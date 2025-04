Brandweer neemt Renault 5 in gebruik

Alle achttien exemplaren van de Renault 5 E-Tech electric zijn uitgevoerd als Techno en voorzien van het comfort range batterijpakket van 52 kWh. De auto's zijn gespoten in het rood en voorzien van direct herkenbare, functionele bestickering die aansluit bij de taken van de veiligheidsdiensten. Het interieur is voorzien van robuuste en bijpassende rubberen vloermatten. Twee groene exemplaren met de aanduiding 'Veiligheidsregio' worden ingezet door het veiligheidsbureau in Hilversum. Zij dienen ter ondersteuning bij multidisciplinaire overleggen en als vervoer voor leidinggevenden bij grootschalige incidenten.

Elektrisch vervoer voor brandweer

De overige zestien rode exemplaren zijn voorzien van brandweer-bestickering en zijn bedoeld voor het secundaire vervoer van stafmedewerkers van de brandweer. Ze worden ingezet voor onder meer ritten tussen kazernes en voor afspraken buiten de regio, zoals bezoeken aan de Brandweeracademie. In totaal zijn vier van deze auto's bestemd voor de regio Gooi en Vechtstreek en twaalf voor Flevoland.

Fireman Access

Renault Group zet zich wereldwijd in voor het verbeteren van de veiligheid van zijn voertuigen en werkt al 15 jaar samen met de brandweer. Zo is de Renault 5 E-Tech electric standaard uitgerust met Fireman Access. Dit gepatenteerde systeem, ontwikkeld in samenwerking met brandweerdiensten, verkort de blustijd van een batterijbrand aanzienlijk.

Edgar van der Kieft, technisch specialist bij brandweer Gooi en Vechtstreek: "Bij de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn we trots op de toevoeging van de Renault 5 E-Tech electric aan ons wagenpark. Dit is een belangrijke stap in onze missie om fossiele brandstoffen te vervangen door schoner rijden en onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Juist het secundaire vervoer leent zich uitstekend voor de elektrificering van ons wagenpark. Van alle overwogen kandidaten sloot de Renault 5, na een Europese aanbestedingsprocedure, het beste aan op onze wensen en vereisten."