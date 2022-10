Innovatie zonder inspanning

De Nissan X-Trail is een "SUV" ofwel "Sports Utility Vehcile". Dat is het meest populaire type auto van dit moment. Daarom biedt Nissan SUV's in vele soorten en maten, van de hippe Juke tot de futuristische Arya. De X-Trail is de meest avontuurlijke SUV van Nissan. Binnen de voor Nissan kenmerkende stijl heeft de X-Trail daarom het ruigste en stoerste lijnenspel.

Ruimte: compacte 7-zitter

Alhoewel de X-Trail technisch veel gemeenschappelijk heeft met de Nissan Qasqai en de Austral van partnermerk Renault, is de X-Trail een slag groter. Dat zit niet alleen in de buitenmaten, maar zelfs in de wielbasis. Dankzij de bovengemiddeld lange wielbasis zag Nissan kans om deze middelgrote SUV te voorzien van drie zitrijen. Verwacht echter geen wonderen van de tweede achterbank. Nissan geeft zelf aan dat deze is bedoeld voor personen tot 1 meter 60. Autozine wil daar aan toevoegen dat die personen ook lenig moeten zijn om de derde zitrij überhaupt te bereiken.

De achterbank (tweede zitrij) staat op rails en daarom kan eenvoudig worden gekozen voor meer beenruimte achterin of meer ruimte op de derde zitrij c.q. bagageruimte. Met de achterbank in de achterste stand is de beenruimte achterin uitmuntend. De achterbank staat opmerkelijk hoog, waardoor de achterpassagiers een gevoel van vrijheid hebben en gemakkelijk mee kunnen kijken met de bestuurder en bijrijder.

Uitrusting: met de trend mee

De X-Trail is veel minder vooruitstrevend dan de recent geïntroduceerde (en even kostbare!) Nissan Arya. De X-Trail is gericht op de behoudende koper die met de trend mee wil, maar zich niet prettig voelt bij grote veranderingen.

Uiteraard is de X-Trail voorzien van een audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Een spraakgestuurde assistent is echter niet beschikbaar. Wel kan de slimme assistent van een aangesloten smartphone (Apple's Siri, Android's Google of Amazon's Alexa) eenvoudig worden geactiveerd, maar deze heeft uiteraard geen controle over de auto. Het door Bose verzorgde audiosysteem heeft een weinig detailrijk, wollig en vermoeiend geluid.

„Met "E-Power" biedt de X-Trail de rust, souplesse en prestaties van een elektrische auto zonder de noodzaak om op te laden met een stekker“

Als het gaat om actieve veiligheid, dan biedt de X-Trail wederom alle gangbare voorzieningen, maar geen enkele vorm van innovatie. De X-Trail beperkt zich tot assisteren of ingrijpen bij remmen, gas geven en sturen wanneer noodzakelijk. De X-Trail is niet voorzien van de sensoren of de rekenkracht om in de toekomst meer dan dat te bieden.

E-Power: elektrische auto voor beginners

Juist heel innovatief is de "e-Power" aandrijflijn. Onder de motorkap van de X-Trail is een heel gewone benzinemotor te vinden. Deze drijft echter niet de wielen aan, maar doet dienst als generator om elektriciteit op te wekken voor elektromotoren.

Deze opzet heeft voor- en nadelen. In de praktijk doet e-Power precies wat de fabrikant belooft. De X-Trail biedt het comfort, de souplesse en de prestaties van een elektrische auto. In de stad geeft dit veel extra pit, terwijl het op de snelweg een rust biedt waar conventionele motoren niet tegenop kunnen. Ook heel fijn: de X-Trail laat zich indien gewenst met één pedaal rijden. De bestuurder kan in stappen aangeven hoe sterk de auto inhoudt bij het loslaten van het rempedaal, waarbij meer inhouden staat voor meer energie terugwinnen.

