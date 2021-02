Nissan onthult nieuwe Qashqai

18 februari 2021 | Nissan onthult de derde generatie van de Qashqai. De wielbasis is met 20 mm toegenomen en de totale lengte met 35 mm. Ook de hoogte en breedte zijn iets toegenomen, met respectievelijk 10 en 32 mm, voor een krachtigere uitstraling. De voorzijde van de nieuwe Qashqai is voorzien van een grotere, verchroomde Nissan V-Motion-grille, met een extra lijn in satijnchroom als een verfijnd accent. De grille wordt geflankeerd door slanke, geavanceerde full-LED-matrix koplampen met boemerangvormige dagrijverlichting. De koplampen van de nieuwe Qashqai hebben ten opzichte van die van de voorganger een slanker, scherper design, dat mogelijk werd door het gebruik van de LED-technologie.

Het zijaanzicht van de nieuwe Qashqai oogt atletischer en dynamischer. De 'snelle lijn' die van voor naar achter loopt, accentueert de lengte van de auto en zorgt voor extra dynamiek. De nieuwe generatie van de Qashqai is voor het eerst leverbaar met diamant-gepolijste 20 inch lichtmetalen velgen. De vorige generatie was leverbaar met velgen van maximaal 19 inch in diameter. De nieuwe Qashqai is leverbaar in elf carrosseriekleuren en vijf two tone combinaties; uiteindelijk is er keuze uit zestien kleurvariaties.

De nieuwe Qashqai is voorzien van een infotainmentsysteem met een breed aanbod aan verbonden diensten, waaronder integratie van smartphones, in-car WiFi voor tot zeven apparaten en NissanConnect Services, een speciale app waarmee voertuigfuncties te bedienen zijn en de status van de auto te controleren is. Het 9 inch metende NissanConnect-touchscherm met biedt toegang tot navigatie, entertainment en voertuiginstellingen. Het systeem is geschikt voor zowel Android Auto als Apple CarPlay. De verbinding met Apple Carplay is ook draadloos mogelijk.

Een nieuw, high-definition 12,3 inch TFT digitaal instrumentenpaneel biedt keuze uit diverse weergaven voor navigatie, entertainment, verkeers- en voertuiginformatie. Alles wordt bediend via een draaischakelaar op het stuurwiel. De digitale achtergrond van het TFT-scherm heeft een traditionele Kiriko-textuur van geslepen glas, een verwijzing naar het Japanse DNA van het merk.

Home-to-Car-functies zijn compatibel met Google Assistant- en Amazon Alexa-apparaten. Het systeem ondersteunt diverse commando's, zoals het doorgeven van navigatiebestemmingen aan de auto door instructies in te spreken in het smart home-apparaat. Zo is er minder tijd nodig voor het invoeren van de bestemming. Via de NissanConnect Services-smartphone-app zijn voertuigfuncties zoals de claxon en de verlichting te bedienen, evenals de vergrendeling van de portieren. Ook kunnen slimme meldingen worden ingesteld voor een maximaal te rijden snelheid, bepaalde tijdstippen en bepaalde gebieden. Behalve navigatie van de smartphone is er ook 3D Maps & Live Traffic met navigatiefuncties zoals over-the-air kaartupdates, realtime verkeersinformatie, Google Street View en brandstofprijzen. Ook door-to-door navigatie is beschikbaar, via de app die ook is voorzien van een My Car Finder-functie.

De grotere wielbasis van de nieuwe Qashqai zorgt er samen met een efficiënte indeling van het interieur voor dat er meer binnenruimte is. De knieën van de achterpassagiers hebben met 608 mm nu 28 mm meer ruimte dan voorheen. Ook is er meer ruimte tussen de bestuurder en de voorpassagier. De hoofdruimte is zowel voor- als achterin met 15 mm toegenomen dankzij de iets grotere buitenmaten. De elektrisch bedienbare achterklep biedt toegang tot de bagageruimte als de bestuurder zijn handen vol heeft. De totale laadcapaciteit is met meer dan 70 liter toegenomen ten opzichte van de vorige generatie, wat voor een deel te danken is aan de 20 mm lagere laadvloer. Dat werd mogelijk dankzij de slimmere vormgeving van de achterwielophanging.

Populaire kenmerken van de voorganger, zoals de opbergcompartimenten aan de zijkant bij de wielkasten en het Flexible Luggage Board System, zijn gehandhaafd. Ze zijn echter voorzien van een betere vormgeving en afgewerkt met duurzame bekleding aan de ene kant en eenvoudig te reinigen kunststof aan de andere kant.

Verfijningen aan het ergonomische design van de portieropeningen maken in- en uitstappen nog gemakkelijker, zeker wanneer er weinige ruimte is rondom de auto. Wanneer er genoeg ruimte is, openen de achterportieren tot 85 graden; bedoeld voor ouders die hun kinderen in een kinderzitje willen vastzetten.

