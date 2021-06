Opel kondigt nieuwe Astra aan

8 juni 2021 | Opel geeft beelden vrij die een eerste glimp tonen van de toekomstige Astra, de eerste generatie van het compacte model van het Duitse merk die geƫlektrificeerd zal worden. De foto's onthullen precisie en oog voor detail bij het langverwachte model, dat de designfilosofie vanhet merk nieuwe impulsen moet geven en de weg zou wijzen voor toekomstige Opel-personenwagens.

Het centrale designelement aan de buitenzijde is een doorontwikkeling van de Opel Vizor, die voor het eerst te zien was op de nieuwe Crossland en Mokka. Het gezicht van het merk strekt zich uit over de voorkant en integreert technologieën zoals de ultraslanke IntelliLux LED-koplampen, die wederom een innovatie moeten vormen in het compacte marktsegment. Aan de achterzijde is het geheel nieuwe Astra-logo centraal geplaatst op het strakke oppervlak van de achterklep.

Ook het interieur wordt gekenmerkt door Duitse precisie. In de cockpit bevindt zich het volgende generatie Pure Panel, met volledig glazen oppervlakken, geïnspireerd op de integratie van de Opel Vizor. Twee breedbeelddisplays geven informatie in een horizontale, op de bestuurder gerichte lay-out. De fysieke bediening is met verfijnd afgewerkte toetsen tot een minimum beperkt. De kwaliteit van het interieur wordt benadrukt door de vorm, de textuur en de materialen van het nieuw ontworpen stuurwiel en de ergonomische voorstoelen.

De Astra van de volgende generatie, die wordt ontworpen en gebouwd in het Duitse Rüsselsheim, zal verkrijgbaar zijn als dynamische vijfdeurs hatchback en als Sports Tourer station wagon. Daarmee zet Opel zijn productoffensief voort en geeft het een impuls aan de elektrificatie van de gehele productportefeuille van het merk. De productie start in 2021 in de fabriek in Rüsselsheim.

