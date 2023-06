Nissan X-Trail-is ANWB Trekauto van het Jaar 2023

Nissan X-Trail privé leasen?

In de race voor de verkiezing van de Trekauto van het Jaar 2023 waren:

Nissan X-Trail e-Power e-Force

Tesla Model Y Long Range AWD

Opel Astra 1.6 turbo Hybrid

Renault Austral E-Tech hybrid 200

Mazda CX-5 e-Skyactiv G 165 automaat FWD

Ford Focus 1.0 Ecoboost 155 mild hybrid Wagon

De jury over de winnaar: "De wegligging van de X-Trail is uitstekend, onder alle omstandigheden. Daarnaast scoort het rijgedrag dankzij de volledig nieuw ontwikkelde aandrijflijn zeer hoog. De meerwaarde van deze elektrisch aandrijving, waarbij de verbrandingsmotor dient als generator om de accu op te laden, is duidelijk merkbaar. Het one pedal systeem, waarbij de auto sterk afremt zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat, is goed doseerbaar en draagt bij aan het optimaal opladen van de aandrijfaccu. De X-Trail biedt ook ruim voldoende binnen- en bagageruimte. Lof is er ook voor de bedieningsknoppen, die ondanks hun beperkte grootte goed vindbaar zijn. Samengevat: echt een auto voor (lange) kampeerreizen".

Beoordeling

In de jaarlijkse verkiezing, die wordt geïnitieerd door het magazine ANWB KampeerKampioen, heeft de jury de deelnemende auto's beoordeeld op een groot aantal aandachtspunten zoals wegligging, prestaties en binnenruimte. De ervaringen werden opgedaan tijdens een testrit over een vooraf uitgezette, veelzijdige route op de openbare weg. Elke auto trok een caravan van 1.350 kg, wat overeenkomt met de massa van de gemiddelde Nederlandse caravan.

Keuze

De keuze van de deelnemende auto's is gemaakt door de ANWB KampeerKampioen en ANWB Experts. Bij de selectie is gelet op onder meer trekgewicht, technische innovatie, prijsstelling en relevantie voor de markt. Voor de kandidaatauto's gold dat de catalogusprijs van de basisuitvoering bij het maken van de selectie niet hoger mocht zijn dan € 55.000, elektrische auto's kwamen in verband met de actieradius alleen met het grootst beschikbare accupakket in aanmerking voor de titel. Helaas was een aantal interessante, met name elektrisch aangedreven, nieuwkomers niet in de juiste specificaties beschikbaar tijdens de testperiode. Deze zullen in 2024 aan de line-up worden toegevoegd.