De nieuwe Qashqai speelt een belangrijke rol voor Nissan bij het bereiken van de doelstelling dat 50 procent van de verkochte auto's tegen 2024 een geëlektrificeerde aandrijving heeft. De Qashqai is niet alleen leverbaar met een 1.3-liter benzine motor met Mild-Hybrid technologie, maar brengt ook het Europese debuut van e-POWER met zich mee. e-POWER is Nissans aandrijflijn die technologie bevat uit de volledig elektrische Nissan LEAF.

Het 12V Mild-Hybrid-systeem van de nieuwe Qashqai is een betaalbaardere hybridetechnologie die zorgt voor extra koppel, langer uitschakelen van de motor bij stilstand, snel herstarten en uitrollen tot stilstand met uitgeschakelde motor (alleen Xtronic). Hierdoor verbeteren zowel het brandstofverbruik als de CO2-uitstoot (-4 g/km).

Bij het vertragen en remmen wordt energie teruggewonnen met regeneratie. De energie wordt opgeslagen in de lithium-ion-batterij. Deze opgeslagen energie wordt gebruikt tijdens Idling Stop, Coasting Stop (alleen bij Xtronic) en Torque Assist. Bij uitrollen tot stilstand, bij snelheden onder de 18 km/uur en met geactiveerde remmen schakelt de motor uit en wordt de opgeslagen energie gebruikt voor de elektrische uitrusting van de auto. Hierdoor kan de motor langer uitgeschakeld blijven, wat het verbruik verder verlaagt.

Het Mild-Hybrid-systeem is gekoppeld aan de 1.3-liter benzinemotor die in 2018 voor de Qashqai werd geïntroduceerd. Voor de nieuwe Qashqai is deze motor verbeterd. Daarbij zijn vijftig componenten opnieuw ontworpen en voldoet de motor volledig aan de Euro6-d-emissienorm. De 1.3-liter Mild-Hybrid benzinemotor is leverbaar in twee vermogensvarianten (140 PK en 158 PK) en met een handgeschakelde 6-versnellingsbak of de nieuwe Xtronic-transmissie (alleen 158 PK-versie). Het maximumvermogen is beschikbaar bij 5.500 t.p.m. en het maximumkoppel van 270 Nm is al bij 1.750 t.p.m. beschikbaar in de Xtronic-versie en de krachtigste handgeschakelde versie. De handgeschakelde versnellingsbak is verbeterd voor een sneller, directer en sportiever schakelgevoel. De nieuwe generatie Xtronic-transmissie belooft een lager brandstofverbruik en een snellere acceleratie dankzij diverse verbeteringen, zoals een dubbel elektrisch oliepompsysteem.

Beide versies zijn leverbaar met tweewielaandrijving. Vierwielaandrijving is alleen leverbaar voor de 158 PK Xtronic-versies. Een nieuw vierwielaandrijvingssysteem met rijmodusselectie past zich met vijf rijmodi aan op externe omstandigheden. Dat zijn Standard, ECO, Sport, Snow en Off-Road. Zodra een wiel grip verliest, reageert het systeem binnen zo'n 0,2 seconde, een factor vijf sneller dan voorheen. De 2WD varianten beschikken over de rij-modi Standard, Eco en Sport.

De nieuwe Qashqai brengt voor het eerst het innovatieve e-POWER-aandrijfsysteem naar Europa. Het e-POWER-systeem is exclusief voor Nissan en een belangrijk onderdeel van de Intelligent Mobility-strategie. Het e-POWER-systeem in de nieuwe Qashqai bestaat uit een hoogspanning batterij die onderdeel is van de volledig geïntegreerde aandrijflijn. Die bestaat verder uit een 158 PK sterke benzinemotor met variabele compressieverhouding, een generator om elektriciteit op te wekken, een omvormer en een 190 PK sterke elektromotor die vergelijkbaar is met die in de volledig elektrische modellen van Nissan. Het is een unieke oplossing die de plezierige, vrijwel lineaire acceleratie van een EV biedt zonder dat opladen noodzakelijk is.

Om te voldoen aan de wensen van Europese klanten en hun dagelijkse ritten, is het e-POWER-systeem voor de nieuwe Qashqai aanzienlijk verbeterd. In de Nissan Note, de afgelopen jaren de bestverkochte auto in Japan, laadt een 1,2-liter benzinemotor de batterij op en levert het systeem een vermogen van 106 PK. Voor Europa is het systeem opgewaardeerd tot een 1,5-liter benzinemotor en een systeemvermogen van 190 PK. Het unieke element van e-POWER is dat de benzinemotor alleen wordt gebruikt om stroom op te wekken, terwijl de wielen volledig door de elektromotor worden aangedreven. Dit betekent dat de benzinemotor altijd op het optimale toerental kan werken. Dit zorgt voor een superieur brandstofverbruik en lagere CO2-emissie dan een traditionele verbrandingsmotor. Dankzij de volledig elektrische aandrijving is er geen vertraging zoals bij een verbrandingsmotor of traditionele hybride. Net als de LEAF biedt de nieuwe Qashqai e-POWER een geheel nieuwe 'one pedal'-rijbeleving, e-Pedal genaamd. De bestuurder kan wegrijden, accelereren en afremmen door alleen het 'acceleratiepedaal' te bedienen.

