Nissan kondigt nieuwe Qashqai aan

13 november 2020 | Nissan bereidt zich voor op de onthulling van de volledig nieuwe QASHQAI. De derde generatie van de toonaangevende Crossover bevindt zich in de laatste testfases op Europese wegen. Als deze succesvol afgerond zijn, is de QASHQAI klaar voor zijn onthulling in de lente van 2021. De volledig nieuwe Nissan QASHQAI bouwt voort op het succes van zijn voorgangers, waarvan sinds de lancering in 2007 al ruim drie miljoen exemplaren verkocht zijn in Europa. De Crossover maakt gebruik van het nieuwe CMF-C-platform van de alliantie, een showcase voor innovatie en geavanceerde technologie. Van de huidige QASHQAI die sinds 2014 te koop is, zijn inmiddels meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

Net als zijn voorgangers is de derde generatie Nissan QASHQAI ontworpen bij Nissan Design Europe in Londen, terwijl de engineering werd geleid door het Nissan Technical Centre Europe, gevestigd in Cranfield, Bedfordshire. De nieuwe Nissan QASHQAI maakt als eerste model in Europa gebruik van het nieuwe CMF-C-platform van de alliantie. Daarbij zijn de proporties van de huidige QASHQAI behouden.

Voor de constructie maakt Nissan gebruik van lichter materiaal en geavanceerde fabricage- en lastechnieken om zowel de sterkte te vergroten als het gewicht te verlagen. Voor het eerst is de achterklep gemaakt van een composietmateriaal, wat 2,6 kg bespaart. Dankzij de toepassing van 50% meer Ultra High Strength Steel (UHSS) in de carrosseriestructuur is waar nodig de hoogst mogelijke treksterkte gerealiseerd, bijvoorbeeld als onderdeel van de veiligheidsconstructie, maar zonder noemenswaardige gewichtstoename.

Traditioneel leveren materialen met een hogere treksterkte uitdagingen op bij het lassen of verbinden met andere delen van de constructie. Nissan heeft voor de QASHQAI structurele verlijming gebruikt om op die manier een zeer sterke verbinding te kunnen realiseren op punten waar de A-, B- en C-stijlen samenkomen met het dak en de vloerplaat. De portieren, voorspatborden en motorkap zijn gemaakt van aluminium. Dit heeft geleid tot een gewichtsbesparing van 21 kg.

De basisstructuur van het CMF-C-platform heeft een meer homogene vorm gekregen om de impact van een botsing beter op te vangen. De kreukelzones absorberen de energie die hierbij vrijkomt beter. De belasting die tijdens een ongeval op de inzittenden wordt overgebracht wordt op hierdoor gereduceerd. Het uiteindelijke voordeel voor de consument is dat de kale carrosserie 60 kg lichter en 41% stijver is dan voorheen. Dit vertaalt zich in extra verfijning en comfort, een verder verbeterd rijgedrag en uitzonderlijke veiligheid. Daarnaast heeft het ook voordelen voor de algehele efficiency van de QASHQAI.

Dank het het CMF-C-platform is de nieuwe Qashqai voorzien van vernieuwde McPherson-veerpoten voor en achter. Daarbij is de tweewielaangedreven QASHQAI, met wielen tot 19 inch, voorzien van een achterwielophanging met torsie-as. De vierwielaangedreven versies, met wielen tot 20 inch, zijn uitgerust met een multi-link-opstelling. De torsiebalk claimt een verbeterde schokabsorptie en onderdrukking van weggeluiden, wat zou resulteren in een beheerste en stille rit op ieder wegoppervlakte. De verticale uitlijning van veren en dempers is de sleutel tot het brede scala aan mogelijkheden.

De nieuwe QASHQAI maakt deel uit van de bredere elektrificatiestrategie van Nissan. De auto wordt leverbaar met de keuze uit twee aandrijfopties: een 1,3-liter benzinemotor met mild-hybridetechnologie en het efficiënte e-POWER aandrijfsysteem. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe QASHQAI stond streven naar optimale efficiency centraal. Daartoe behoort ook de 1,3-liter benzinemotor met de keuze uit twee vermogens.

De 1,3-liter benzinemotor maakt gebruik van een mild-hybridesysteem. Dit 12V-systeem bevat een afzonderlijke lithium-batterij die onder de vloer is gemonteerd en een generator met riemaandrijving om remenergie niet verloren te laten gaan. Meerdere motorsystemen maken gebruik van de opgeslagen energie. Hierdoor wordt de levensduur van de stop-startfunctie verlengd en de CO2-uitstoot verlaagd. Bovendien maakt deze batterij uitrollen mogelijk en biedt het koppelondersteuning bij acceleratie.

De QASHQAI wordt als eerste Nissan-model in Europa leverbaar met het e-POWER-aandrijfsysteem. Het betreft een Nissan-innovatie waarbij de wielen uitsluitend door een elektromotor worden aangedreven. De benzinemotor fungeert als generator om de elektromotor via een batterij van stroom te voorzien. Bij conventionele hybridesystemen worden de wielen zowel aangedreven door een elektromotor als een verbrandingsmotor. Bij Nissans e-POWER-aandrijfsysteem is er echter geen mechanische verbinding tussen de benzinemotor en de wielen (meer details volgen in aanloop naar de marktintroductie).

Het belangrijkste verschil ten opzichte van andere conventionele hybridevoertuigen is dat de elektromotor qua grootte vergelijkbaar is met die van een volledig elektrische auto. Daarmee belooft het aandrijfsysteem de onmiddellijke reactie en acceleratie die zo geliefd zijn onder eigenaren van een elektrische auto. De door een benzinemotor aangedreven generator houdt de acculading op peil, maar kan voor extra vermogen ook direct elektriciteit leveren aan de elektromotor. De benzinemotor werkt met een optimaal toerentalbereik, bevordert tegelijk een maximale brandstofefficientie en is zorgvuldig afgesteld om geluid te minimaliseren en een natuurlijke reactie te bieden tijdens accelereren.

Nissan voorziet de nieuwe QASHQAI van de volgende generatie ProPILOT rijhulpsystemen, die meer ondersteuning bieden voor de bestuurder onder een breder scala van omstandigheden. Dit wordt geintroduceerd onder de naam ProPILOT met Navi-link. ProPILOT met Navi-link zorgt ervoor dat de QASHQAI in zijn rijstrook blijft op de snelweg en voorliggers volgt door naar een vooraf ingestelde snelheid te accelereren en zo nodig af te remmen, in fileverkeer eventueel tot stilstand. Het systeem kan automatisch de rit hervatten als de auto minder lang dan drie seconden stilstaat en het verkeer voor de auto vertrekt. Het stuursysteem en de camera actualiseren de positie van de QASHQAI voortdurend. Hierdoor blijft de auto gecentreerd in zijn rijbaan rijden en behoudt hij een vooraf ingestelde snelheid en veilige afstand van zijn voorganger. Het systeem kan ook de snelheid van de auto aanpassen aan de snelheidslimiet met behulp van verkeersbordenherkenning en data van het navigatiesysteem. Hiermee hoeft de bestuurder de snelheid van de cruise control niet handmatig aan te passen als de maximumsnelheid verandert. Ook wordt de ingestelde snelheid automatisch verlaagd bij het naderen van bochten en afritten.

Verder communiceert ProPILOT met Navi-link nu ook met de dodehoeksensoren om een stuuringreep uit te voeren om tijdens het wisselen van de rijstrook een aanrijding met een medeweggebruiker te (helpen) voorkomen. Het systeem geeft ook een waarschuwing als de auto te dicht bij een object aan de zijkant komt. Dat is bijvoorbeeld handig tijdens manoeuvreren in de stad en op parkeerplaatsen met jumboblokken. De nieuwe QASHQAI grijpt ook in om een aanrijding te (helpen) voorkomen bij het achteruitrijden dankzij het verbeterde Moving Object Detection. Hiermee remt de auto automatisch zodra een bewegend object in de buurt wordt gedetecteerd. ProPILOT met Navi-link wordt leverbaar vanaf de uitvoering N-Connecta, waarmee Nissan deze geavanceerde technologie bereikbaar maakt voor een breed publiek.

Voor de nieuwste generatie QASHQAI hebben de ingenieurs van Nissan een nieuw LED-koplampsysteem ontwikkeld dat de lichtbundel aanpast aan de wegomstandigheden en medeweggebruikers. Daarbij worden twaalf individuele led-units afzonderlijk van elkaar aangestuurd voor een krachtige en heldere lichtbundel voor optimaal zicht in de duisternis, zonder tegemoetkomende weggebruikers te verblinden.

