Met deze tweede generatie van de Grandland wil Opel het model nog nadrukkelijker presenteren als zakenauto en als Duits product. De vormgeving is daarom strakker geworden en de uitstraling zelfverzekerd. Het plaatwerk wordt minder onderbroken door vouwen, want de zogenaamde "heuplijn" is alleen zichtbaar wanneer het licht precies vanuit de juiste hoek op de auto valt. Daarom is de nieuwe Grandland niet alleen groter dan de vorige, maar ziet hij er ook groter uit. In het wit oogt de Grandland elegant en modern.

De raamrubbers zijn zoveel mogelijk achter het metaal verwerkt en daarmee krijgt de Grandland zelfs een premium-uitstraling (want tot nu toe deden volume-merken zoiets niet). Ook heel chic: de naam "Grandland" is in de achterklep gestanst.

De koplampen en het logo zijn ondergebracht achter een transparant paneel dat de gehele breedte van de auto bestrijkt, de "Vizor" noemt Opel dat. Nieuw zijn de vele staande elementen die van achteren worden verlicht en zo een uniek patroon vormen. Zelfs het Opel-logo is voortaan verlicht!

De nieuwe Grandland maakt zijn naam meer dan voorheen waar, want deze tweede generatie is 17 cm langer dan de vorige. De totale lengte bedraagt nu 465 cm en daarmee voorkomt Opel concurrentie uit eigen huis. Zo is de Grandland groter dan de Peugeot 3008, maar kleiner dan de 5008.

Ruimte

Ook achter het stuurwiel gezeten voelt de Grandland groot. Dat is te danken aan de duidelijk zichtbare motorkap, de ruim bemeten stoelen, de achterruit die ver weg is in de binnenspiegel, de royale ruimte rondom de bestuurder en bovenal de hoge zit. Wat Autozine betreft is Opel hier zelfs iets doorgeschoten: de zit is te hoog, waardoor de bestuurder meer op dan in de auto zit. Ook in de laagste stand is de zit hoog.

Voortaan zijn de stoelen in het midden iets zachter dan daarbuiten om de ruggengraat minder te belasten. Wanneer wordt gekozen voor de zogenaamde "AGR"-stoelen, neemt het aantal verstelmogelijkheden toe voor een nog betere zit. In de praktijk zakken de bestuurder en bijrijder daarom niet in de stoelen weg, maar worden ze in een gezonde houding geduwd; en dit is veel aangenamer dan het klinkt.

De beenruimte achterin is met 20 mm toegenomen. Toch is de ruimte hier slechts als gemiddeld goed ervaren. Bovendien neemt het optionele zonnedak kostbare centimeters hoofdruimte in beslag. Juist heel prettig is het extra zijruitje in de c-stijl. Mede omdat de buitenspiegels onhandig klein zijn, komt dit extra overzicht goed van pas tijdens manoeuvreren.

Uitrusting

Net als iedere nieuwe Opel heeft de Grandland een minimalistisch opgezet dashboard met weinig knoppen en slechts twee grote beeldschermen. Opel kiest voor een klein beeldscherm achter het stuurwiel om de bestuurder zo min mogelijk af te leiden. Alle niet-essentiële informatie wordt getoond op het centrale beeldscherm en/of op het optionele head-up display. Deze opzet werkt goed en zorgt voor beter overzicht en dus meer rust. Heel slim: functies die van belang zijn voor de bijrijder worden voortaan helemaal rechts op het centrale beeldscherm getoond.

De Grandland is voorzien van een geheel nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem en dit is als een grote vooruitgang ervaren. De vormgeving is fraai en de opzet logisch, waardoor het makkelijk is te bedienen. Bovendien is het deels naar de eigen hand te zetten, zodat veelgebruikte functies sneller zijn op te roepen. Heel fijn: wie liever geen gegevens van het navigeren of de slimme assistent (met ChatGPT) met Opel en OpenAI deelt, kan een "privacy mode" activeren. Zo hoort het!

„De plugin-hybride is geheel nieuw ontworpen, waarbij een groot bereik het makkelijk maakt om nog vaker elektrisch te rijden“

Voortaan levert de Franse specialist "Focal" het audiosysteem en dat heeft zo'n fantastisch geluid dat het zich kan meten met peperdure systemen in veel duurdere auto's. De klank is spatzuiver en snaarstrak en het vermogen van de versterker is bijna beangstigend hoog. Alhoewel stalgenoot Peugeot ook een Focal audiosysteem aanbiedt in de chiquere modellen, klinkt het bij Opel nog beter. Om nog eens te benadrukken hoe goed dit audiosysteem klinkt: na de proefrit heeft de redacteur nog geruime tijd in een stilstaande auto gezeten om van de muziek te genieten.

Geheel nieuw is de "Pixel box": een afgesloten vak om de telefoon draadloos in op te laden. Dankzij een transparant deurtje is te zien hoe ver de telefoon is opgeladen. Dit lijkt echter een ingewikkelde oplossing voor een niet bestaand probleem, dat bovendien een nieuw probleem introduceert: de afgesloten ruimte is niet gekoeld en juist tijdens draadloos opladen kan een telefoon heel warm worden (met extra slijtage aan de accu als gevolg).

