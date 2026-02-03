Opel prijst vernieuwde Astra

De vernieuwde Opel Astra oogt moderner en strakker. De Opel Blitz is heeft een prominente plaats in het slanker vormgegeven Opel Vizor-front en is voor het eerst in dit segment verlicht. Na de introductie in de Opel Grandland is dit de volgende stap in het uitrollen van deze designtaal.

Het frontdesign is geïnspireerd op dat van de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo en vertaalt elementen van dit studiemodel naar serieproductie. Nieuwe designs voor de lichtmetalen 17- en 18-inch wielen versterken de uitstraling, net als de nieuwe metallic lakkleuren Kontur-White en Klover-Green.

De Astra is optioneel leverbaar met Intelli-Lux HD-verlichting. Dit systeem omvat meer dan 50.000 afzonderlijke lichtpunten en past zich continu aan de verkeerssituatie aan. Andere weggebruikers worden niet verblind en de verlichting wordt voor verkeersborden gericht gedimd om verblindende reflectie te voorkomen. In de nieuwe topuitvoering Ultimate is Intelli-Lux HD-verlichting standaard.

Interieur met Intelli-Seats

Het ontwerp van het dashboard en de weergave van instrumenten en infotainmentsysteem zijn nu overzichtelijker en makkelijker te bedienen. Nieuwe grafische elementen zorgen voor een moderne uitstraling en verbeteren de leesbaarheid tijdens het rijden.

Alle uitvoeringen van de Opel Astra zijn standaard uitgerust met zogenaamde Intelli-Seats. Deze stoelen hebben een speciale uitsparing in het midden van de zitting, die de druk op het stuitbeen vermindert en bijdraagt aan langdurig zitcomfort. Vanaf de GS-uitvoering is de bestuurdersstoel gecertificeerd door Aktion Gesunder Rücken. In combinatie met de optionele ReNewKnit-bekleding zijn zowel de bestuurders- als passagiersstoel AGR-gecertificeerd.

In lijn met zijn 'Greenovation'-strategie past Opel in het interieur diverse duurzame materialen toe, bijvoorbeeld vegan materialen voor de bekleding van het stuurwiel en ReNewKnit-monomateriaal met een hoogwaardige, suède-achtige uitstraling.

Aandrijflijnen

De Opel Astra Electric is voorzien van een elektromotor met een vermogen van 115 kW (156 pk) en biedt dankzij de 58 kWh-batterij een actieradius tot 454 kilometer volgens WLTP. Nieuw is de introductie van Vehicle to Load-functionaliteit, waarmee externe apparaten, zoals elektrische fietsen, direct via de auto kunnen worden opgeladen.

Behalve de volledig elektrische variant is de Astra ook leverbaar als Hybrid met 107 kW (145 pk) en als Plug-in HYBRID met een systeemvermogen van 144 kW (196 pk).

Opel Speciale Garantie

Opel Nederland biedt voor alle nieuwe personen- en bedrijfsauto's de mogelijkheid om gebruik te maken van de Opel Speciale Garantie. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Opel-netwerk. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt de garantie dan automatisch met één jaar verlengd - tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Opel Speciale Garantie valt onder het standaardniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen zijn uitgesloten van garantie.