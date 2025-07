Nissan vernieuwt e-Power motor

De e-POWER-aandrijftechniek van Nissan werd bijna tien jaar geleden wereldwijd geïntroduceerd en vier jaar geleden in Europa. Deze aandrijflijn is ontwikkeld om de soepele, krachtige en efficiënte rijervaring van een elektrische auto (EV) te bieden zonder een accu te hoeven opladen, gecombineerd met de praktische voordelen van een verbrandingsmotor.

De benzinemotor wordt uitsluitend gebruikt om elektriciteit op te wekken. Die elektriciteit wordt direct naar de elektromotor gestuurd om de wielen aan te drijven en - wanneer nodig - de accu op te laden. In tegenstelling tot traditionele hybrideauto's is er geen complexe versnellingsbak of mechanische koppeling nodig tussen de benzine- en elektromotor. Hierdoor is de aandrijving altijd soepel en direct, zoals bij een elektrische atuo. Ook het regeneratieve remsysteem, waarmee kinetische energie wordt teruggewonnen en opgeslagen in de accu, is hetzelfde als bij een elektrische auto.

De belangrijkste verbeteringen van de nieuwe Nissan QASHQAI e-POWER:

Gemiddeld brandstofverbruik verlaagd tot 4,5 l/100 km (WLTP), wat een theoretische actieradius tot 1.200 km oplevert.

Gemiddelde CO2-uitstoot teruggedrongen van 116 g/km naar 102 g/km, ofwel een vermindering van 12% vergeleken met de huidige QASHQAI e-POWER.

Het geluidsniveau in het interieur van de QASHQAI e-POWER is tot 5,6 dB lager, waarmee de auto EV-achtige waarden nadert.

+10 kW extra vermogen in de Sport-modus, resulterend in een vlottere respons en een dynamischere rijervaring.

Vernieuwde aandrijflijn

De e-POWER-technologie van Nissan is opgebouwd rond een nieuw ontwikkelde 5-in-1 modulaire aandrijfeenheid, waarin zowel de elektromotor als de generator, omvormer, reductietandwiel en versnellingstandwiel zijn geïntegreerd in een compacte, lichtere module. De afzonderlijke componenten zijn volledig nieuw ontworpen. Samen met verbeteringen op het gebied van motorkalibratie en geluidsisolatie resulteert dit volgens de fabrikant in een lager geluidsvolume en minder trillingen bij hoge belasting. De accucapaciteit van 2,1 kWh is ongewijzigd, terwijl het vermogen van de elektromotor met 11 kW is toegenomen tot 151 kW.

De 1,5-liter driecilinder turbobenzinemotor vertoont op papier veel gelijkenissen met de uitgaande versie, maar is geheel nieuw ontwikkeld specifiek voor de e-POWER-aandrijflijn. De benzinemotor maakt gebruik van Nissans eigen STARC-verbrandingsconcept, dat de thermische efficiëntie verhoogt tot 42% dankzij een stabielere verbranding in de cilinders.

De benzinemotor is voorzien van een grotere turbo die de efficiëntie zou optimaliseren. Hierdoor kan het toerental tijdens snelwegritten met 200 t/min worden verlaagd. Ook dit draagt bij ​​aan het lagere geluidsniveau in de auto bij hogere snelheden. Verdere verbeteringen zijn bereikt door de overstap naar 0W16-motorolie, die de interne wrijving vermindert en de efficiëntie van de motor optimaliseert. Klanten profiteren daarnaast van een verlengd onderhoudsinterval van 15.000 naar 20.000 kilometer.

Het resultaat van alle verbeteringen is dat de nieuwe Nissan QASHQAI e-POWER tot 16% minder brandstof zou verbruiken in de reële praktijkomstandigheden en tot 14% minder tijdens snelwegritten vergeleken met de huidige versie.

Connectiviteit

Behalve de nieuwe e-POWER-aandrijflijn profiteert de Nissan QASHQAI ook van verbeterde connectiviteit met ingebouwde Google-functies zoals Google Maps, spraakopdrachten via Google Assistant en toegang tot de Google Play Store. Nieuw zijn ook weersvoorspellingen voor geplande bestemmingen en Nissan Trip Stories waarmee klanten hun favoriete reizen kunnen vastleggen en delen via de NissanConnect Services-app.

Leverbaar vanaf vierde kwartaal

De nieuwe e-POWER-aandrijflijn debuteert in de Nissan QASHQAI, die wordt gebouwd in de ultramoderne fabriek van Nissan in Sunderland in het Verenigd Koninkrijk. De levering start in het vierde kwartaal van 2025 in Nederland. De prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt.