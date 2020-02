Autotest | Bij de meeste auto's wordt een duidelijke keuze gemaakt. Een vrachtwagen moet vracht vervoeren, het uiterlijk of de prestaties zijn niet van belang. Een sportwagen moet snel zijn en dat gaat ten koste van het verbruik en de ruimte. Peugeot introduceert nu een auto die belooft alles te kunnen: de 3008 HYbrid4 belooft de prestaties van een sportwagen, de onoverwinnelijkheid van een terreinwagen, het verbruik van een stadsautootje en de ruimte van een gezinsauto. Maakt de 3008 HYbrid4 die beloften allemaal waar?

Een standaard Peugeot 3008 is al een veelzijdige auto. De 3008 is ruim, praktisch, veilig en functioneel. Afhankelijk van de gekozen motor is de 3008 zuinig of sportief. Door te kiezen voor het optionele "Grip Control" kan de 3008 zich zelfs redden in licht terrein. Met de komst van de HYbrid4 belooft Peugeot nu dat kiezen niet meer nodig is! Dankzij een hybride-aandrijflijn biedt de HYbrid4 namelijk volop vermogen, een minimale uitstoot en op de koop toe volwaardige vierwielaandrijving.

Hybride

De aandrijflijn van de HYbrid4 bestaat uit een traditionele benzinemotor, aangevuld met twee elektromotoren. De elektriciteit om de elektromotoren aan te drijven wordt gewonnen tijdens remmen en uitrollen (zoals bij iedere hybride), maar vooral door op te laden via een stekker.

Omdat de 3008 HYbrid4 geen volledig elektrische auto is, is de batterij relatief klein. Toch kost het nog steeds enkele uren om de accu volledig op te laden. Dat kan via het stopcontact thuis of op een publiek laadpunt (1 uur 45 minuten a 7.4 kW). Snelladen kan niet, dat zou de auto te kostbaar maken en is niet noodzakelijk bij een auto met een kleine accu.

Stadsverkeer

Om te testen hoe veelzijdig de 3008 HYbrid4 daadwerkelijk is, vond de proefrit plaats onder uiteenlopende omstandigheden. De test begint in de stad. Daar is een conventionele verbrandingsmotor het minst efficiënt en dus het minst zuinig. De 3008 HYbrid4 kan in theorie (WLTP norm) 59 km geheel elektrisch, en dus uitstootvrij, rijden. Daarbij biedt de HYbrid4 meer comfort dan een gewone 3008 omdat de elektromotor niet op toeren hoeft te komen om te presteren; het vermogen is er gewoon. Dat geeft een enorm gevoel van superioriteit en wie dat wil kan steevast als eerste weg zijn bij het verkeerslicht.

Ook handig in de stad: de draaicirkel is aangenaam klein en voor een SUV is de 3008 verrassend stabiel. Vanwege de hoge bouw heeft een SUV een hoog zwaartepunt, maar dat wordt bij de HYbrid4 gecompenseerd door de accu's die in de vloer zijn verwerkt.

Snelweg

Het elektrische rijden beperkt zich niet tot lage snelheden. Tot 135 km/u kan de HYbrid4 geheel elektrisch rijden. Echter, net zoals bij conventionele motoren loopt het verbruik op bij hoge snelheid. Op een route met zowel stadsverkeer als snelwegen kon 30 km geheel elektrisch worden gereden. De accu is dan niet leeg, maar het systeem schakelt over op hybride-aandrijving om de laatste elektriciteit zo nuttig mogelijk te besteden. Het omschakelen van geheel elektrische aandrijving naar hybride-aandrijving is duidelijk hoor- en voelbaar, maar storend is dit niet. Toch wordt het bijspringen van de verbrandingsmotor altijd als een verlies ervaren, want de serene rust is definitief doorbroken.

In hybride-modus vullen de benzine- en elektromotoren elkaar aan voor een minimaal verbruik. De bestuurder kan er echter ook voor kiezen om de krachten te bundelen voor maximale prestaties. Dan is de aandrijflijn goed voor een vermogen van 300 pk / 520 Nm en dat is vergelijkbaar met het vermogen van een sportwagen. En zo zijn de prestaties ook!

„De eerste keer dat het volledige vermogen wordt aangeroepen, is het simpelweg niet te bevatten dat een brave gezinsauto als de 3008 tot zulke prestaties in staat is“

Nadat het gaspedaal resoluut tot de vloer wordt ingetrapt heeft het mechaniek enige bedenktijd nodig, waarna de 3008 HYbrid4 onwaarschijnlijk snel is. De eerste keer dat het volledige vermogen wordt aangeroepen, is het simpelweg niet te bevatten dat een brave gezinsauto als de 3008 tot zulke prestaties in staat is! De sprint vanuit stilstand tot 100 km/u kost 5,9 seconden en dat is sneller dan heel wat sportcoupes en "dikke" zakenauto's. Maar niet alleen vanuit stilstand is de 3008 HYbrid4 snel, juist op hoge snelheid zorgt het enorme grote voor een enorme overmacht. De sprint van 80 naar 140 km/u verloopt net zo furieus, waarbij veel andere auto's opnieuw het nakijken hebben.

