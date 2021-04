Nissan X-TRAIL

Nissan kondigt nieuwe X-TRAIL aan

19 april 2021 | Aanvullend op het huidige aanbod opvallende crossovers introduceert Nissan in de zomer van 2022 de gloednieuwe X-TRAIL in Europa. Het werelddebuut van de SUV vond plaats tijdens Auto Shanghai 2021.Net als zijn neef, de Qashqai, is de X-Trail gebaseerd op het Alliance CMF-C-platform, dat met een eigen architectuur is ontworpen om plaats te bieden aan de e-POWER-aandrijflijn van Nissan.

