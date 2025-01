Renault 5 is Auto van het Jaar 2025

Deze onderscheiding benadrukt de relevantie van de elektrificatiestrategie en de kwaliteit van de nieuwe Renault en Alpine modellen, ontwikkeld in het kader van het Renaulution-plan. Het AmpR small-platform, uniek in Europa, stelt beide voertuigen in staat om veel waarde te bieden aan klanten, terwijl elk merk zijn eigen positionering vrij kan uitdrukken op gebied van design, ontwikkeling, technologieën aan boord en klantervaring.

In de eerste stemronde afgelopen november werden de Renault 5 E-Tech en Alpine A290 gezamenlijk genomineerd als een van de zeven finalisten, samen met de Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster en Kia EV3.

Het winnende duo werd gekozen door 60 autojournalisten uit 23 landen. De Renault 5 E-Tech en Alpine A290 behaalden de eerste plaats met 353 punten. Het elektrische model van Renault wordt hiermee het achtste model van het merk dat de titel Car of the Year wint, na de Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scénic (1997), Mégane (2003), Clio III (2006) en Scenic E-Tech electric (2024).

In 2024 herintroduceerde Renault de R5 met een volledig elektrische versie, ontworpen om het tempo van elektrificatie op de Europese markt te verhogen. Het instapmodel is dit jaar verkrijgbaar vanaf € 25.000. De auto van het jaar 2025 wordt geproduceerd in Noord-Frankrijk bij Ampere ElectriCity, als onderdeel van een duurzaam productiesysteem.