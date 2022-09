Nissan onthult vierde generatie X-Trail

Net als de nieuwe Qashqai is de nieuwe X-Trail gebaseerd op het CMF-C-platform van de Alliantie. Dat is een structuur en een moderne technologische architectuur. Op het gebied van constructie is voor de carrosserie gebruikgemaakt van meer lichtgewicht materialen en geavanceerde vormings- en lastechnieken die voor meer stevigheid, maar ook minder gewicht zorgen. Voor het eerst is de achterklep van de X-Trail gemaakt van een composietmateriaal. De portieren, voorspatborden en motorkap zijn gemaakt van aluminium.

Een centraal aspect van de aantrekkingskracht van de drie voorgaande generaties is de kenmerkende vormgeving, die soliditeit en robuustheid uitstraalt zonder agressief over te komen. Zowel het exterieur als het interieur van de nieuwe X-Trail sluiten hierop aan. Het exterieur heeft kenmerkende Nissan designelementen zoals het 'zwevende' dak en de V-motion-grille. De koplampen lijken een geheel met de voorbumper, met gecombineerde dagrijverlichting en richtingaanwijzers tegen de rand van de motorkap.

Belangrijke aerodynamische hulpmiddelen zijn de 3D-luchtgeleiders onderaan de voorbumper, een actieve afsluiting van de grille die koellucht de motorruimte in leidt, een speciaal vormgegeven A-stijl, afdekplaten die de luchtstroom onder de auto geleiden en een uniek 'luchtgordijn' dat de luchtstroom naar de zijkant van de X-Trail voert.

e-POWER aandrijflijn

Het e-POWER-systeem van de nieuwe X-Trail bestaat uit een batterij met hoog vermogen en een benzinemotor met variabele compressie, die samen in één aandrijflijn zijn geïntegreerd met een dynamo, omvormer en 150 kW elektromotor. Deze aandrijving zorgt ervoor dat de wielen altijd alleen door de elektromotor worden aangedreven, wat zorgt voor een directe en lineaire respons op het gaspedaal.

Om te voldoen aan de eisen van de Europese klanten en hun dagelijkse gebruik is de e-POWER aandrijflijn voor de X-Trail aanzienlijk verbeterd. Bij de Nissan Note werd een 1.2-liter benzinemotor gebruikt om de batterij op te laden, met een systeemvermogen van 78 kW. Bij de X-Trail is dat een 1.5-liter turbobenzinemotor met variabele compressieverhouding, met een systeemvermogen van 150 kW.

Het unieke kenmerk van e-POWER is dat de benzinemotor uitsluitend wordt gebruikt om stroom op te wekken. De wielen worden altijd en alleen aangedreven door de elektromotor. Daardoor kan de benzinemotor altijd werken met het optimale toerental, wat in theorie zorgt voor een goede brandstofefficiëntie.

Een integraal onderdeel van e-POWER is de 'lineaire afstelling', de motoraansturing die ervoor zorgt dat de benzinemotor altijd met het optimale toerental functioneert. Dit voorkomt hoge toerentallen bij stevig accelereren, zoals bij traditionele hybrides. Een tweede voordeel is de extra verfijning, waarbij de benzinemotor nooit harder werkt dan noodzakelijk is.

e-Pedal

Omdat de X-Trail waarschijnlijk 70% van zijn kilometers aflegt in stedelijk gebied, heeft Nissan een geheel nieuwe 'one pedal' rijbeleving ontwikkeld: e-Pedal Step. Het maakt het veelvuldig stoppen en optrekken in stedelijk verkeer minder inspannend. In plaats van de voet steeds van het gaspedaal naar de rem en weer terug te bewegen, maakt e-Pedal Step het mogelijk om te accelereren en remmen met alleen het gaspedaal.

e-Pedal Step is in te schakelen met een knop op de middenconsole. Eenmaal ingeschakeld zorgt het gaspedaal zoals gebruikelijk voor acceleratie, maar bij het weer loslaten van het gaspedaal remt de X-Trail af met 0,2 g. Dat is genoeg om de remlichten te activeren en af te remmen tot stapvoetse snelheid. De auto komt niet volledig tot stilstand. Dit laat ook manoeuvres zoals parkeren nog soepeler verlopen. De bestuurder zal al snel zijn gaspedaalinput zo kunnen afstemmen dat een zeer soepel rijgedrag ontstaat. Hierdoor is het rijden in de stad meer ontspannen.

e-4ORCE

De nieuwe X-Trail is voorzien van een nieuw vierwielaandrijvingssysteem dat samenwerkt met de geëlektrificeerde aandrijflijn. De 'e' in e-4ORCE staat voor de aandrijving door de elektromotor. '4ORCE' verwijst naar de fysieke kracht en energie en de '4' naar de vierwielaandrijving. Dit systeem is ook te vinden in de nieuwe Nissan Ariya.

