De belofte "groter" wordt direct waargemaakt: de nieuwe Grandland is 17 cm langer dan de vorige. Toch zit het echte verschil in de uitstraling. De nieuwe Grandland heeft een zelfverzekerde en zelfs een tikkeltje brutale uitstraling. Het plaatwerk wordt minder nadrukkelijk onderbroken door vouwen, want de zogenaamde "heuplijn" is alleen zichtbaar wanneer het licht precies vanuit de juiste hoek op de auto valt. Daarom is de nieuwe Grandland niet alleen groter dan de vorige, maar ziet hij er ook groter uit.

De raamrubbers zijn zoveel mogelijk achter het metaal verwerkt en daarmee krijgt de Grandland zelfs een premium-uitstraling (want tot nu toe deden volume-merken zoiets niet). Ook heel chic: de naam "Grandland" is in de achterklep gestanst.

De koplampen en het logo zijn ondergebracht achter een transparant paneel dat de gehele breedte van de auto bestrijkt, de "Vizor" noemt Opel dat. Nieuw zijn de vele staande elementen die van achteren worden verlicht en zo een uniek patroon vormen. Zelfs het Opel-logo is voortaan verlicht! Dit nieuwe front is gebaseerd op de "Opel Experimental" conceptcar, die ter vergelijking in dezelfde fotostudio staat.

Licht

Opel biedt al vele jaren "matrixlicht" aan. De koplampen bestaan dan uit vele elementen die individueel kunnen dimmen op oplichten. Daarom kan heel exact worden bepaald wat wel en wat niet wordt verlicht, zodat altijd met grootlicht kan worden gereden zonder anderen te verblinden. Aanvankelijk bestond het matrixlicht uit enkele tientallen elementen, in de nieuwe Grandland zijn dat er 50.000. Daarmee kan de lichtbundel nog preciezer dan voorheen worden aangepast.

Ruimte

Ook binnenin is direct duidelijk dat de Grandland is gegroeid. Dat is wederom te danken aan de werkelijke toename van de ruimte en het gevoel van ruimte. Zo zijn de stoelen zeer groot en is de zit hoog, waardoor de bestuurder het gevoel heeft een machtige machine te besturen. Wat Autozine betreft is Opel hier zelfs iets doorgeschoten: de zit is te hoog, waardoor de bestuurder meer op dan in de auto zit. Ook in de laagste stand is de zit hoog. Het relatief dunne stuur vraagt enige gewenning.

Voortaan zijn de stoelen in het midden iets zachter dan daarbuiten om de ruggengraat minder te belasten. Wanneer wordt gekozen voor de zogenaamde "AGR"-stoelen, neemt het aantal verstelmogelijkheden toe voor een nog betere zit.

„De Grandland Electric bedient zich van een geheel nieuwe elektrische aandrijflijn voor betere prestaties, een lager energieverbruik en een grotere actieradius voor lange reizen“

De beenruimte achterin is met 20 mm toegenomen. Toch is de ruimte hier slechts als gemiddeld goed ervaren. Bovendien neemt het optionele zonnedak kostbare centimeters hoofdruimte in beslag. Juist heel prettig is het extra zijruitje in de c-stijl. Mede omdat de buitenspiegels onhandig klein zijn, komt dit extra overzicht goed van pas tijdens manoeuvreren.

Uitrusting

Net als iedere nieuwe Opel heeft de Grandland een minimalistisch opgezet dashboard met weinig knoppen en slechts twee grote beeldschermen. Opel kiest voor een klein beeldscherm achter het stuurwiel om de bestuurder zo min mogelijk af te leiden. Alle niet essentiële informatie wordt getoond op het centrale beeldscherm en/of op het optionele head-up display. Deze opzet werkt goed en zorgt voor beter overzicht en dus meer rust. Heel slim: functies die van belang zijn voor de bijrijder worden voortaal helemaal rechts op het centrale beeldscherm getoond. Voortaan levert de Franse specialist "Focal" het audiosysteem en dat is genieten voor alle inzittenden!

Geheel nieuw is de "Pixel box": een afgesloten vak om de telefoon draadloos in op te laden. Dankzij een transparant deurtje is te zien hoe ver de telefoon is opgeladen. Dit lijkt echter een ingewikkelde oplossing voor een niet bestaand probleem, dat bovendien een nieuw probleem introduceert: de afgesloten ruimte is niet gekoeld en juist tijdens draadloos opladen kan een telefoon heel warm worden (met extra slijtage aan de accu als gevolg).

Hybride en elektrisch

De nieuwe Grandland zal worden geleverd als mild hybrid, plug-in hybrid en als volledig elektrische auto. De mild hybrid bestaat uit een kleine elektromotor die de benzinemotor slechts assisteert wanneer deze hard moet werken. De plug-in hybrid kan 85 km volledig elektrisch afleggen en gedraagt zich daarna als een volledige hybride (dus meer dan een mild hybrid). In beide gevallen zorgt de combinatie van een benzine- en een elektromotor voor betere prestaties, meer souplesse en minder verbruik.

De meest populaire uitvoering zal naar verwachting de geheel elektrische Grandland worden. Juist dit topmodel van Opel is bedoeld voor het afleggen van lange afstanden en daarom heeft de Grandland Electric een actieradius van 700 km. Dat grote bereik is niet alleen te danken aan de grote capaciteit van de batterij (98 kWh), maar ook aan de nieuwe, zuinige aandrijflijn.

Weggedrag

De vorige Grandland was leverbaar in een bijzondere uitvoering: de GSE. Die variant bood dankzij een uniek onderstel met een druk op de knop een uitgesproken sportief of juist een comfortabel karakter. De wielophanging van de vorige GSE is standaard op de nieuwe Grandland.

Conclusie

Wat bedoelt Opel met "groter, sneller, beter, meer"? Groter is eenvoudig: de Grandland is met 17 cm gegroeid. Beter zit in het karakter. De Grandland is ontworpen als topmodel van Opel en dat komt terug in de opzet (grote stoelen, hoge zit, machtig gevoel) en de afwerking (licht-effecten in de grille, raamrubbers onzichtbaar, opgeruimd interieur).

Het element "sneller" zit in de aandrijving. De verbrandingsmotoren zijn slechts doorontwikkeld, maar hybride is nu wel de standaard. De Grandland Electric bedient zich van een geheel nieuwe elektrische aandrijflijn voor betere prestaties, een lager energieverbruik en een grotere actieradius voor lange reizen. Zo biedt de Grandland op alle vlakken meer dan voorheen.