Een essentieel punt van het ontwikkelingsconcept was om de proporties van de huidige Qashqai te behouden. Die waren volgens Nissan 'precies goed' en een belangrijk onderdeel van zijn succes. Voor de constructie van de carrosserie zijn meer lichtgewicht materialen toegepast, evenals geavanceerde pers- en lastechnieken. Het resultaat is een sterkere, maar ook lichtere carrosserie. Voor het eerst is de achterklep van de Qashqai gemaakt van composietmateriaal, wat 2,6 kg bespaart. De voor- en achterportieren, voorspatborden en motorkap zijn nu van aluminium. Ook dat bespaart gewicht, bij elkaar 21 kg ten opzichte van de kale carrosserie van de vorige Qashqai. Het voordeel voor de klant is, dankzij de geavanceerde fabricagetechnieken, dat de carrosserie in totaal 60 kg lichter en 41 procent stijver is dan die van het voorgaande model.

Met het CMF-C-platform heeft de nieuwe Qashqai ook een vernieuwde MacPherson-ophanging voor en achter. Voor de tweewielaangedreven Qashqai met lichtmetalen velgen tot 19 inch is de achterwielophanging een torsiestangconfiguratie. Voor de versies met 20 inch lichtmetalen velgen en de vierwielaangedreven versie wordt een multilink-wielophanging toegepast. De stuurbekrachtiging is verbeterd en biedt een betere respons, een verbeterd stuurgevoel rond de middenstand en minder weerstand.

De nieuwe Qashqai is uitgerust met de nieuwe generatie van het ProPILOT-rijhulpsystem, dat de bestuurder onder meer omstandigheden ondersteuning biedt. ProPILOT met Navi-link kan de auto laten accelereren en afremmen binnen dezelfde rijstrook op de snelweg. Het systeem versnelt tot een vooraf ingestelde snelheid en kan de auto tot stilstand afremmen in fileverkeer. Als de voorligger weer optrekt en de Qashqai heeft minder dan drie seconden stilgestaan, dan brengt het systeem de auto automatisch weer op gang.

In de nieuwe Nissan Qashqai kan het vernieuwde systeem nu ook de snelheid van de auto aanpassen op meer externe omstandigheden. Zodra op de snelweg een lagere maximumsnelheid geldt, gebruikt het systeem de verkeersborden en navigatie-informatie om de Qashqai op basis daarvan af te remmen tot de juiste snelheid. Zo hoeft de bestuurder de ingestelde snelheid van de cruisecontrol niet handmatig aan te passen. Ook kan het systeem gegevens van het navigatiesysteem gebruiken om de snelheid aan te passen voor naderende bochten en afritten. Bovendien kan ProPILOT met Navi-link nu communiceren met de dodehoeksensoren van de Qashqai. Zo kan het systeem met een stuurcorrectie voorkomen dat de auto van rijstrook wisselt terwijl er een voertuig in de dode hoek rijdt.

Het Nissan Intelligent Forward Emergency Braking met voorspellende functie zorgt voor nog meer veiligheid. Dankzij radartechnologie kunnen de sensoren de weg vóór het voorrijdende voertuig 'lezen'. Zo weet het systeem of verderop een auto plotseling remt. Indien nodig activeert het systeem de remmen om een aanrijding te helpen voorkomen.

Een andere veiligheidsvoorziening in de nieuwe Qashqai is de nieuwe centrale airbag. Die ontvouwt zich tussen de twee voorstoelen en voorkomt dat de inzittenden voorin elkaar raken bij een aanrijding van opzij. De centrale airbag is een aanvulling op de airbag voor de bestuurder en voorpassagier en de zij- en gordijnairbags die standaard in de nieuwe Qashqai aanwezig zijn.

Voor de nieuwe Qashqai hebben Nissans ingenieurs een koplampsysteem ontwikkeld dat de vorm van de lichtstraal aanpast aan de omstandigheden en andere weggebruikers. De lichtstraal is verdeeld in twaalf segmenten, die individueel deactiveren wanneer bijvoorbeeld een andere auto wordt gesignaleerd. Dankzij deze innovatie kunnen de koplampen feller, verder en breder schijnen, zonder andere weggebruikers te verblinden.

