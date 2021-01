Nieuwe Nissan QASHQAI krijgt e-Power

15 januari 2021 | De nieuwe Nissan QASHQAI is straks niet alleen met de 1.3 DiG-T-benzinemotor met mild hybrid-techniek leverbaar, maar met het nieuwe model maakt ook e-POWER zijn debuut in Europa. e-POWER is Nissans unieke aandrijflijn, die gebruikmaakt van technologie uit de volledig elektrische Nissan LEAF. De introductie van e-POWER helpt Nissan bij het bereiken van zijn doelstelling dat 50 procent van de verkochte auto's in 2023 een geƫlektrificeerde aandrijving heeft.

Het 12V ALiS (Advanced Lithium-ion battery System) Mild Hybrid-systeem van de nieuwe QASHQAI is hybridetechniek die de benzinemotor ondersteunt met extra trekkracht (Torque Assist) en zorgt voor een betere werking van het stop-/ startsysteem. In combinatie met de CVT schakelt het systeem de motor ook uit bij het uitrollen van de auto. Dit verlaagt het brandstofverbruik én de CO2-uitstoot (-4 g/km). Het energiemanagement van het mild hybrid-systeem heeft een belangrijke positieve invloed op de CO2-uitstoot. Het ALiS Mild Hybrid-systeem voegt 22 kg toe aan het gewicht van de auto.

Bij vaart minderen en remmen wint het systeem met regeneratie energie terug en slaat die als elektriciteit op in de lithium-ionbatterij. Die wordt gebruikt voor het stop-/ startsysteem, voor het uitschakelen van de motor bij uitrollen (alleen met CVT) en voor de Torque Assist. Bij uitrollen tot stilstand, bij snelheden onder de 18 km/uur en bij afremmen schakelt het systeem de motor uit. De opgeslagen energie wordt dan gebruikt voor de elektrische uitrusting van de auto. Hierdoor kan de motor langer uitgeschakeld blijven, waardoor het brandstofverbruik lager uitvalt. Bij het accelereren (tussen 20 en 110 km/uur) ondersteunt de elektromotor met de energie uit de lithium-ion-batterij gedurende twintig seconden de trekkracht van de benzinemotor met 6 Nm extra koppel. Hierdoor wordt de benzinemotor minder belast, wat het brandstofverbruik verbetert.

Het ALiS is gekoppeld aan de 1.3 DiG-T-benzinemotor, die Nissan in 2018 voor de QASHQAI introduceerde. Voor de nieuwe QASHQAI heeft Nissan deze motor verbeterd en voorzien van zo'n vijftig herziene componenten. Ook voldoet de motor nu aan de Euro6-d-norm. De turbo reageert nu sneller dankzij een elektronisch aangestuurde wastegate. Nieuwe mondstukken verbeteren de centrale injector. Minder wrijving van diverse componenten zorgt voor minder CO2-uitstoot. Het deeltjesfilter in het uitlaatsysteem is voorzien van een nieuw substraat en een onder de vloer geplaatste katalysator.

De 1.3 DiG-T-benzinemotor 12V ALiS is leverbaar in twee vermogensvarianten (103 en 117 kW) in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak of (alleen voor de 117 kW-versie) een nieuwe Xtronic CVT. Het maximumvermogen is beschikbaar bij 5.500 t.p.m. Het maximumkoppel van de 117 kW-motor bedraagt 270 Nm en is vanaf 1.750 t.p.m. beschikbaar.

Nissan heeft de handgeschakelde versnellingsbak verbeterd om een sneller, directer en sportiever schakelgevoel te bieden. De nieuwe generatie Xtronic CVT-transmissie claimt diverse verbeteringen, zoals een dubbel oliepompsysteem met een nieuwe elektronisch aangestuurde oliepomp, voor een lager brandstofverbruik en betere acceleratie.

Zowel de 103 als de 117 kW-versie is leverbaar met voorwielaandrijving; alleen de 117 kW-versie met CVT is met vierwielaandrijving leverbaar. De vierwielaandrijving heeft een nieuw besturingssysteem. Er zijn vijf rijmodi - Standard, ECO, Sport, Snow en Off-Road. Zodra een wiel grip verliest, reageert het systeem daarop in zo'n 0,2 seconden, vijf keer sneller dan voorheen.

