang tussen regeneratief remmen en hydraulisch remmen vrijwel onmerkbaar.

Het rempedaal is niet verbonden met de remklauwen, maar met een ECU die prioriteit geeft aan het terugwinnen van energie voordat het systeem overschakelt naar het hydraulische remsysteem. De bestuurder kan via de versnellingshendel de B-modus met verhoogde regeneratie selecteren.

Warmtepomp

Verder zorgt een warmtepomp voor een aangename temperatuur in het interieur in samenwerking met een 8 kW HVCH (High Voltage Coolant Heater), om zo veel mogelijk energie uit de batterij te besparen. Dit systeem brengt het interieur na een koude start snel op een comfortabele temperatuur. Om voorafgaand aan het vertrek de auto alvast te verwarmen en bevroren ruiten te ontdooien, kan de bestuurder het interieur en de batterij 'preconditioneren'. Dan kan door het systeem vooraf te programmeren of door het op afstand in te schakelen via de My Renault-app.

Batterijen

De Renault 5 E-Tech electric is ontworpen voor de stad en daarbuiten. Daarom biedt hij keuze uit elektromotoren en batterijen om te kunnen voldoen aan de eisen van het beoogde gebruik van de auto. Met een vermogen van 110 kW, een actieradius tot 400 kilometer (WLTP) en snelladen (DC) tot 100 kW heeft de Renault 5 E-Tech electric alle kwaliteiten van een grotere auto, maar is hij ook licht genoeg voor wie weinig kilometers rijdt.

De Renault 5 E-Tech electric biedt keuze uit twee lithium-ion-batterijen. De grootste, die vanaf de introductie leverbaar is, heeft een capaciteit van 52 kWh waarmee in theorie een actieradius tot 400 kilometer (WLTP) mogelijk is. Later volgt een versie met een 40 kWh-batterij en een actieradius tot 300 kilometer (WLTP). Beide bevatten NMC-technologie (nikkel-mangaan-kobalt).

De batterijmodules zijn ontworpen om de energiedichtheid te verhogen zonder de grootte van de modules te vergroten. De batterij van 52 kWh bevat vier grote modules in de behuizing, de Megane E-Tech electric en Zoe E-Tech electric hebben twaalf kleinere modules. Deze vereenvoudigde architectuur levert een gewichtsbesparing op van 20 kg ten opzichte van de Zoe E-Tech electric (ongeveer 300 kg). Elk van de vier modules, die elk ongeveer 55 kg wegen, bevat 46 cellen. De batterij van 40 kWh heeft drie grote modules in dezelfde behuizing. Elk van deze modules bevat 31 cellen met een grotere dikte, en weegt ongeveer 24 kg.

Voor optimale prestaties onder alle omstandigheden is de batterij voorzien van vloeistofkoeling. Voor meer veiligheid circuleert de koelvloeistof niet door de behuizing, maar door de geëxtrudeerde vloer. Voor het opladen van de batterij en het optimaliseren van de laadtijd kan de bestuurder zijn reis plannen in Google Maps (voor snelladen langs de snelweg) en de batterij vooraf preconditioneren.

Drie vermogensvarianten

De elektromotor van Renault 5 E-Tech electric bevat de favoriete technologie van Renault: synchroontechniek met gewikkelde rotor. Omdat de elektromotor geen permanente magneten heeft, zijn ook geen zeldzame aardmetalen gebruikt, wat de impact op het milieu vermindert. De magneten zijn vervangen door koperen spoelen, waarbij de draden zo zijn geordend en geleid dat ze bestand zijn tegen de middelpuntvliedende kracht van de rotor.

De elektromotor in de Renault 5 E-Tech electric is gebaseerd op die in de Megane en Scenic E-Tech electric. Zo maakt Renault op het gebied van duurzaamheid gebruik van de ervaring die het heeft met die andere elektromotoren, zoals die in de Zoe E-Tech electric. De motor is ook voorzien van vermogenselektronica van de nieuwste generatie (omvormer) en een nieuw reductietandwiel. Het resultaat is dat de motor 15 kg lichter en de rotor 3 cm korter is, zodat die onder de motorkap van Renault 5 E-Tech electric past.

Ook om ruimte te besparen, zijn de AC/DC-omvormer, die de 400 volt van de batterij omvormt naar 12 volt, en de regelaar voor de stroomverdeling in de lader geïntegreerd. De nieuwe aandrijflijn weegt inclusief lader 105 kg.

De elektromotor is er in drie vermogensvarianten. Behalve de versie met een vermogen van 110 kW (150 pk) en 245 Nm koppel is er ook een variant met 90 kW (120 pk) en 225 Nm en een variant met 70 kW (95 pk) en 215 Nm. De sterkste elektromotor wordt gecombineerd met de batterij van 52 kWh, terwijl de 70 en 90 kW-versies beschikbaar zijn in combinatie met de 40 kWh-batterij. De 110 kW sterke versie van de Renault 5 E-Tech electric accelereert van 0 naar 100 km/u in minder dan 8 seconden en van 80 naar 120 km/u in minder dan 7 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd tot 150 km/u.

V2L

De Renault 5 E-Tech electric is de eerste van een reeks modellen van Renault die is uitrust met een nieuwe V2X bidirectionele 11 kW AC-boordlader. Behalve het opladen van de batterij kan hiermee ook een elektrisch apparaat worden gevoed (Vehicle-to-Load) of energie worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

De bidirectionele 11 kW AC-lader wordt geleverd bij de versies met een motorvermogen van 110 kW en 90 kW. De versie met de 70 kW motor is uitgerust met een conventionele 11 kW AC-lader. In alle gevallen is de 52 kWh-batterij van de Renault 5 E-Tech electric bij een 11 kW-laadpunt onder ideale omstandigheden in 4 uur en 30 minuten op te laden van 10% tot 100%. Bij de versie met de 40 kWh-batterij is dat een uur minder.

Met de V2G-technologie (Vehicle-to-Grid) van de bidirectionele boordlader kan de gebruiker van de Renault 5 E-Tech electric tot 50% besparen op de kosten van thuisladen, terwijl ook elektriciteit kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Zo wordt de auto een factor in het energie-ecosysteem, als onderdeel van de dienstverlening van Mobilize. Uiteraard is de Renault 5 E-Tech electric ook op te laden aan een conventioneel laadpunt, thuis en op straat. Met de V2L-technologie (Vehicle-to-Load) in de bidirectionele lader van de Renault 5 E-Tech electric kan de gebruiker via een optionele adapter allerlei elektrische apparaten zoals een waterkoker of een elektrische barbecue aansluiten op de batterij van de auto. Het vermogen van deze functie is 3.700 watt.

DC-laden tot 100 kW

Op het gebied van snelladen met gelijkstroom (DC) is de 52 kWh-versie met 110 kW motor geschikt voor laadvermogens tot 100 kW. De Renault 5 E-Tech electric met 90 kW motorvermogen en 40 kWh-batterij is geschikt voor snelladen tot 80 kW. De technische specificatie van de batterij bepaalt het maximale DC-laadvermogen, aangezien de lader in het DC-laadpunt is geïntegreerd. In beide genoemde varianten van de Renault 5 E-Tech electric duurt het onder ideale omstandigheden 30 minuten om de batterij van 15% tot 80% op te laden.