Het aandrijfsysteem heeft een systeemvermogen van 157 kW en maakt dankzij een aanvullende 94 kW sterke elektromotor op de achteras een acceleratie van 0-100 km/u in 7 seconden mogelijk. De vierwielaandrijving levert het koppel 10.000 keer sneller dan bij mechanische vierwielaandrijving.

Door de vermogensafgifte en remprestaties specifiek voor ieder wiel af te stemmen, ontstaat volgens Nissan een vloeiende en stabiele aandrijving en zorgt e-4ORCE ervoor dat de auto de door de bestuurder bedoelde lijn blijft volgen op vrijwel iedere ondergrond. Ook bij bochten op besneeuwde ondergrond.

Carrosseriebewegingen zijn geminimaliseerd doordat het regeneratieve afremmen behalve door de elektromotor voorin, ook door de elektromotor achterin wordt uitgevoerd. Naast de geoptimaliseerde toewijzing van het koppel over de wielen verdeelt het systeem ook de remkracht onafhankelijk over de vier wielen voor optimale controle, ook in bochten. Zo volgt de auto de bedoelde lijn met minimale stuurcorrecties.

Interieur

Boven op de zwevende middenconsole bevinden zich de e-shifter, de selectieschakelaar voor de rijmodi, twee bekerhouders en de 15W draadloze oplader voor smartphones. De inzittenden voorin beschikken ook over een gecombineerde armsteun tussen de stoelen, met een diepe opbergruimte voor waardevolle spullen. Dat het opbergvak naar de zijkanten opent, zorgt ervoor dat ook de passagiers achterin gemakkelijk toegang hebben. Onder het bovenste deel van de zwevende middenconsole bevindt zich een opbergvak voor bijvoorbeeld een handtas of tablet.

Om gemakkelijker spullen in te laden, een kinderstoeltje te installeren of gemakkelijk in te stappen kunnen de achterportieren van de X-Trail tot bijna 90 graden openen. De achterbank is in een 60:40-verdeling neerklapbaar en er is een centraal luik zodat ook lange voorwerpen zoals ski's eenvoudig vervoerd kunnen worden zonder de achterbank neer te klappen. De achterbank kan ook in zijn geheel naar voren schuiven om de bagageruimte achterin te maximaliseren en nog beter toegang te bieden tot de derde zitrij. Passagiers op de achterbank beschikken over een USB Type A- en een USB Type C-aansluiting.

Dankzij de indeling van het CMF-C-platform van de Alliantie is de nieuwe X-Trail leverbaar met een derde zitrij. De individuele stoelen bieden volgens Nissan plaats aan passagiers tot 1,60 m. Voor toegang tot de derde zitrij zijn de buitenste zitplaatsen van de achterbank naar voren te kantelen. De stoelen van de derde zitrij verdwijnen in de vloer van de bagageruimte wanneer ze niet nodig zijn.

Wanneer de twee stoelen niet in gebruik zijn, biedt de bagageruimte een totale inhoud van 585 liter (20 liter meer dan voorheen). Dat is te danken aan een lange laadvloer en een geoptimaliseerde breedte tussen de wielkasten. Daarbij zijn voor een optimale benutting van de ruimte twee modulaire bagagewanden aanwezig die in zestien verschillende posities zijn te plaatsen.

Een elektrisch bedienbare achterklep zorgt voor toegang tot de bagageruimte, ook wanneer de bestuurder zijn handen vol heeft. Bij de vijfpersoonsuitvoering is het Flexible Luggage Board System nog steeds aanwezig en verbeterd ten opzichte van het vorige model. De wanden zijn opnieuw vormgegeven en bovendien voorzien van stevige bekleding aan de ene kant en gemakkelijk te reinigen kunststof aan de andere.

Infotainment

De nieuwe X-Trail is voorzien van een infotainmentsysteem met een aanbod aan verbonden diensten, inclusief integratie van smartphones, WiFi in de auto voor tot zeven apparaten en NissanConnect Services, een app waarmee functies op afstand kunnen worden bediend en de auto in de gaten kan worden gehouden. Het 12,3-inch NissanConnect-display biedt toegang tot navigatie, entertainment en voertuiginstellingen. Het systeem is compatibel met zowel Android Auto als draadloos Apple CarPlay.

