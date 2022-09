Nissan maakt vanafprijs X-Trail bekend

Het hart van de nieuwe X-Trail is Nissans e-POWER-systeem dat onlangs werd geïntroduceerd in de Qashqai. De turbobenzinemotor met variabele compressie draait mee op de achtergrond en voedt de accu, die vervolgens via een omvormer stroom levert aan de elektromotor. Hierdoor ontstaat een EV-gevoel, zonder de noodzaak van opladen met een stekker.

Dankzij e-4ORCE kan met vertrouwen kilometers gemaakt worden onder alle omstandigheden. De vierwielaandrijving, die werkt met twee elektromotoren, is speciaal ontwikkeld voor Nissans elektrische aandrijflijnen. Bovendien biedt het systeem een veilige rit dankzij de stabiele wegligging en krachtverdeling. Ook de nieuwe Nissan Ariya wordt leverbaar met dit unieke e-4ORCE systeem.

De derde zitrij bestaat uit afzonderlijk neerklapbare stoelen, die in de vloer van de kofferbak verdwijnen wanneer ze niet nodig zijn. Doordat de tweede rij verschuifbaar is en de portieren achter tot bijna 90 graden openen, ontstaat een gemakkelijke toegang tot de achterste rij. Verder is er een vloed aan opbergmogelijkheden in het interieur, zijn er afzonderlijke bedieningselementen voor de ventilatie achterin en zijn zowel voor- als achterin USB A- en C-laders te vinden.

De nieuwe Nissan X-Trail is uitgerust met een uitgebreide reeks technologieën die het leven voor bestuurder en passagiers eenvoudiger zouden maken. Een voorbeeld is Nissans optionele bestuurdersassistentiesysteem ProPILOT Assist met Navi-link, dat vermoeidheid en stress tijdens het rijden vermindert, waarschuwt en ingrijpt in geval van onvoorziene gevaren. Een belangrijk veiligheidskenmerk is de aanwezigheid van een heads-up display, dat belangrijke informatie in het blikveld van de bestuurder projecteert, zoals instructies van de navigatie, bestuurdersassistentie en de geldende maximumsnelheid.

Om het comfort te verhogen, biedt de nieuwe X-Trail connected services, waaronder smartphone-integratie, WiFi in de auto voor maximaal zeven apparaten en NissanConnect Services, een speciale app waarmee interactie met en toezicht op het voertuig mogelijk is.