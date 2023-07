Nissan Qashqai

Nissan Qashqai als Black Edition

6 juli 2023 - Een jaar na de introductie van de Nissan Qashqai met e-POWER-aandrijflijn presenteert het merk een speciale uitvoering met een opvallende uitstraling, waarmee Nissans crossover imposanter voor de dag komt: de Qashqai e-POWER Black Edition. De e-POWER Black Edition is gebaseerd op het uitrustingsniveau N-Connecta en standaard voorzien van een two-tone carrosserie. Daarbij is er keuze uit drie kleurencombinaties: Pearl White of Ceramic Grey met een zwart dak, of een Black Metallic carrosseriekleur met een grijs dak.