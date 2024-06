Nissan X-Trail N-Trek nu te bestellen

Om het avontuurlijke karakter te onderstrepen is de X-Trail N-Trek alleen verkrijgbaar in metallic lakkleuren zoals Solid Grey en Champagne Silver. Parelmoerlakken zijn er ook, waaronder Pearl White, Diamond Black en Ceramic Grey. Bovendien zijn sommige carrosseriekleuren verkrijgbaar in een two-tone kleurstelling, ieder met een zwart dak.

e-Power

De X-Trail N-Trek is verkrijgbaar met de bijzondere e-POWER-aandrijflijn in combinatie met het e-4ORCE-vierwielaandrijvingssysteem. Dankzij e-POWER-technologie wordt een soepele rijgedrag van een batterij-elektrische auto geboden zonder dat de auto opgeladen dient te worden (maar wel getankt!). Dit terwijl het door twee elektromoren aangedreven e-4ORCE stabiliteit en grip belooft, ongeacht de omstandigheden.

Uitrusting

De standaarduitrusting van de nieuwe X-Trail N-Trek is ontwikkeld om tegen een stootje te kunnen. Zo zijn de stoelen afgewerkt met een nieuwe waterafstotende Autech Cellcross-bekleding. Nissan levert als aanvulling op de speciale bekleding ook een accessoirepakket, bestaande uit rubberen vloermatten en een omkeerbare bodemplaat voor in de kofferruimte.

Qua luxe en comfort vult de X-Trail N-Trek het gat tussen de N-Connecta en Tekna in combinatie met een aantal unieke designelementen. Een donkere afwerking van de 'V-motion grille', skidplates aan de voor- als achterkant in gunmetal-kleur, zwarte buitenspiegels, 18 inch lichtmetalen velgen en zwarte dakrails dragen bij aan de uitstraling, terwijl nieuwe LED-mistlampen aan de voorzijde voor betere zichtbaarheid zorgen.

Prijzen

De nieuwe Nissan X-Trail N-Trek is nu te bestellen vanaf 57.190 euro. Voor de e-4ORCE 4WD uitvoering starten de prijzen bij 61.390 euro. De N-Trek is overigens ook verkrijgbaar met 7 zitplaatsen; daarvan beginnen de prijzen bij 62.590 euro. Alle andere uitvoeringen van de Nissan X-Trail zijn ongewijzigd gebleven in de prijsstelling. De Nissan X-Trail N-Trek staat binnenkort in de Nissan-showroom.