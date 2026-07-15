Nissan bouwt 4 miljoenste Qashqai

De QASHQAI werd in 2006 geïntroduceerd als pionier van de moderne crossover. Hij creëerde een nieuw segment door de verhoogde zitpositie en veelzijdigheid van een SUV te combineren met de praktische bruikbaarheid en efficiëntie van een hatchback. Door de jaren heen is de QASHQAI steeds met zijn tijd meegegaan om te voldoen aan de verwachtingen van klanten op het gebied van veiligheid, connectiviteit, elektrificatie en comfort, waardoor hij een geliefde SUV is gebleven bij consumenten in heel Europa.

De huidige QASHQAI biedt specifieke kenmerken en technologieën om het dagelijks leven met de auto gemakkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. Enkele kenmerken zijn:

e-POWER: de unieke hybride-aandrijflijn van Nissan die een elektrische rijervaring biedt zonder zelf te hoeven opladen. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 4,3 l/100 km (WLTP). Met een volle tank kan een afstand van meer dan 1.200 km worden afgelegd.

ProPILOT: een bundeling van assistentiesystemen die de bestuurder ondersteunen tijdens het rijden op de snelweg en in stadsverkeer.

Connectiviteitsdiensten en digitale technologieën, ontworpen voor meer comfort en gebruiksgemak.

Een van de grotere bagageruimtes in zijn klasse, voor maximale praktische inzetbaarheid in het dagelijks gebruik.

Ontwikkeld in Europa, voor Europa

De QASHQAI is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende Nissan-teams in Europa. Het model is ontworpen bij Nissan Design Europe in Londen en ontwikkeld bij Nissan Technical Centre Europe in Cranfield en Barcelona, terwijl hij wordt gebouwd in de Nissan-fabriek in Sunderland.

Tijdens het gehele ontwikkelingsproces staat de klant centraal. Het Customer Oriented Engineering-team gebruikt feedback van klanten, ervaringen van eigenaren en beoordelingen van de vakpers om iedere nieuwe generatie QASHQAI verder te ontwikkelen. Dit helpt om de veelzijdigheid, de kwaliteit en het zelfverzekerde rijgedrag te behouden die klanten van het model verwachten.