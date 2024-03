De derde generatie van de Peugeot 3008 is geen pure SUV, maar een mengvorm van een "crossover" en een "fastback". Een cross-over is een hoge personenauto met invloeden van een terreinwagen. Een fastback is een vlotgelijnde auto waarbij de achterruit relatief vlak ligt voor een sportieve uitstraling en een lage luchtweerstand.

Behalve voor een nieuwe basisvorm kiest Peugeot ook voor een nieuwe stijl. Daarbij was het doel om het lijnenspel zo modern te maken, dat de 3008 lange tijd een moderne uitstraling behoudt. Dat alles wordt aangevuld door bijzondere details. Zo is de grille voorzien van een verfijnd patroon dat, voor een bijzondere aanblik, "uitwaaiert" vanuit het logo. Het traditionele chroom is vervangen door zwarte tinten, want volgens Peugeot zijn glimmende elementen uit de tijd. Let op dat het lijnenspel alleen in het hier getoonde blauw goed tot zijn recht komt. Helaas zijn alle andere "kleuren" op de prijslijst zwart, grijs en wit en dat is bijna een belediging aan de vormgevers.

Ruimte: iCockpit 2.0

Peugeot dankt het huidige succes mede aan de zogenaamde "iCockpit". Dat staat voor een relatief klein stuurwiel, waardoor de bestuurder er eenvoudig overheen kijkt. Daarom zijn de klokken niet achter het stuurwiel te vinden, maar bovenop de stuurkolom en dus in het blikveld van de bestuurder. Voor de geheel nieuwe generatie wilde Peugeot beter gebruik maken van geavanceerde techniek en de 3008 tegelijkertijd een uitnodigender karakter geven, als een huiskamer op wielen.

Dat uitnodigende komt onder andere van de gebruikte materialen en de verlichting. Het patroon van de grille komt terug in het dashboard en past de kleur aan aan de gekozen rijmodus. Heel fraai!

Alhoewel de 3008 strikt genomen geen SUV is, is de zit uitgesproken hoog, zelfs met de bestuurdersstoel in de laagste stand. Het "sportwagengevoel" dat andere Peugeots dankzij de iCockpit geven is daarom gering in de 3008. Omdat de hoogteverstelling van de bestuurdersstoel beperkt is, hebben langere bestuurders weinig hoofdruimte over. De ruimte achterin is voldoende voor volwassenen, maar alleen dankzij de diepe zit, de inkeping aan de achterzijde van de voorstoelen en de uitsparing in het dak.

Uitrusting

De beloofde geavanceerde techniek komt van een licht gebogen beeldscherm dat zich van links tot halverwege het dashboard uitstrekt. Alleen de rechterhelft is een touch-screen en dat is in de praktijk beter bereikbaar dan een centraal geplaatst beeldscherm. Ondanks de toegenomen hoeveelheid informatie is de nieuwe iCockpit niet als drukker of rommeliger ervaren. Heel slim zijn de "iToggles": een rij vrij in te delen virtuele knoppen midden op het dashboard, waarmee veelgebruikte functies snel kunnen worden opgeroepen.

„Wat begon als een wonderlijke mix, ontwikkelde zich via een moderne SUV tot een stijlvolle gezinsauto“

Naast het standaard audio-, communicatie- en navigatiesysteem biedt Peugeot een slimme, spraakgestuurde assistent die is te activeren door "Okay Peugeot" te zeggen. Eenvoudige opdrachten met betrekking tot navigatie en klimaat worden in de auto zelf afgehandeld. Complexere vragen worden doorgespeeld naar ChatGPT, het alwetende kunstmatig intelligente systeem van OpenAI. De antwoorden van ChatGPT worden vervolgens gefilterd door Peugeot. Op "kwaadaardige" opdrachten zal het systeem daarom niet reageren. Ook op de vraag "welke auto is beter dan een Peugeot?" geeft de door Peugeot gefilterde versie van ChatGPT een gekleurd antwoord.

Omdat de wet dat vanaf 2024 vereist, is de 3008 voorzien van allerhande veiligheidsvoorzieningen die de bestuurder bij iedere slordigheid waarschuwen. Gelukkig zijn deze systemen relatief eenvoudig uit te schakelen, alhoewel zij bij opnieuw starten van de auto weer allemaal actief zijn (wettelijk verplicht).