Met de nieuwe QASHQAI past Nissan zijn e-POWER-aandrijfsysteem voor het eerst toe in Europa. Het is exclusief voor Nissan en is een belangrijk onderdeel van de Intelligent Mobility-strategie. Het e-POWER-systeem in de nieuwe QASHQAI omvat onder meer een hoogvoltagebatterij. Die is onderdeel van de volledig geïntegreerde aandrijflijn, die verder bestaat uit een 115 kW sterke benzinemotor met variabele compressieverhouding, een generator om elektriciteit op te wekken, een omvormer en een 140 kW sterke elektromotor die vergelijkbaar is met die in de volledig elektrische modellen van Nissan.

Voor de nieuwe QASHQAI is het e-POWER-systeem aanzienlijk verbeterd om volledig te voldoen aan de eisen van de Europese consument. In de NOTE, de afgelopen jaren de bestverkochte auto van Japan, bestaat de e-POWER-aandrijflijn uit een 1,2-liter benzinemotor die de batterij oplaadt, met een systeemvermogen van 79 kW. Voor Europa heeft Nissan de aandrijflijn opgewaardeerd met de 1,5-liter benzinemotor en een systeemvermogen van 140 kW. De aandrijflijn levert een maximaal koppel van 330 Nm.

Het kenmerk van e-POWER is dat de benzinemotor alleen dient om elektriciteit op te wekken, terwijl de elektromotor de wielen aandrijft. Op de manier kan de benzinemotor altijd op het optimale toerental draaien, wat zorgt voor een betere efficiëntie en minder CO2-emissie dan een traditionele verbrandingsmotor.

Dankzij de elektromotor treedt er geen vertraging in de aandrijving op, zoals die bij een verbrandingsmotor of traditionele hybride wel optreedt. Met de directe, EV-achtige reactie op het gaspedaal is het hoge koppel direct voelbaar. Bij uiteenlopende snelheden belooft e-POWER optimale acceleratie, wat inhalen en invoegen op de snelweg nog eenvoudiger en vertrouwenwekkender zou maken.

Net als de LEAF biedt ook de QASHQAI e-POWER een geheel nieuwe 'one pedal'-rijbeleving, de e-Pedal-modus. Hiermee kan de bestuurder wegrijden, accelereren en afremmen met alleen het gaspedaal. Dit is in 90 procent van de rijsituaties mogelijk. In stedelijk verkeer met veel stoppen en optrekken zorgt de e-Pedal modus ervoor dat de bestuurder aanzienlijk minder vaak de voet van het ene pedaal naar het andere hoeft te verplaatsen. Bij gas los zorgt e-Pedal al voor 0,2 G vertraging. Dit maakt het rijden eenvoudiger en meer ontspannen. Met de kruipfunctie is e-Pedal ook geoptimaliseerd voor parkeermanoeuvres. Hierbij moet de bestuurder het rempedaal wel gebruiken om volledig te stoppen. Ook op bochtige buitenwegen zorgt e-Pedal voor een meer betrokken rijgedrag, doordat de bestuurder het rempedaal voor bochten slechts minimaal hoeft te gebruiken. De energiestromen van het e-POWER-systeem zijn via het 12-inch TFT-scherm te bekijken.

Nissan introduceerde het e-POWER-systeem als eerste in de NOTE en SERENA in Japan. Het was direct een succes en het systeem werd populair bij de klanten. Meer dan 70 procent van de verkochte exemplaren van de NOTE en bijna de helft van die van de SERENA is ermee uitgerust. De recent geïntroduceerde Nissan KICKS, een compacte SUV die eveneens is uitgerust met het e-POWER-systeem, is in Japan zelfs door de Automotive Researchers' and Journalists' Conference onderscheiden met de titel 2021 Technology of the Year.

De nieuwe Nissan QASHQAI met e-POWER komt in 2022 op de markt.

