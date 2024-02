Nissan vernieuwt Juke voor modeljaar 2024

De nieuwe tint geel is iets lichter dan die van de vorige generatie. De lakkleur geeft de Juke een frisse en moderne uitstraling. Bij de nieuwe N-Sport-uitvoering versterkt de diepzwarte kleur van het dak, de A- en B-stijlen, de buitenspiegels, de wielen, de wielkastranden en de grille de contrasten, zeker in combinatie met de gele carrosseriekleur.

Kwaliteit en connectiviteit

Niet alleen zijn de middenconsole en het instrumentenpaneel nieuw ontworpen, ook past Nissan nieuwe materialen en bekleding toe, waarbij de pasvorm en de afwerking zijn verbeterd. Verder is de connectiviteit in de auto beter een groot touchscreen en extra functionaliteit.

De eerste verandering die Juke-rijders opmerken in de vernieuwde Juke is het grote formaat van het centrale infotainmentscherm (vanaf Visia). Die meet nu 12,3 inch en is 8 graden naar de bestuurder gedraaid om ook de verste rand van de touchscreen binnen handbereik te brengen. Dit versterkt het cockpitgevoel. De bestuurder zal ook het nieuwe, lederachtige bekledingsmateriaal van het stuur opmerken.

Combimeter

De combimeter, die onder meer de snelheid van de Juke en andere belangrijke informatie weergeeft, is nu een digitaal TFT-scherm van 12,3 inch. Dankzij de hoge resolutie van het scherm (1.920 x 720 pixels) kan de bestuurder het display configureren om de informatie weer te geven naar eigen voorkeur.

De weergave van de combimeter biedt keuze uit twee basisindelingen: de klassieke indeling toont twee wijzerplaten met ertussenin ruimte voor aanvullende gegevens. De alternatieve lay-out toont de snelheid en het motortoerental in twee hellende wijzerplaten, die een driedimensionaal perspectief geven. Hierdoor is er in het midden meer ruimte voor extra informatie.

Voor het gedeelte tussen de wijzerplaten kan de bestuurder kiezen voor weergave van navigatieaanwijzingen, inclusief een kaart, maar ook het brandstofverbruik, audio-informatie, bandenspanning en andere belangrijke informatie, zoals hoe milieuvriendelijk men rijdt. De bedieningselementen voor het display bevinden zich op het stuur.

Infotainment met widgets

Het vernieuwde infotainmentsysteem omvat startscherm waarop de gebruiker 'widgets' kan plaatsen voor de functies die men het vaakst gebruikt, net zoals bij een smartphone. Daarnaast biedt het infotainmentsysteem verbeterde stemherkenning en het vermogen om natuurlijke taal te begrijpen. Het systeem accepteert een breder scala zinnen en uitdrukkingen en negeert aarzelingen en pauzes in gesproken opdrachten. Draadloos Android Auto is nu ook beschikbaar, als aanvulling op de bestaande draadloze Apple CarPlay-connectiviteit.

Andere nieuwe functies zijn onder meer informatie over snelheidscamera's en de brandstofprijzen, die nu op de navigatiekaart kan worden weergegeven. En het infotainmentsysteem kan nu, als de auto stilstaat, video's afspelen vanaf USB-apparaten.

Gele interieurdetails

Passend bij de nieuwe gele carrosseriekleur is het interieur van de N-Sport-uitvoering voorzien van een boemerangvormig accent in dezelfde gele kleur. Het loopt over de bovenkant van het instrumentenpaneel en buigt af naar beneden, waar het de basis van het nieuwe centrale infotainmentscherm omlijst en eindigt bij de ventilatieopeningen.

De stoelen in de N-Sport-uitvoering zetten het kleurenthema voort, met gele inzetten van gerecycled Alcantara. De zitting en rugleuning zijn doorgestikt in een opvallend patroon, terwijl op schouderhoogte de naam Juke in reliëf op de rugleuning is aangebracht. Gele stiksels maken het effect compleet.

Ook de uitvoeringen N-Connecta, N-Design en Tekna zijn voorzien van nieuwe stoelen. De stoelen in de N-Connecta zijn bekleed met een nieuwe stof, Kira Melange, die bestaat uit PVC met stoffen accenten als aanvulling op delen met golvende patronen. In de Tekna-uitvoering zijn de stoelen bekleed met zwart PVC met stoffen accenten en geprofileerde secties op de zitting en de rugleuning. De open hoofdsteunen, afwerkt in pianozwart materiaal, geven het interieur een sportieve sfeer.

Comfort

Andere veranderingen in het interieur van alle Juke-uitvoeringen zijn onder meer het vergrote dashboardkastje, dat is gegroeid tot 7,8 liter. De middenarmsteun is opnieuw ontworpen en geeft meer steun. Het ontwerp is asymmetrisch, wat het bereik 25 mm vergroot, zonder de bekerhouders in de weg te zitten. De armsteun is tegelijk de deksel van het bergvak tussen de stoelen, net als in de vorige Juke, maar is nu voorzien van een clip voor drie (credit)kaarten.

