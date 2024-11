Renault 5 E-Tech electric met 40 kWh-batterij

De Renault 5 E-Tech electric verscheen eerst als "comfort range" met een 52 kWh-batterij en een actieradius tot 412 kilometer (WLTP). Deze versie is gericht op klanten die een veelzijdige elektrische auto zoeken, geschikt voor zowel stedelijk gebruik als langere afstanden.

Per direct breidt Renault het aanbod uit met een nieuwe variant met 90 kW (120 pk) en een 40 kWh-batterij. Deze uitvoering, met een bereik tot 312 kilometer (WLTP) en de mogelijkheid van snelladen tot 80 kW, is bedoeld voor gebruik in en rond de stad. Deze versie komt er in drie uitvoeringen: de nieuwe evolution is de basisuitvoering; de techno en iconic cinq zijn er ook voor de comfort range. De prijzen beginnen bij € 27.990,-. Met SEPP-subsidie is de Renault 5 E-Tech electric urban range evolution tijdelijk leverbaar vanaf €25.040,-. De evolution biedt al een standaarduitrusting met onder meer een warmtepomp, een 7-inch digitaal instrumentenpaneel, een 10-inch multimediascherm, een V2X-boordlader, climate control, cruise control en parkeersensoren achter. Deze uitvoering wordt later in 2025 ook leverbaar met de grotere 52 kWh batterij.

De productie van de Renault 5 E-Tech electric vindt plaats in de Renault fabriek in Douai, Noord-Frankrijk. De fabriek is onderdeel van het Renault ElectriCity-cluster.

Nieuwe uitvoeringen in 2025

Renault breidt in 2025 het aanbod van de Renault 5 E-Tech electric uit met nog twee nieuwe uitvoeringen: