Nissan toont interieur nieuwe Qashqai

7 december 2020 | Nissan toont het interieur van de nieuwe Qashqai. Om een vleugje luxe toe te voegen, zijn de voorstoelen in de topversies voorzien van een massagefunctie met drie standen, waarbij de instellingen zijn aan te passen via het NissanConnect-systeem. De lay-out van de middenconsole is geoptimaliseerd op het gebied van ergonomie en bruikbaarheid dankzij de optimale samenwerking tussen de ontwerpers en ingenieurs van Nissan. Daarbij staat de slimme, kleinere versnellingshendel voor de versies met een automatische transmissie centraal. De versies met vierwielaandrijving hebben ook een fraai ontworpen keuzeschakelaar voor de rijmodi, met een mat verchroomde ring en pianozwarte afwerking, waarmee bestuurders 'op gevoel' kunnen switchen tussen de rijmodi.

De nieuwe QASHQAI biedt een infotainmentsysteem met een aanbod van connectiviteitsdiensten, waaronder integratie van smartphones, wifi in de auto voor wel zeven apparaten en NissanConnect Services waarmee diverse autofuncties op afstand via een app zijn te bedienen en controleren.

Het grotere 9-inch HD-beeldscherm van het NissanConnect-systeem is een digitale toegangspoort tot navigatie, entertainment en voertuiginstellingen. Het systeem is tevens compatibel met zowel Android Auto als (draadloze) Apple CarPlay. Dankzij meerdere gebruikersprofielen met geheugeninstellingen kunnen instellingen van navigatie, muziek en systeemvoorkeuren worden aangepast aan elke bestuurder. Het Bose Premium omvat tien luidsprekers en een Acoustimass-subwoofer in de bagageruimte.

Een nieuw, volledig digitaal instrumentarium met een 12,3-inch TFT-scherm biedt keuze uit diverse lay-outs om de informatie op het gebied van navigatie, entertainment, verkeers- en voertuiginformatie weer te geven. De bediening hiervan geschiedt via de nieuwe draaischakelaars op het stuurwiel. Bovendien is de digitale achtergrond van het TFT-scherm voorzien van een traditionele Kiriko-textuur van geslepen glas; een knipoog naar het Japanse DNA van Nissan.

Met het nieuwe 10,8-inch head-updisplay wordt de belangrijkste informatie op het gebied van navigatie, rijhulpsystemen en weginformatie in het gezichtsveld van de bestuurder geprojecteerd.

Ook nieuw voor de QASHQAI zijn Alexa-functionaliteiten en Home-to-Car-functies via Google Assistant- en Amazon Alexa-apparaten. Dit systeem ondersteunt een breed scala aan spraakopdrachten, waaronder het invoeren van bestemmingen in het navigatiesysteem.

Met behulp van de NissanConnect smartphone-app zijn diverse voertuigfuncties op afstand te bedienen, waaronder de claxon, de verlichting en de portiervergrendeling. Er zijn ook Smart Alerts (waarschuwingsmeldingen) in te stellen op het gebied van snelheid en geografische grenzen, voor als het voertuig ingestelde parameters overschrijdt. Via de app zijn ook voertuigstatusrapporten te bekijken, waarmee gebruikers geïnformeerd worden over het onderhoud van hun QASHQAI. Ook worden prestatie-evaluaties en eventuele storingsmeldingen getoond. Verder biedt de app rijhistorie en -analyse, zodat gebruikers eerdere ritten kunnen zien, samengevat in afgelegde afstand en bestede tijd.

Bestuurders kunnen in plaats van de navigatie op hun eigen telefoon ook gebruikmaken van ingebouwde TomTom 3D Maps & Live Traffic, met navigatiefuncties, zoals draadloze kaartupdates, realtime verkeersinformatie, Google Street View, flitslocaties en brandstofprijzen. Via de app is deur-tot-deur-navigatie beschikbaar, evenals een My Car Finder-functie.