Terrein

Zoals eerder genoemd, beschikt de 3008 HYbrid4 over twee elektromotoren, namelijk één op de voor- en één op de achteras. Daarbij heeft de 3008 hoog opgetrokken bumpers en daarom kunnen behoorlijke hellingen worden genomen zonder vast te lopen op het koetswerk.

In het terrein schitteren de elektromotoren opnieuw, want de 3008 HYbrid4 klimt met zoveel gemak dat de testrijder zich spontaan afvraagt waarom dat al die jaren met verbrandingsmotoren is gedaan. Elektromotoren leveren hun maximale koppel ("trekkracht") namelijk vanaf een veel lager toerental dan een verbrandingsmotor en dat maakt terreinrijden een stuk makkelijker.

Om veilig af te kunnen dalen zijn er drie mogelijkheden. Wanneer de afdaalhulp is ingeschakeld en de hendel van de automatische versnellingsbak in "neutraal" wordt gezet, daalt de 3008 stapvoets af. In "drive" daalt de auto iets vlotter af, maar nog steeds langzaam en gecontroleerd. Buiten het terrein kan helling af voor "B" worden gekozen om maximaal energie terug te winnen tijdens het afdalen. Dankzij de vierwielaandrijving is de 3008 HYbrid4 zeer vaardig op hellingen, maar houd er rekening mee dat de auto wordt geleverd op banden die zijn bedoeld voor gebruik op de openbare weg. Modder en zand kunnen daarom een groter obstakel vormen dan steile hellingen.

Ruimte en uitrusting

Veel SUV's zien er alleen stoer uit, maar zijn niet zo veelzijdig als de 3008 HYbrid4. Toch weet de 3008 zich op nog meer vlakken te onderscheiden. Net als iedere andere moderne Peugeot is de 3008 namelijk voorzien van een "iCockpit". Dit staat voor een cockpit die nadrukkelijk om de bestuurder heen is gebouwd. Het stuurwiel is uitzonderlijk klein, zodat de bestuurder er niet doorheen hoeft te kijken om de klokken te zien. In plaats daarvan staan de (digitale) snelheidsmeter en toerenteller bovenop de stuurkolom en daarmee direct in het blikveld, zodat het minder inspanning kost om ze af te lezen. De stoel dwingt de bestuurder in een actieve zithouding, bijna om het stuurwiel heen, voor maximale controle over de auto. Tenslotte zorgt het kleine stuurwiel ervoor dat een geringe beweging al voldoende is om een scherpe bocht te maken en dat maakt de auto extra wendbaar. Wat de 3008 niet geeft is het gevoel van macht door een hoge zit, zoals andere SUV's wel doen.

Ondanks het feit dat de 3008 al enige jaren op de markt is, is de uitrusting van de HYbrid4 modern en compleet, zowel op het gebied van luxe als veiligheid. De semi-zelfrijdende functies zijn duidelijk aanwezig; de bestuurder voelt in iedere bocht hoe de computer meestuurt. Omdat niet alle bestuurders dit als prettig ervaren, is deze bestuurders-assistent uit te schakelen.

De meeste functies worden bediend via een centraal beeldscherm, alhoewel Peugeot ook vasthoudt aan tuimelschakelaars in de middentunnel. Dit is iets minder logisch, maar went al snel. Een bijzondere vermelding gaat uit naar het audiosysteem van Focal, dat tot de beste in het segment behoort met een helder, detailrijk en natuurlijk geluid.

Conclusie

Is de Peugeot 3008 HYbrid4 de ultieme alleskunner? Ja, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de prijs. Voor de prijs van de 3008 HYbrid4 zijn namelijk ook auto's te koop die alleen snel, alleen ruim of alleen terreinwaardig zijn. De 3008 HYbrid4 is en snel en comfortabel en ruim en terreinwaardig en zuinig. Daarbij geven de vormgeving en de "iCockpit" deze SUV ook nog eens een onderscheidend karakter. Missie geslaagd!

plus Snel en zuinig

Ook thuis in het terrein

Bijzondere ervaring dankzij iCockpit min Bediening soms verwarrend

Bestuurders-assistenten duidelijk aanwezig (maar uitschakelbaar)

