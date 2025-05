Peugeot spreekt van een "SUV Fastback" omdat het geen hoekige SUV is. De 3008 onderscheidt zich van de concurrentie met een relatief lage daklijn en verfijnde details. Dit is geen onverzettelijke terreinwagen, maar eerder een hoge stationcar met een avontuurlijk tintje. De bodemvrijheid en ruimte in de wielkasten is groter dan in een conventionele personenauto, maar minder dan in een pure terreinwagen.

De verfijning komt van de grille met losse elementen die uitwaaieren vanuit het Peugeot-logo. De koplampen hebben een venijnige blik met daaronder breedstralers in de vorm van klauwen, als hint naar de leeuw in het beeldmerk van Peugeot. Binnen de beperkingen van een SUV is Peugeot er daarom in geslaagd om van de 3008 echt een elegante verschijning te maken.

Ruimte en uitrusting

In het interieur komt die verfijning ook terug, beginnend met een patroon dat vanuit de portieren uitwaaiert over het dashboard. Achtergrondverlichting zorgt daarbij voor een fascinerend geheel. Wat de 3008 echt bijzonder maakt, is de "iCockpit". De 3008 heeft een klein stuurwiel, waardoor de klokken boven het stuur konden worden geplaatst. Bij een conventionele opzet zou het zicht op de toerenteller en snelheidsmeter worden gehinderd door de rand van het stuurwiel, maar nu staan ze juist perfect in het blikveld van de bestuurder. Deze opzet maakt een kostbaar head-up display overbodig en is vrijwel even effectief.

Een bijkomend voordeel van de iCockpit is dat de bestuurder welhaast in een actieve zitpositie wordt gedwongen en daarom betere controle heeft over de auto. Wie echter gewend is lui achter het stuur te liggen, zal even moeten wennen aan de zithouding in een moderne Peugeot. Ondanks de ongebruikelijke opzet is de binnenruimte nuttig gebruikt en daarom is de ruimte gemiddeld goed.

„De elektrische aandrijving zorgde al voor goede prestaties en veel comfort. Dankzij de tweede elektromotor zijn de prestaties nu nog beter“

Bij dit moderne interieur hoort ook verregaande digitalisering. Zo zijn er drie beeldschermen: één achter het stuurwiel (met weergave van de eerder genoemde snelheidsmeter en toerenteller), één centraal op het dashboard en één boven de middenconsole. Steeds is slim gebruik gemaakt van de mogelijkheden die beeldschermen bieden, want de bestuurder kan kiezen uit diverse lay-outs. Het kleine beeldscherm op de middenconsole toont snelkoppelingen, waarmee veel gebruikte functies in één handeling kunnen worden opgeroepen.

De functionaliteit van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is goed, maar niet bovengemiddeld. Wel bovengemiddeld is het Focal audiosysteem in de duurdere uitvoeringen. Het produceert een detailrijk en beschaafd geluid dat niet snel vermoeit. Echter, het is allemaal zo subtiel en terughoudend dat het zich nauwelijks laat verleiden om een feestje te bouwen. De door de Europese Unie verplichte veiligheidsvoorzieningen zijn niet te strikt afgesteld en produceren geen al te te indringende geluiden. Bovendien laten ze zich eenvoudig uitschakelen.

Elektrische auto

Eén van de geheimen van het succes van de 3008 is de beschikbaarheid van vele motoren. In Nederland is de 3008 leverbaar met hybride, plug-inhybride en volledig elektrische aandrijving. Die laatste variant is het meest gewild en daarom is nu een nieuwe elektrische uitvoering beschikbaar. Voorheen dreef de e-3008 alleen de voorwielen aan. De zogenaamde "Dual Motor" heeft een tweede elektromotor die de achterwielen aandrijft. Daarmee heeft de "e-3008 Dual Motor" vierwielaandrijving en veel meer vermogen. Samen leveren de twee elektromotoren 329 pk / 509 Nm.

Om ervoor te zorgen dat de extra motor ook echt benut kan worden, heeft Peugeot de beschikbare rijmodi aangepast. In de eco-stand worden alleen de voorwielen aangedreven en staat de airconditioning een tandje lager om energie te besparen. In de standaard modus ligt de nadruk nog steeds op voorwielaandrijving, maar zodra iets meer vermogen wordt gevraagd springen de achterwielen vrijwel direct bij. Dat kan handig zijn in het terrein en op de snelweg bij een inhaalmanoeuvre. In de sportstand zijn beide motoren altijd actief en dat is heel duidelijk merkbaar. De reactie op het stroompedaal is directer en bij tussensprints is de e-3008 veel daadkrachtiger.

Peugeot (en andere merken van het moederbedrijf Stellantis) zijn in de regel zeer terughoudend als het gaat om de reactie op het stroompedaal van elektrische auto's. De fabrikant is bang dat gebruikers te lang moeten wennen en/of het sprintvermogen van een elektrische auto onderschatten. Met de komst van de Dual Motor rijdt de e-3008 meer als een doorsnee elektrische auto met een bliksemsnelle en venijnige acceleratie. Omdat de beide motoren ook worden gebruikt om energie terug te winnen, houdt de e-3008 Dual Motor ook sterker in bij het loslaten van het stroompedaal. Ook daarmee komt het karakter nu dichter in de buurt van dat van andere elektrische auto's. Wat Autozine betreft is dat een goede ontwikkeling, want Stellantis betuttelt de elektrische rijder in veel gevallen.

Weggedrag

Ook in het weggedrag is er een duidelijk verschil tussen de standaard e-3008 en de Dual Motor. Het is merkbaar dat de auto niet alleen wordt voortgetrokken, maar voortaan ook wordt voortgeduwd. Dit zorgt voor een andere balans in de auto. Bovendien coördineert de computer de beide motoren perfect, zodat bijvoorbeeld veilig en kaarsrecht kan worden geaccelereerd. Voor de fotosessie is gereden in licht terrein en ook daar voelt de e-3008 zich nu thuis. Speciaal voor de Dual Motor is het onderstel iets stugger afgesteld, zodat er een betere communicatie is tussen het mechaniek en de bestuurder. Dat is niet alleen zinvol op de openbare weg, maar wederom ook in het terrein.

Toch is het uiteindelijk de iCockpit die bepalend is voor het karakter van de 3008. Dankzij het kleine stuurwiel is een bescheiden beweging voldoende om een flinke bocht te sturen. Deze directe besturing zorgt voor een dynamisch karakter. Daarbij zorgt de actieve zithouding voor betere controle over de auto voor extra veiligheid.

Conclusie

Is de Peugeot e-3008 een betere terreinwagen met de introductie van de Dual Motor versie? Ja, maar vierwielaandrijving biedt veel meer voordelen dat dan. Bij de e-3008 draait het om rijplezier. Dat komt van de unieke iCockpit met de actieve zithouding en directe besturing. De elektrische aandrijving zorgde al voor goede prestaties en veel comfort. Dankzij de tweede elektromotor zijn de prestaties nu nog beter. Bovendien zorgt het slimme samenspel tussen de beide motoren voor een betere balans in de auto, waardoor de e-3008 Dual Motor als een compleet andere auto is ervaren. Zo'n extra elektromotor hakt er dus echt in!