Vanuit de accu ontworpen

Net als voorheen is de 3008 leverbaar met een benzine, hybride en elektromotor. In tegenstelling tot de vorige generatie staat de elektrische versie ("e-3008") centraal. Daarom is bij het ontwerp van de 3008 uitgegaan van de batterij en is daar een auto omheen ontwikkeld. Het doel daarbij was om zoveel mogelijk ruimte voor de batterij te maken en zo tot tot een maximale actieradius te komen. En daarin is Peugeot meer dan geslaagd, want ondanks de beschaafde buitenmaten is de e-3008 leverbaar met een 73 kWh of zelfs 98 kWh batterij. Dat zijn waarden die tot nu toe alleen door grote sedans of enorme terreinwagens werden genoteerd!

Echter, op het moment van testrijden is alleen de 73 kWh batterij beschikbaar. De cellen daarvan komen tijdelijk van het Chinese BYD omdat de Franse fabrikant ACC nog niet klaar is voor productie. De batterij voorverwarmen op weg naar een laadstation om extra snel te kunnen laden kan nog niet, maar is wel aangekondigd. Een warmtepomp is alleen standaard in noord-europese landen. Ook jammer: ondanks de batterijen in de vloer en de elektromotor tussen de wielen zag Peugeot geen kans om een extra bergruimte onder de motorkap ("frunk") te realiseren.

Op het moment van schrijven is slechts één elektromotor beschikbaar: een 210 pk / 343 Nm sterk exemplaar dat de voorwielen aandrijft. Om tot een laag energieverbruik (en dus een groot bereik) te komen, kiest Peugeot voor een terughoudende reactie op het gaspedaal. De e-3008 is nooit snel of agressief, maar presteert desondanks altijd met gemak. Met hendels achter het stuurwiel kan worden bepaald hoe sterk de e-3008 inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en hoeveel energie dus wordt teruggewonnen. Dit effect is veel groter dan bij oudere elektrische auto's van Peugeot en is door Autozine als een grote verbetering ervaren.

Dankzij de gunstige stroomlijn, een uitgekiende bandenkeuze en het beter terugwinnen van energie, is de e-3008 zowel in theorie als in de praktijk zeer zuinig. Op een route door het glooiende landschap rondom Nice (Frankrijk) kon een verbruik van 15.7 kWh per 100 km worden gerealiseerd. Dat lage verbruik zorgt voor een daadwerkelijke actieradius van 410 km (fabrieksopgave: 512 km). Dat klinkt heel mooi, maar houd er rekening mee dat menigeen zelden zo'n lange afstand aflegt zonder tussenstop. De grote batterij maakt de e-3008 echter kostbaar om aan te schaffen en zorgt iedere rit voor extra gewicht, terwijl de maximale capaciteit zelden zal worden benut. Peugeot stelt echter dat de e-2008 is bedoeld voor kortere afstanden en deze e-3008 juist voor langere reizen.

Weggedrag

Voor de 3008 heeft Peugeot niet alleen de indeling van de iCockpit aangepast. De besturing is nog directer geworden. Een nog kleinere polsbeweging is voldoende om een bocht te sturen en als een kleine handeling een groot gevolg heeft, geeft dat als vanzelf een superieur gevoel.

Dankzij het sterke platform en het relatief stevige onderstel zijn oneffenheden in het wegdek duidelijk voelbaar. Dit zorgt voor een beter gevoel met de techniek, terwijl de "scherpe randjes" voldoende worden weggefilterd om het comfort te behouden. Op de lange afstand valt de hoge stabiliteit en daarmee de rust in de cabine op.

Conclusie

Bij veel merken betekent een nieuwe auto slechts een nieuwe interpretatie van een bestaand concept. Het idee blijft hetzelfde, maar de techniek en de vormgeving worden gemoderniseerd. Peugeot daarentegen verandert zelfs het concept van de 3008! Wat begon als een wonderlijke mix, ontwikkelde zich via een moderne SUV tot een stijlvolle gezinsauto. Ruimte stond altijd centraal, maar steeds meer legt Peugeot de nadruk op stijl.

Toch biedt de 3008 meer dan alleen een mooi gezichtje. Voorheen was een verbrandingsmotor de norm, terwijl de nieuwe 3008 is ontworpen als elektrische auto. Ten opzichte van een soortgelijke auto met verbrandingsmotor biedt de e-3008 meer comfort tegen een lagere kilometerprijs, terwijl het bereik gelijk is. Naast andere elektrische auto's heeft de e-3008 weliswaar een tam karakter, maar is het verbruik zeer laag, de actieradius groot en het weggedrag verfijnd.

Wat blijft is de iCockpit. Die zorgt voor een uniek karakter. Het zorgt voor betere controle over de auto en betrekt de bestuurder meer bij het rijden.