Alle uitvoeringen van de Juke zijn uitgerust met een elektrische handrem, waardoor de ruimte tussen de voorstoelen vergroot is. In de hybrideversie zijn de knoppen voor de e-Pedal- en EV-modus verplaatst.

Vanaf de N-Connecta zijn alle uitvoeringen voorzien van een draadloze oplaadpad voor smartphones zo groot als een iPhone 12 Pro Max. Bovendien zijn er zowel USB-A als USB-C-aansluitingen voorin en achterin beschikbaar.

Nieuwe carrosseriekleuren en velgen

Behalve de nieuwe kleur geel zijn er meer wijzigingen aan het palet carrosseriekleuren. De kleur parelmoerwit is vervangen door een nieuwe tint die een puurdere, witte uitstraling heeft en meer metaaldeeltjes bevat voor een sterker parelmoereffect. Ook de metallic zwarte lak is vernieuwd en oogt rijker en donkerder. De lak bevat meer roetpigment en de metaaldeeltjes zijn vervangen door glasdeeltjes. Daardoor sprankelt de metallic zwarte lak nog meer dan voorheen.

Er zijn ook nieuwe velgen voor de drie topversies van de Juke. De standaardvelgen van de N-Connecta en de N-Design zijn van een geheel nieuw vijfspaaksdesign, elk met een eigen hoekig uiterlijk. Voor de hybride Juke in Acenta- en N-Connecta-uitvoering zijn 17 inch velgen met nieuwe banden met lage rolweerstand leverbaar.

Rijassistentietechnologie

In de vernieuwde Nissan Juke behoort Lane Departure Warning tot de standaarduitrusting. Emergency Lane Keep is standaard vanaf de Tekna en optioneel voor de andere versies. Het systeem houdt onder meer de positie van de Juke op de rijstrook in de gaten tijdens het rijden op de snelweg. Als de auto te dicht bij de belijning van de rijstrook komt, waarschuwt het systeem de bestuurder met een trilling in het stuur. Als die niet corrigeert, grijpt het systeem in en past de koers van de auto aan om op de rijstrook te blijven.

De resolutie van de achteruitrijcamera is verhoogd van 0,3 naar 1,3 megapixel. Dat zorgt in combinatie met de hoge resolutie van het centrale scherm in de auto dat de bestuurder duidelijker beeld heeft tijdens achteruitrijmanoeuvres ook in situaties met weinig licht. De achteruitrijcamera behoort tot de standaarduitrusting van alle uitvoeringen. De Around-View Monitor is leverbaar voor uitvoeringen vanaf de N-Connecta. Het systeem combineert het beeld van de vier camera's die rondom op de auto zijn aangebracht tot een gecombineerd beeld in vogelperspectief van het hele gebied rond de auto. Dat is perfect tijdens parkeermanoeuvres.

In het geval van een noodstop gaan de remlichten van de vernieuwde Nissan Juke knipperen om de achterliggers te waarschuwen.

Hybrid en DIG-T

De Juke biedt net als voorheen keuze uit twee aandrijflijnen. De eerste is de Juke Hybrid, de tweede de Juke DIG-T. De JUKE Hybrid is de geëlektrificeerde optie en is voorzien van een aandrijflijn met een verbrandingsmotor die Nissan speciaal heeft ontwikkeld voor toepassing in een hybride aandrijflijn. De motor heeft 69 kW vermogen en 148 Nm koppel. De elektromotor in de aandrijflijn levert 36 kW vermogen en 205 Nm koppel. Hij wordt gevoed door een hoogvoltage starter/generator van 15 kW, die werkt via een omvormer, en een vloeistofgekoelde batterij van 1,2 kWh. Het nettoresultaat is een aandrijflijn die bijna 25 procent meer vermogen levert dan de benzineversie, met een brandstofverbruik dat tot 40 procent lager is in de stadscyclus en tot 20 procent lager in de gecombineerde cyclus.

De niet-geëlektrificeerde Juke is voorzien van een conventionele 1,0-liter driecilinder DIG-T-turbobenzinemotor. De motor levert 86 kW en 180 Nm koppel (200 Nm in de zogenoemde overkoppelfunctie) en is gekoppeld aan een handmatig te bedienen zesversnellingsbak of een sportieve zeventraps DCT-transmissie met dubbele koppeling. Met de rijmoduskeuzeschakelaar (Eco, Standaard, Sport) kan de bestuurder de instellingen van de auto in elk rijscenario afstemmen aan de rijstijl.

Productie in Sunderland

De vernieuwde Juke is al in productie in de Nissan-fabriek in Sunderland (VK). Daar heeft Nissan sinds de introductie van de eerste Juke in 2010 ruim 1,3 miljoen exemplaren gebouwd. De auto loopt naast de Qashqai op de tweede productielijn van de band.