Opel biedt al vele jaren "matrixlicht" aan. De koplampen bestaan dan uit vele elementen die individueel kunnen dimmen of oplichten. Daarom kan heel exact worden bepaald wat wel en wat niet wordt verlicht, zodat altijd met grootlicht kan worden gereden zonder anderen te verblinden. Aanvankelijk bestond het matrixlicht uit enkele tientallen elementen; in de nieuwe Grandland zijn dat er 50.000. Daarmee kan de lichtbundel nog preciezer dan voorheen worden aangepast.

Hybride en elektrisch

De nieuwe Grandland wordt geleverd als mild hybrid, plug-in hybrid en als volledig elektrische auto. Voor deze test is de plug-inhybride (PHEV) gereden, want daarover is het meeste nieuws te melden. Het betreft hier namelijk een nieuwe generatie plug-inhybrides waarvoor Opel een nieuwe benzinemotor, een nieuwe batterij en een nieuwe versnellingsbak heeft ontwikkeld. Al deze onderdelen zijn op maat gemaakt (variabele turbo, inspuiting onder hoge druk, variabele oliepomp, geen startmotor) voor een plug-inhybride. Zo draait de benzinemotor volgens een zogenaamde "Miller"-cyclus en dat maakt een motor zeer zuinig, maar ook onwillig. Ook wanneer op benzine wordt gereden, springt de elektromotor daarom regelmatig bij om het gebrek aan souplesse en daadkracht te maskeren.

Toch begint iedere rit bij voorkeur elektrisch. Op een volle batterij (3 uur opladen) kan de Grandland PHEV in theorie 87 km afleggen. Bij lage snelheid (stadsverkeer) is dat zelfs 101 km. Tijdens onze test onder gunstige weersomstandigheden op een veeleisend parcours kwam de actieradius uit op 85 km. Goed om te weten: de batterij wordt in Europa geproduceerd, uit zoveel mogelijk Europese grondstoffen.

In de elektrische modus heeft de Grandland de rust en souplesse van een elektrische auto, maar niet de prestaties ervan. Bovendien wordt nauwelijks energie teruggewonnen bij het loslaten van het gaspedaal en kan daarom ook nauwelijks worden geremd op de motor (een bezwaar dat geldt voor alle producten van Stellantis). De reactie op het gaspedaal is altijd terughoudend en op een helling is zelfs te merken dat de elektromotor nauwelijks voldoende vermogen biedt. De benzinemotor springt dan automatisch bij om toch voldoende te presteren.

Wanneer beide motoren hun krachten bundelen (sportstand) zijn de prestaties prima, maar het rauwe geluid van de benzinemotor doorbreekt de rust en doet afbreuk aan de verder zo hoogwaardige indruk die de Grandland geeft. Zoals bij iedere PHEV geldt: het gemiddelde verbruik is afhankelijk van de frequentie waarmee de batterij wordt opgeladen.

Weggedrag

Omdat in het ontwerp al rekening is gehouden met verschillende motoren, loopt de uitlaatpijp van de plug-inhybride niet onder de batterij door, maar er omheen. Dat zorgt voor extra bodemvrijheid en dat kwam bijvoorbeeld tijdens onze fotosessie op de rotsen goed van pas!

De vorige Grandland was leverbaar in een bijzondere uitvoering: de GSE. Die variant biedt dankzij een uniek onderstel met een druk op de knop een uitgesproken sportief of juist een comfortabel karakter. De wielophanging van de vorige GSE is standaard op de nieuwe Grandland. Dat zorgt voor een vertrouwenwekkend gevoel en beperkt overhellen in de bocht of duiken bij hard remmen. De Grandland zorgt voor voldoende gevoel tussen de bestuurder en het mechaniek, zonder het autorijden vermoeiend te maken. Ook qua weggedrag overtuigt de Grandland daarom als topmodel van Opel.

Conclusie

Overtuigt de tweede generatie van de Grandland als topmodel van Opel? Ja, zeker. De vormgeving heeft een sprong vooruit gemaakt. Daarmee oogt de Grandland niet alleen statig, maar zet het model ook de toon voor komende modellen. Dankzij de opzet van het interieur is de Grandland niet alleen groot, maar voelt nog groter. De ergonomie (bediening en modern infotainment-systeem) is doordacht en dat maakt het dagelijks leven met de Grandland aangenaam.

De Grandland staat op een geheel nieuw platform dat ruimte biedt aan hybridemotoren en volledig elektrische aandrijving. De plugin-hybride is geheel nieuw ontworpen, waarbij een groot bereik het makkelijk maakt om nog vaker elektrisch te rijden. Op iedere nieuwe Grandland is het onderstel van de meest geavanceerde versie van de vorige Grandland nu standaard. Dat zorgt voor een geslaagde combinatie van dynamiek en comfort. Zo is de Grandland op alle vlakken grootser dan voorheen.