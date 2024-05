Nissan start productie vernieuwde Qashqai

De eerste Nissan Qashqai werd eind 2006 ontworpen, ontwikkeld en uiteindelijk geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk. Het model was direct populair, waardoor de productie in Sunderland een recordniveau bereikte. De fabriek behaalde zelfs het grootste jaarlijkse volume van de gehele Britse auto-industrie. De Qashqai werd de bestverkochte en geproduceerde auto in het Verenigd Koninkrijk, met al snel mijlpalen van één, twee, drie en uiteindelijk vier miljoen geproduceerde exemplaren.

Nissans fabriek in Sunderland is ook de thuisbasis van de Juke en de volledig elektrische LEAF. De productie is goed voor 7.000 arbeidsplaatsen in de Britse Nissan-teams. Daarbij horen ook het Nissan Design Centre in Paddington, Londen, het Technical Centre in Cranfield, Bedfordshire, het productieteam in Sunderland, het onderdelencentrum in Lutterworth, de verkoop- en marketingteams in Rickmansworth en nog eens 30.000 banen in de Britse toeleveringsketen.

Sinds de introductie van de derde generatie Qashqai in 2021 zijn ervan in Europa meer dan 350.000 exemplaren verkocht en blijft model de maatstaf in het crossover-segment. In 2022 werd de Qashqai leverbaar met e-POWER: een aandrijflijn waarbij de wielen uitsluitend door de elektromotor worden aangedreven, met een EV-achtige rijbeleving als resultaat. Er rijden nu al meer dan 120.000 in Sunderland gebouwde Qashqai's met e-POWER-aandrijflijn op de wegen rond.

Voor de productie van de Qashqai van 2024 is de fabriek in Sunderland op een aantal punten aangepast. Daarbij is geïnvesteerd in de afdelingen voor panelen, bumpers, carrosseriekleuren, interieuruitrustingen, materialen en aankleding. De verbeterde technologie van de nieuwe Qashqai is in het productieproces geïntegreerd. Bijvoorbeeld de bestuurdersassistentiesystemen en de integratie van Google in het NissanConnect infotainmentsysteem.

Nissan EV36ZERO

Nissan EV36ZERO is de blauwdruk van Nissan voor de toekomst van de autoproductie. Het combineert de productie van elektrische auto's en batterijen met hernieuwbare energie. Het doel is niet alleen emissievrij rijden, maar ook emissievrije productie. EV36ZERO vormt de basis voor de wereldwijde Nissan-productie en is onderdeel van The Arc, het nieuwe wereldwijde businessplan van Nissan.

Het EV36ZERO-project maakt de fabriek in Sunderland tot de kern van de inzet van Nissan voor een duurzame toekomst. Het is al bevestigd dat de toekomstige, volledig elektrische versies van de Qashqai, Juke en LEAF in Sunderland worden geproduceerd. Dat is onderdeel van het plan van Nissan om in Europa voor 2030 een volledig elektrisch personenautoaanbod te bieden.