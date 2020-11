Rij-impressie | De Peugeot 5008 is een grote gezinsauto met zeven zitplaatsen. Daarmee is Peugeot niet uniek. Wat de 5008 bijzonder maakt is de aandacht voor detail en vormgeving. Daarom is dit ruimtewonder niet alleen functioneel, maar ook aantrekkelijk. Om de 5008 aantrekkelijk te houden, is het model vernieuwd voor modeljaar 2021.

Omdat het uiterlijk een belangrijke rol speelt bij de 5008 is juist hier de meeste aandacht naar uit gegaan. Sinds de lancering van de 5008 in 2017 heeft Peugeot onder andere de nieuwe 508 en 208 geïntroduceerd. Van die auto's heeft de vernieuwde 5008 diverse elementen geleend, zoals de "slagtanden" die vanuit de koplampen naar de onderbumper doorlopen.

Helemaal nieuw is de grille zonder rand, die middels dunne lijnen lijkt door te lopen in de rest van de neus. Daarbij zijn de binnenste elementen zwart, terwijl de elementen vlakbij de (LED) koplampen zilver zijn. Op die manier lijken zelfs de koplampen over te lopen in de grille. Aan de achterzijde doet Peugeot iets soortgelijks: het dak en de bovenzijde van de achterklep zijn zwart en door de achterlichten nu te voorzien van rookglas lijken ook deze over te lopen in de andere elementen. Peugeot is hiermee origineel en slaagt in de opzet: de 5008 is nog meer dan voorheen het design-model onder de gezinsauto's.

iCockpit

De Peugeot 5008 is technisch grotendeels gelijk aan de 3008. Echter, de 3008 is een vijfzitter en de 5008 heeft zeven stoelen. De 5008 heeft daarom een langere wielbasis en dat vertaalt zich samen met dunnere zijpanelen in extra binnenruimte. De achterbank staat op rails en daarom kan worden gekozen voor maximale ruimte achterin of een balans tussen (been)ruimte op de tweede en derde zitrij.

Iedere moderne Peugeot is voorzien van een "iCockpit". Dit staat voor een interieur met een klein stuurwiel waar de bestuurder bijna omheen zit, zoals bij een sportwagen. In de 5008 is dit concept minder radicaal doorgevoerd dan in de andere modellen. De zit is hoger en het beeldscherm waarop de klokken worden getoond staat niet bovenop de stuurkolom, maar net onder de voorruit. Het is daarom nog steeds eenvoudig af te lezen zonder door het stuurwiel te moeten turen, maar ziet er meer conventioneel uit.

Van de "graphics" op dit 12.3 inch metende beeldscherm heeft Peugeot minstens zoveel werk gemaakt als van de vormgeving van de auto zelf. De bestuurder heeft de keuze uit diverse layouts, die fraai animeren en steeds het accent leggen op een andere functie (navigatie, bestuurders-assistenten of juist het verbruik). Echter, de 3d-weergave, die is geïntroduceerd op de laatste modellen van Peugeot, is niet beschikbaar in de 5008. Volgens de technici zou dat een te grote ingreep in een bestaand model vereisen.

Uitrusting

Het centrale beeldscherm is voor modeljaar 2021 groter geworden (nu 10 inch). Hiermee wordt het audio-, communicatie- en navigatiesysteem bediend. De functionaliteit hiervan is goed (inclusief DAB+ tuner, Android Auto en Apple Carplay), maar niet bijzonder.

„Het accent ligt op de vormgeving en daarmee overtuigt de 5008 absoluut: onder de grote gezinsauto's is dit zonder enige twijfel moeders mooiste“

Afhankelijk van het uitrustingsniveau zijn adaptieve cruisecontrol, camera's rondom, vermoeidheids-herkenning, intelligent grootlicht, dodehoek-detectie, een elektrisch bediende parkeerrem en een elektrische achterklep beschikbaar. Tijdens de testrit functioneerden al deze voorzieningen naar behoren, maar niet beter of anders dan bij andere auto's.

