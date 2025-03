Renault 5 nu ook als Roland-Garros

Voor de Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros zijn vier carrosseriekleuren beschikbaar: blanc nacré, bleu nocturne, noir étoilé en de exclusieve matte tint gris schiste satin. Deze kleuren combineren met de in satijn chroom afgewerkte daklijn en de exclusieve 18 inch Electro-wielen in diamantdesign en afgewerkt in de kleur glossy black. Een ander uniek detail zijn de andreaskruizen aan de voorzijde van voorportieren met in het midden het Roland-Garros-logo.

Interieur

Binnenin heeft deze speciale editie een lichtgrijze bekleding met blauwe tinten, die is geïnspireerd op sportkleding met een dicht en verfijnd weefpatroon. In de rugleuningen van de voorstoelen zit het Roland-Garros-logo. Op het dashboard bevindt zich een verticale strip in geanodiseerd metaal met een verlicht gebied dat de naam "Roland Garros Paris" weergeeft.

De e-pop shifter (schakel-hendel) is geïnspireerd op het handvat van een tennisracket, met het Roland-Garros-logo aan het uiteinde, net zoals op een racket. De middenconsole bevat een inductielader in gravelkleur, terwijl vloermatten met een gravelkleurige rand het interieur compleet maken. De dorpellijsten van geborsteld aluminium zijn eveneens voorzien van de naam "Roland Garros Paris".

De Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros is er als Comfort Range-versie met een 52 kWh-batterij, goed voor een gecombineerde actieradius tot 410 km (WLTP).

Prijs

De Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros is vanaf 6 maart te bestellen voor R5 Roland-Garros R Pass bezitters en binnenkortook voor het grote publiek met een vanafprijs van €35.990.