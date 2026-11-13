Nissan heeft de eerste Qashqai ontworpen als een gedurfd alternatief voor de traditionele Europese gezinsauto's. Begin jaren 2000 hadden kopers voornamelijk de keuze tussen een hatchback, een sedan, een stationwagen, een MPV minibus of een hoge SUV. Maar de Europese teams van Nissan wisten dat ze, om een nieuwe klantenkring te veroveren, het moesten aandurven om zich te onderscheiden. In plaats van de Almera-hatchback te vernieuwen - terwijl een nieuw ontwerp al bijna klaar was - namen ze de gewaagde beslissing om een nieuw type auto te ontwikkelen dat de beste eigenschappen van verschillende categorieën combineerde.

Nissan Qashqai | Nissan Qashqai bestaat 20 jaar

Het was iets wat men al jaren niet meer had gezien: een nieuw type auto dat de compacte afmetingen, de praktische bruikbaarheid, de betaalbaarheid, de eenvoud en de efficiëntie van een gezinshatchback combineerde met de robuuste vormgeving en de verhoogde zitpositie van een SUV. Plotseling konden klanten genieten van een beter overzicht op de weg, zonder de compromissen en complexiteit van een terreinwagen, en dat in een auto die niet meer ruimte innam op straat en niet meer kostte om aan te schaffen of te onderhouden dan een gewone hatchback.

De unieke stijl van de Qashqai bleek meteen een schot in de roos bij de consumenten en de verkoopcijfers schoten omhoog: in slechts negen maanden tijd werden er in heel Europa 100.000 exemplaren verkocht, waardoor de Nissan-fabriek in Sunderland extra productieshifts moest inlassen om aan de vraag te kunnen voldoen. Het succes zette zich voort: in januari 2011 bereikte de Qashqai wereldwijd de mijlpaal van een miljoen verkochte exemplaren (waarvan meer dan 750.000 in Europa), waarmee Nissan de eerste Britse autofabrikant werd die deze mijlpaal met één enkel model bereikte.

Tegenwoordig heeft vrijwel elke grote autofabrikant een compacte crossover in het assortiment, met meer dan 50 modellen op de markt. De categorie die door Nissan werd geïntroduceerd, is inmiddels uitgegroeid tot de grootste en meest concurrerende van Europa - maar het begon allemaal in het najaar van 2006, toen de Qashqai voor het eerst werd onthuld op de Autosalon van Parijs.

Verkoopcijfers, onderscheidingen en economische impact

De Qashqai, ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk bij Nissan Design Europe (Londen), het Nissan Technical Centre Europe (Cranfield) en Nissan Motor Manufacturing (Sunderland), kent al twee decennia lang succes, met aanhoudende wereldwijde verkoopcijfers en talrijke onderscheidingen in de sector, en levert tegelijkertijd een aanzienlijke economische meerwaarde:

Meer dan 4,1 miljoen verkochte exemplaren in Europa, plus een half miljoen exemplaren die voor de internationale markt zijn geproduceerd

Verkocht in meer dan 100 landen, van Australië tot Zimbabwe

Meer dan 110 internationale onderscheidingen

Aan de basis van een segment dat voorheen niet bestond en dat vandaag de dag sectorbreed een totaal jaarlijks volume van meer dan 4 miljoen exemplaren vertegenwoordigt

Sinds de introductie heeft de Qashqai Nissan in staat gesteld gemiddeld 2,8 miljard pond per jaar bij te dragen aan de Britse economie, waarmee 6.000 directe banen in de fabriek in Sunderland en 30.000 extra banen in de toeleveringsketen worden ondersteund.

Nissan viert het 20-jarig jubileum van de Qashqai met een unieke, eenmalige bestickering. Het ontwerp is geïnspireerd op de creativiteit, het optimisme en de culturele energie van de jaren 2000, het decennium waarin het oorspronkelijke model het levenslicht zag.

Digitaal kunstenaar en ontwerper @heymoonly heeft samen met Nissan het op maat gemaakte 'sticker bomb'-ontwerp ontwikkeld. De bestickering geeft een hedendaagse interpretatie van de visuele cultuur uit het begin van de jaren 2000, waarbij gebruik wordt gemaakt van een levendig neonkleurenpalet en invloeden uit de digitale kunst om de baanbrekende oorsprong van de Qashqai te vieren. Het interieur van de auto is gepersonaliseerd met leuke accessoires die de Y2K-stijl oproepen, waaronder velours stoelhoezen, een kleurrijke stuurwielhoes, pop-cd's uit die tijd en zelfs een werkende iPod, compleet met een afspeellijst uit het midden van de jaren 2000.

Nissan lanceert tevens de Nissan Qashqai Heritage Collection, een speciaal digitaal archief. Hierin zijn originele ontwerpschetsen, zeldzame foto's, historische video's en mijlpalen uit twee decennia van crossover-innovatie bijeengebracht.