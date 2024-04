Nissan X-Trail nu ook als N-Trek

De Nissan X-Trail N-Trek ademt avontuur. De voorzijde kenmerkt zich door een donkere afwerking van de 'V-motion grille'. Op andere varianten van de X-Trail heeft de omranding van de 'V-motion grille' een chromen afwerking. Aan de voor- en achterzijde zijn de skidplates in gunmetal-kleur afgewerkt, terwijl de buitenspiegels een zwarte finish hebben. In het onderste gedeelte van de voorbumper zijn nieuwe LED-mistlampen geïntegreerd.

Exterieurkleuren

De Nissan X-Trail N-Trek is verkrijgbaar in verschillende stoere exterieurkleuren, waaronder de metallic lakken Solid Grey en Champagne Silver. Nissan levert ook parelmoerlakken, te weten Pearl White, Diamond Black en Ceramic Grey. De kleuren Pearl White, Champagne Silver en Ceramic Grey zijn verkrijgbaar in een two-tone kleurstelling, elk met een zwart dak.

Interieur

De stoelen in het interieur van de nieuwe X-Trail N-Trek zijn afgewerkt met een nieuwe waterafstotende bekleding. Dit weerspiegelt niet alleen de avontuurlijke geest van het model, maar vergemakkelijkt ook het schoonmaken nadat de auto in meer natte, uitdagende omstandigheden is gebruikt. Nissan levert als aanvulling op de speciale bekleding ook een accessoirepakket, bestaande uit rubberen vloermatten en een omkeerbare bodemplaat voor in de kofferruimte.

e-POWER-technologie

Net zoals andere X-Trail-modellen is ook de nieuwe N-Trek verkrijgbaar met de e-POWER-aandrijflijn van Nissan. Bij deze aandrijfvariant worden de wielen direct aangedreven door de elektromotor, zonder tussenkomst van een versnellingsbak. De enige rol van de turbo-aangedreven 3-cilinder motor is het opwekken van elektriciteit, die via de omvormer wordt gestuurd naar de elektromotor of de batterij (of beide, afhankelijk van het rijscenario). Dankzij e-POWER-technologie benadert de X-Trail het rijgedrag van een batterij-elektrische auto, zonder dat de auto opgeladen dient te worden.

e-4ORCE-vierwielaandrijvingssysteem

In het geval van de e-4ORCE-vierwielaandrijvingssysteem beschikt e-POWER over twee elektromotoren: één op de vooras en één op de achteras. Deze twee elektromotoren passen de vermogenstoepassing 10.000 keer per seconde aan aan de hand van de omstandigheden. Dit claimt maximale stabiliteit en grip onder alle omstandigheden.

De Nederlandse marktintroductie van de nieuwe Nissan X-Trail N-Trek vindt plaats in de zomer van 2024. Prijzen maakt Nissan binnenkort bekend.