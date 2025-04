Renault 5 Turbo 3E nu te reserveren

Een bijzondere auto vraagt om een bijzondere aanpak. Vanaf 22 april 2025 kunnen geïnteresseerden een reserveringsaanvraag doen via een speciale pagina op Renault.nl. De Renault dealer die daarbij wordt geselecteerd, neemt dan contact op voor een afspraak in de showroom. Door een reserveringsformulier te ondertekenen en een aanbetaling van € 50.000 te voldoen, wordt de reservering bevestigd. Hiermee krijgt de klant voorrang bij de aankoop van de auto. Tegen meerprijs is ook het gewenste productienummer te kiezen.

In overeenstemming met het principe van voorfinanciering, dragen ook dealers bij aan de financiering van het project wanneer zij zelf reserveringen plaatsen. Deze gezamenlijke inspanning draagt ​​bij aan de financiering van de ontwikkeling van de Renault 5 Turbo 3E.

Personalisatie

In 2026 start de volgende fase: de personalisatie. Klanten worden dan door de Renault dealer benaderd om de auto naar persoonlijke smaak te configureren. Daarbij is keuze uit historische kleuren van de Renault 5 Turbo en Turbo 2, zoals Rouge Grenade of de zwart-geel-witte kleurstelling waarmee Renault de Tour de Corse van 1982 won. Er zijn ook nieuwe kleurstellingen beschikbaar, waaronder 'gentleman driver'-opties. Klanten krijgen de beschikking over een scala aan personalisatieopties, van de carrosseriekleur tot interieurdetails zoals stoelen, dashboard, deurpanelen en middenconsole. In samenwerking met Renault designers kunnen zij verschillende combinaties maken, afgestemd op hun eigen smaak en stijl.

In de eerste helft van 2027 wordt de configuratie definitief gemaakt en kan de bestelling geplaatst worden bij de dealer. Het reeds betaalde bedrag wordt dan in mindering gebracht op de totaalprijs. De eerste leveringen vinden in 2027 plaats (onder voorbehoud van homologatie).

Techniek

De Renault 5 Turbo 3E is gebouwd op een volledig nieuw aluminium platform, ontworpen met het oog op prestaties. Zijn afmetingen zijn even bijzonder: 4,08 meter lang, 2,03 meter breed en 1,38 meter hoog. Daarmee combineert hij de breedte van een supercar met het compacte formaat van een stadsauto. Daarmee opent de Renault 5 Turbo 3E een nieuwe klasse: die van de 'mini-supercars'.

Het model wordt aangedreven door twee elektromotoren in de achterwielen (in-wheel). Deze motoren leveren samen 540 pk (2 x 200 kW) en een koppel van 4.800 Nm, dat bovendien sneller beschikbaar is dan bij een conventionele elektromotor. Dankzij het veelvuldige gebruik van koolstofvezel blijft het gewicht van de Renault 5 Turbo 3E onder de 1.450 kg, wat bijdraagt aan zijn sensationele acceleratievermogen. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt minder dan 3,5 seconden.

De 70 kWh-batterij van de Turbo 3E maakt gebruik van een 800V-architectuur en ondersteunt snelladen tot 350 kW. Hiermee is het in theorie mogelijk om de batterij in 15 minuten van 15% tot 80% op te laden. De verwachte WLTP-actieradius bedraagt meer dan 400 kilometer.