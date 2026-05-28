Nissan Juke nu als Pulse

Elke Nissan JUKE is direct herkenbaar en de JUKE Pulse vormt hierop geen uitzondering. De graphics op het dak zijn geïnspireerd op geluidsgolven, met de naam Pulse geïntegreerd in het ontwerp. De Pulse valt ook op door zijn aerodynamische 19 inch wielen met delen in de kleur Ocean Deep. Het dak en de buitenspiegelkappen in contrasterend zwart versterken de aantrekkingskracht. Verder is de JUKE Pulse verkrijgbaar in de carrosseriekleuren Pearl White, Ceramic Grey en Ocean Deep, waarbij de laatste kleur nieuw is voor de JUKE.

Binnenin wordt het expressieve thema voortgezet met donkerblauwe, synthetisch lederen accenten op het dashboard, de middenconsole en de deurpanelen, aangevuld met hoogglanszwarte inzetstukken rond de luchtroosters en klimaatbediening. Stoffen delen in Mélange sieren de stoelen voor- en achterin.

De Nissan JUKE Pulse is gebaseerd op de uitvoering N-Connecta, aangevuld met sportstoelen, synthetisch lederen bekleding, sfeerverlichting en het Bose Persona® audiosysteem. De Pulse biedt ook een uitgebreid aanbod van rijhulpsystemen, inclusief Nissan ProPilot en de 360 graden Around View Monitor.

Nissan voorziet de JUKE Pulse standaard van een Hybrid 143-aandrijflijn. Deze full-hybrid combineert een benzinemotor met twee elektromotoren, goed voor een systeemvermogen van 105 kW (143 pk). Deze versie maakt in stadsverkeer gebruik van de elektromotoren en zorgt daarmee in theorie voor een brandstofbesparing tot 40% vergeleken met de benzinevariant. De JUKE Pulse is nu te bestellen voor prijzen vanaf € 37.990. De eerste leveringen worden verwacht vanaf deze zomer.