Verder kunnen klanten 24/7 contact opnemen met een hulpverlener via het beeldscherm van het NissanConnect-systeem, om hen in contact te brengen met de dichtstbijzijnde pech- en sleepdienst indien nodig. In tegenstelling tot eCall wordt dit systeem niet automatisch geactiveerd bij een ongeval.

Nooit eerder in een QASHQAI is de draadloze inductielader voor smartphones, die met een vermogen van 15 watt behoort tot de krachtigste opladers in deze klasse. Bovendien is de inductiepad groot genoeg voor de grootste smartphones van dit moment, zoals de onlangs gelanceerde Apple iPhone 12 Pro Max. Connectiviteit is niet alleen voorbehouden aan de voorpassagiers. Ook achterin hebben passagiers de beschikking over usb-a- én usb-c-poorten.

Het Japanse DNA van de nieuwe Nissan QASHQAI komt verder tot uiting in de informatiegeluiden, zoals de gordelverklikker en de richtingaanwijzers. Die zijn ontwikkeld in samenwerking met de Japanse videogame-ontwikkelaar en -uitgever Bandai Namco. De geluiden zijn ontwikkeld om meer harmonieus te zijn, met een melodische tweetonige signatuur.

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe Nissan QASHQAI is het verbeterde uitzicht, zowel naar voren als achter en naast de auto. Dit is mede te danken aan de grotere openingshoek van de voorruit, de dunnere A-stijlen en de buitenspiegels die op de portieren zijn bevestigd in plaats van op de A-stijl.

De langere wielbasis van de nieuwe QASHQAI wordt gecombineerd met een efficiëntere indeling om meer ruimte voor inzittenden te creëren. De knieruimte voor passagiers achterin is met 28 mm toegenomen tot 608 mm, terwijl ook meer afstand is gecreëerd tussen de voorstoelen. De hoofdruimte voor- en achterin is met 15 mm toegenomen dankzij de iets grotere buitenmaten van de nieuwe QASHQAI.

De zitpositie belooft meer comfort voor kleine én lange bestuurders. De topversie is tevens voorzien van een bestuurdersstoel met kantelbare zitting, om de zitpositie nauwkeuriger aan te passen. Andere verbeteringen aan de stoelen zijn de vorm en hoek van de rugleuning en de verbeterde zijdelingse steun. De topversies in het aanbod zijn voorzien van elektrische stoelverstelling met geheugenfunctie voor twee instellingen voor beide voorstoelen.

Dankzij de elektrisch en handsfree bedienbare achterklep kunnen gebruikers de kofferbak openen als ze hun handen vol hebben. De bagageruimte is 74 liter groter dan die van de vorige QASHQAI, mede dankzij de 20 mm lagere laadvloer dankzij de compactere achterwielophanging.

Populaire kenmerken van zijn voorganger, zoals de opbergvakken aan de zijkant boven de wielkasten en het Flexible Luggage Board-systeem, zijn verbeterd met nieuw gevormde planken met duurzaam tapijt aan de ene kant en eenvoudig schoon te vegen kunststof aan de andere. Dubbele verlichting in de kofferbak zorgt daarbij voor extra zicht in het donker, terwijl de 12-voltaansluiting handig is om bijvoorbeeld een koelbox te voeden.

Behalve de kofferbak is ook de bergruimte in het passagierscompartiment uitgebreid. De twee voorste bekerhouders zijn verder uit elkaar geplaatst, waardoor meer bergruimte is ontstaan en kleinere bekers gemakkelijker te verwijderen zijn. In de deurvakken passen nu flessen van 1,5 liter, vergeleken met maximaal 500 ml bij de vorige QASHQAI.

Nissan Micra opgefrist voor 2021

23 november 2020

Nissan Leaf nu vanaf 359 euro per maand

18 november 2020

Nissan kondigt nieuwe Qashqai aan

13 november 2020

Nissan viert 10 jaar Leaf

10 november 2020