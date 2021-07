Opel onthult zesde generatie Astra

13 juli 2021 | Opel presenteert de geheel nieuwe, zesde generatie Astra. Dertig jaar na de lancering van de eerste generatie die de Kadett opvolgde, opent de nieuwe Astra het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van het merk. Nooit eerder was een Opel in deze klasse leverbaar met geelektrificeerde aandrijving. Opel levert de nieuwe Astra met keuze uit twee plug-in hybridevarianten. Het gamma omvat ook benzine- en dieselvarianten in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een 8-traps automaat.

Op het gebied van design maakt de nieuwe Astra een duidelijk statement. Het model oogt dynamischer dan ooit met zijn strakke oppervlakken, zonder overbodige elementen, en het nieuwe Opel Vizor-familiegezicht. De Opel Vizor strekt zich uit over de gehele breedte van de auto, die daardoor ook visueel wordt versterkt, en integreert zowel de Intelli-Lux LED-koplampen als de voorste camera van het Intelli-Vision-systeem. Van opzij oogt de nieuwe Astra opvallend dynamisch dankzij de uitgesproken, naar voren gerichte C-stijl.

Ook aan de achterzijde komt het Opel Compass terug met het centraal geplaatste logo, het verticaal uitgelijnde en hoog gemonteerde remlicht en de LED-achterlichten. Daarbij doet het Blitz-embleem ook dienst als grendel voor de achterklep, die overigens gemaakt is van composietmateriaal. Dit materiaal is bijzonder licht en stijf en maakt een heel precieze uitvoering van designdetails mogelijk, zoals de slanke achterlichten.

De nieuwe Opel Astra komt dit jaar op de markt als vijfdeurs hatchback met een laag profiel en toch meer ruimte dan zijn voorganger. Met een lengte van 4.374 mm en een breedte van 1.860 mm raakt hij de 'sweet spot' van de compacte klasse. Dankzij de opvallend korte overhang aan de voorzijde is de nieuwe Astra slechts 4 mm langer dan het vorige model, terwijl de wielbasis van 2.675 mm (+13 mm) aanzienlijk groter is. Bovendien doet de gespierde houding van het koetswerk geen afbreuk aan de praktische bruikbaarheid van de Astra. De bagageruimte met een verstelbare bodem biedt de bestuurder en zijn vier passagiers nog altijd 422 liter aan laadcapaciteit.

De zesde generatie Astra is ontworpen en ontwikkeld bij Opels thuisbasis in Russelsheim, waar dit najaar ook de productie van start gaat. Net als bij zijn voorganger die in 2015 werd geпntroduceerd, komt de nieuwe Astra met innovaties die normaliter alleen in hogere segmenten te vinden zijn. Zo is het model leverbaar met de nieuwste versie van de adaptieve Intelli-Lux LED Pixel Matrix verlichting en met 168 LED-elementen bijzonder is de compacte en middelgrote klasse.

Het interieur van de nieuwe Astra heeft een aanzienlijke evolutie doorgemaakt. Met het digitale Pure Panel zijn analoge instrumenten verleden tijd. In plaats daarvan kunnen klanten rekenen op een smartphone-achtige bediening via de brede touchscreens. Daarbij zijn de ontwerpers en ingenieurs van Opel zorgvuldig te werk gegaan om ervoor te zorgen dat de bestuurder alle nuttige informatie en bedieningsopties ter beschikking heeft, zonder te worden belast met overbodige gegevens en functies. De bediening van belangrijke voorzieningen zoals de klimaatregeling gaat nog steeds met fysieke schakelaars en knoppen.

Het voor Opel kenmerkende zitcomfort is ook in de nieuwe Astra aanwezig dankzij de in eigen huis ontwikkelde voorstoelen met AGR-certificering (Aktion Gesunder Rucken e.V.). Die beloven uitstekende ergonomie en bijzonder veel comfort, vooral tijdens lange ritten. Tegelijkertijd wordt de bestuurder geassisteerd met ultramoderne technologie, variлrend van de head-up display tot en met de semi-automatische Intelli-Drive rijsystemen en de Intelli-Vision 360-graden camera.

De nieuwe Astra is gebaseerd op de derde generatie van het modulaire EMP2 multi-energy-platform, waarbij het Opel-DNA vanaf het begin van de ontwikkeling is ingebouwd. Dit betekent dat het rijgedrag zowel dynamisch als rustgevend zou zijn en dat het model 'Autobahnproof'. Met andere woorden: hogesnelheidscapaciteit was een primair ontwikkelingsdoel.

De besturing en laterale stijfheid van het chassis zijn ontworpen voor een hoge giercontrole (demping van de beweging rond de horizontale as). Het onderstel maakt daarbij gebruik van McPherson-veerpoten op de vooras en een torsiestang op de achteras. De nieuwe Astra claimt bijzonder veel remkracht en blijft zeer stabiel bij een krachtige remingreep, zowel in bochten als in een rechte lijn. De torsiestijfheid is 14% hoger dan die van de vorige Astra.

De architectuur van de nieuwe Astra integreert de nieuwste geautomatiseerde rijhulpsystemen. Die maken gebruik van een multifunctionele camera in de voorruit, vier camera's rond de auto (voor, achter, links en rechts), vijf radarsensoren (aan de voorzijde en op elke hoek) en twee ultrasone sensoren (voor en achter). De camera's en sensoren zijn geпntegreerd met e-horizon-connectiviteit in Intelli-Drive, wat het bereik van de camera's en de radar vergroot. Hierdoor kan het systeem de snelheid in bochten aanpassen, snelheidsadviezen geven en semi-automatisch van rijstrook wisselen. 'Hands-off'-detectie op het stuurwiel zorgt ervoor dat de bestuurder te allen tijde betrokken blijft bij het rijden.

Het uitgebreide aanbod van geautomatiseerde rijhulpsystemen omvat ook een adaptieve cruise control die de snelheid verhoogt of verlaagt om de afstand tot de voorligger te bewaken, zonder daarbij de ingestelde snelheid te overschrijden. Dit systeem kan de auto zelfs geheel tot stilstand brengen. Bovendien zijn de versies met een automatische transmissie voorzien van een 'Stop & Go'-functie, waarmee de auto ook weer automatisch vanuit stilstand kan vertrekken om de voorligger te volgen, bijvoorbeeld in files.

Andere assistentiesystemen zijn de head-up display, dodehoekdetectie met een groot bereik, Intelli-Vision 360-graden camera voor eenvoudige parkeermanoeuvres, uitgebreide herkenning van verkeersborden, waarschuwing voor kruisend verkeer achter en actieve rijstrookpositionering om de auto in het midden van de rijbaan te houden.

De nieuwe, zesde generatie Opel Astra is de eerste die met elektrische aandrijving op de markt komt. Direct vanaf de introductie is er keuze uit twee plug-in hybridevarianten en conventionele benzine- en dieselmotoren, met vermogens variлrend van 81 kW (110 pk) tot en met 165 kW (225 pk). Een zesversnellingsbak is standaard op de benzine- en dieselmotoren, terwijl een 8-acht automaat optioneel leverbaar is voor de krachtigere varianten. Beide plug-in hybrides zijn standaard uitgerust met een 8-traps automaat.

De orderboeken voor de nieuwe Opel Astra openen komend najaar. De levering start begin volgend jaar.