Een nieuw HD 12,3-inch TFT- informatiescherm biedt keuze uit instelbare lay-outs voor de weergave van navigatie, entertainment, verkeersmeldingen of voertuiginformatie. Alles wordt bediend via een toets op het stuurwiel. De digitale achtergrond van het TFT-scherm is een traditionele Kiriko-textuur van geslepen glas, een verwijzing naar het Japanse DNA van Nissan.

Via Google Assistant en Amazon Alexa zijn Home-to-Car-functies mogelijk. Het systeem ondersteunt een aantal commando's. De bestuurder kan ook via de spraakbediening van zijn smartphone een bestemming invoeren in het navigatiesysteem van de auto. Ook via de NissanConnect Service smartphone-app zijn verschillende voertuigfuncties te bedienen, zoals het op afstand activeren van de claxon en verlichting en het op afstand ont- en vergrendelen van de portieren. Desgewenst zijn slimme meldingen instelbaar voor snelheid, tijd en locatie. De app geeft dan een melding als de ingestelde waarden worden overschreden. In de auto zijn met de Voice Control-functie verschillende functies en uitrustingen te bedienen met stemcommando's, zodat de bestuurder op de weg kan blijven letten.

De bestuurder kan de navigatie van zijn eigen smartphone gebruiken, maar heeft ook toegang tot 3D Maps & Live Traffic inclusief navigatiefuncties als over-the-air kaartupdates, real-time verkeersinformatie, Google Street View en brandstofprijzen. Navigatie van deur tot deur is mogelijk via de app, inclusief een My Car Finder-functie.

ProPILOT Assist bestuurdersassistentie

De nieuwe X-Trail is voorzien van de nieuwste generatie ProPILOT Assist bestuurdersassistentie en belooft de bestuurder meer ondersteuning onder meer omstandigheden. ProPILOT Assist met Navi-link kan de auto accelereren en afremmen binnen een rijstrook op de snelweg. Het systeem laat de auto accelereren tot een vooraf ingestelde snelheid en houdt die vast. Indien nodig remt de auto af tot stilstand, ook in fileverkeer. Het systeem laat de auto automatisch weer verder rijden zodra het verkeer voor de auto weer verder rijdt, zolang de auto niet meer dan drie seconden volledig stil heeft gestaan.

Het verbeterde systeem van de nieuwe Nissan X-Trail kan de snelheid van de auto ook aanpassen aan de omstandigheden. Wanneer een lagere snelheidslimiet actief wordt, kan het systeem op basis van verkeersborden en navigatiegegevens de auto afremmen tot de juiste snelheid. De bestuurder hoeft de cruise control dus niet handmatig aan te passen. Het systeem gebruikt de navigatiegegevens ook om de snelheid aan te passen op naderende scherpe bochten.

Bovendien communiceert ProPILOT Assist met Navi-link voortaan met het dodehoeksysteem van de X-Trail en helpt het met een stuuringreep om een aanrijding bij het wisselen van rijstrook te voorkomen. Dankzij de nieuwe upgrade van de bestaande Moving Object Detection worden de remmen geactiveerd wanneer een object voor de auto wordt herkend. Dat gebeurt ook wanneer een bewegend of stilstaand object wordt gedetecteerd tijdens het achteruitrijden.

Actieve en passieve veiligheid

Intelligent Forward Emergency Braking met voorspellende functie zorgt voor extra veiligheid. Dankzij geavanceerde radartechnologie kunnen sensoren de weg voor de auto 'lezen' en zo registreren of het verkeer ineens tot stilstand komt. Het systeem activeert dan de remmen om een aanrijding te voorkomen.

In het donker zorgt geavanceerde koplamptechnologie voor extra veiligheid. De lichtstraal wordt aangepast op het overige verkeer. Een reeks matrix-led-units stuurt de richting van de lichtstraal, waarbij de individuele matrix-led-units indien nodig worden gedeactiveerd om tegemoetkomend verkeer niet te verblinden. De rest van de weg blijft daarbij goed verlicht.

Een andere veiligheidsvoorziening van de nieuwe X-Trail is de nieuwe centrale airbag, die zich tussen de voorstoelen opblaast om te voorkomen dat de inzittenden voorin contact maken bij een zijdelingse aanrijding. De centrale airbag is een aanvulling op de reguliere airbags voor bestuurder en voorpassagier en de zij- en gordijnairbags die standaard in de nieuwe X-Trail aanwezig zijn.