In theorie zou e-Power ook extra zuinig moeten zijn omdat de benzinemotor ongeacht de rijsnelheid op het meest efficiënte toerental draait. In de praktijk pakt dit helaas anders uit. De lange keten van benzine naar beweging naar elektriciteit naar beweging geeft het nodige verlies. Of om het heel anders te benaderen: e-Power kan niet voor de meest efficiënte aandrijfvorm kiezen afhankelijk van de situatie (verbrandingsmotor op de snelweg, elektromotor in de stad). Daarom ligt het verbruik hoger dan bij traditionele hybrides.

Een ander nadeel is dat de batterij niet altijd voldoende buffer heeft om extra stroom te leveren bij accelereren of klimmen. Dan is de benzinemotor hoorbaar aanwezig en omdat het toerental ervan niet overeenkomt met de snelheid van de auto is dat een vreemde gewaarwording.

Het testverbruik kwam uit op 1 op 14 en dat is hoog voor een auto van deze omvang en met deze prestaties. E-Power is daarom als elektrisch rijden voor beginners. Het moet worden gezien als een techniek om het comfort (sterk) te verbeteren, niet om het verbruik te verlagen.

e-4ORCE: lineair weggedrag

Omdat de X-Trail is bedoeld als gezinsauto, is niet gekozen voor een uitgesproken hard of zacht onderstel. De vering en besturing zijn afgestemd op de gemiddelde bestuurder met een gemiddelde rijstijl. De bestuurder heeft desondanks voldoende gevoel met het mechaniek om te weten waartoe de auto in staat is. Zo was tijdens de testrit over onverharde wegen duidelijk dat het onderstel een stootje kan hebben.

Optioneel is de X-Trail te voorzien van "e-4ORCE" vierwielaandrijving. Dan heeft de X-Trail niet één, maar twee elektromotoren. En omdat een elektromotor veel preciezer is aan te sturen en veel sneller reageert dan een verbrandingsmotor, biedt dat nieuwe mogelijkheden.

Wanneer de X-Trail op de motor afremt (het eerder genoemde rijden met één pedaal), wordt energie teruggewonnen met beide elektromotoren. Bij accelereren wordt de aandrijfkracht juist verdeeld over de voor- en achterwielen. In beide gevallen voorkomt dit dat de auto duikt of helt en dat komt het comfort ten goede. Met name passagiers ervaren de X-Trail daarom als veel comfortabeler dan een soortgelijke auto met verbrandingsmotor.

Diezelfde exacte controle over de elektromotoren wordt ook ingezet in het terrein. Daarom neemt de X-Trail met even veel gemak een helling of een zandpad als een snelweg van pas gelegd asfalt.

Conclusie

De vierde generatie van de Nissan X-Trail is een bijzondere auto. Onderhuids is de X-Trail namelijk heel innovatief. Tegelijkertijd doet Nissan er alles aan om te voorkomen dat de bestuurder de X-Trail als vreemd ervaart of de routines moet aanpassen.

Zo ziet de X-Trail er niet uit als een vliegende schotel of een product uit de windtunnel. De X-Trail is een SUV met een stoere en avontuurlijke uitstraling. Dankzij de ruime buitenmaten is dit één van de weinige 7-zitters in het segment, alhoewel het correcter is om van een "5+2"-zitter te spreken.

Het meest bijzonder is de aandrijflijn. Met "E-Power" biedt de X-Trail de rust, souplesse en prestaties van een elektrische auto zonder de noodzaak om op te laden met een stekker. Daar staat tegenover dat de "X-Trail e-Power" wel moet tanken als een auto met benzinemotor en bovendien meer verbruikt dan een doorsnee (plugin) hybride. Wie dat nadeel voor lief neemt, ervaart de X-Trail als meer comfortabel en meer capabel dat de concurrentie.

Wanneer wordt gekozen voor het optionele "e-4ORCE" komt de techniek nog beter tot zijn recht. Dan reageert de X-Trail ongeacht de situatie op dezelfde vertrouwenwekkende manier. Kortom: de X-Trail zorgt voor innovatie zonder enige inspanning van de bestuurder.