Prestaties en verbruik

Alhoewel de 5008 en 3008 dezelfde technische basis delen, is de meest populaire aandrijving van de 3008 niet beschikbaar op de 5008: de plug-inhybrid. De reden daarvoor is van technische aard: de ruimte die bij de 3008 PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) wordt gebruikt door de elektromotor en bijbehorende batterijen, wordt in de 5008 gebruikt om de achterste zitplaatsen in de vloer op te bergen wanneer deze niet in gebruik zijn.

Voor modeljaar 2021 zijn de motoren niet aangepast. Ze noteren echter wel andere verbruiks- en uitstootcijfers dan voorheen omdat recent een nieuwe methode is geïntroduceerd om het officiële verbruik van een auto te bepalen ("WLTP"). Daarbij is de automatische versnellingsbak aangepast. Dit was bij de introductie van de 5008 een zestraps automaat en deze telt vanaf 2021 acht verzetten.

Voor deze proefrit is gekozen voor de "130 PureTech EAT8", ofwel de 1.2 liter driecilinder benzinemotor met 130 pk gekoppeld aan de achttraps automaat. De prestaties van deze krachtbron zijn precies voldoende. De 5008 komt nooit vermogen tekort, maar overmacht of zelfs maar enige reserve is niet beschikbaar. Echter, omdat de motor in alle rust presteert, en omdat de automaat zijn werk onmerkbaar uitvoert, heeft de bestuurder nooit het gevoel dat de motor vermogen tekort komt.

Het karakter van de aandrijflijn kan worden beïnvloed door te kiezen voor een economische, comfort of sportstand. In de sportstand is de 5008 duidelijk gretiger en levendiger, maar niet noodzakelijkerwijs sneller. Het verschil tussen de eco- en comfort-modus is in de praktijk gering en daarom is voornamelijk in de eco-stand gereden.

Weggedrag

Peugeot spreekt steevast van de "5008 SUV" en wil daarmee graag een graantje meepikken van de populariteit van dergelijke luxe terreinwagens. Echter, de 5008 is niet voorzien van vierwielaandrijving en heeft ook geen alternatieve technieken om terreinrijden mogelijk te maken ("Grip Control" is met ingang van 2021 uit de prijslijst verdwenen). Omdat Peugeot heeft gekozen voor gebruik op de openbare weg, rijdt de 5008 als een gewone personenauto.

Bij de laatste modellen van Peugeot zorgt de iCockpit voor een uniek karakter. Voor de 5008 ligt dit echter anders. Nog steeds zorgt het kleine stuurwiel ervoor dat er weinig omwentelingen nodig zijn om een bocht te sturen, maar daar blijft het bij. De andere modellen van Peugeot voelen dankzij de iCockpit levendig en wendbaar, maar dit geldt in mindere mate voor de 5008. De 5008 is overduidelijk een gezinsauto en daarbij draait het om alle inzittenden en niet alleen de bestuurder.

Conclusie

De Peugeot 5008 is aangepast voor modeljaar 2021. Daarbij zijn de sterke punten sterker geworden, maar zijn problemen uit het verleden (achterklep opent te laag, tafeltjes achter drukken tegen knieën) niet of nauwelijks opgelost. De rijeigenschappen waren goed en zijn dat nog steeds. De uitrusting is waar mogelijk moderner geworden en dit komt vooral de (actieve) veiligheid ten goede. Het accent ligt op de vormgeving en daarmee overtuigt de 5008 absoluut: onder de grote gezinsauto's is dit zonder enige twijfel moeders mooiste.

plus Ruim en praktisch

Prima rijeigenschappen

Onderscheidende vormgeving min Weinig hoofdruimte met panoramadak

Niet beschikbaar als plug-inhybrid

Weinig vernieuwing op motorisch gebied

