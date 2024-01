Nissan bouwt X-Trail Mountain Rescue

De Nissan X-Trail Mountain Rescue is bedoeld voor reddingswerk in de bergen. Nissan heeft de vier wielen vervangen door evenveel rupsbanden, waarmee de auto maximale grip heeft op welke ondergrond dan ook. Verder heeft de achterbank plaatsgemaakt voor een brancard om gewonde wintersporters te transporteren. Op een speciaal dakrek zijn een brancard en sneeuwscheppen gemonteerd. Eveneens op het dak zitten een sirene, zwaailichten en zoeklampen. Daarnaast monteerde Nissan op de motorkap een extra rij lampen.

Extreme omstandigheden

Nissan heeft de wielkasten verbreed, zodat er plek is voor de speciale rupsbanden. De treeplanken links en rechts zijn er niet alleen voor de vorm, ze maken instappen mogelijk: de bijzondere X-Trail ligt namelijk 23 centimeter hoger dan de gewone uitvoering. Op de voorbumper is een lier gemonteerd. En aan de voor- en achterzijde is een verstevigde trekhaak geplaatst.

Door de volledig elektrische aandrijving van de wielen (of rupsbanden), kan het systeem snel reageren als grip verandert. E-4ORCE reageert zelfs binnen 1/10.000 seconde. Daarnaast kan het systeem de aandrijfkrachten per wiel regelen.

Aandacht voor veiligheid

De Nissan X-Trail Mountain Rescue is bedoeld om aandacht te vragen voor veilig wintersporten. Daarom komen er ook digitale borden bij vijf Europese wintersportcentra op locaties waar verschillende pistes samenkomen. Skiërs wordt gevraagd om hier even tempo terug te nemen. Want hoe goed een reddingsauto ook is, het is uiteindelijk het beste als hij niet in actie hoeft te komen.