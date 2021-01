Nissan Juke

Nissan Juke nu ook als Enigma

12 januari 2021 | Nissan introduceert de Juke Enigma. Deze nieuwe uitvoering heeft een speciale aankleding. Als eerste Nissan-model in Europa is de Juke Enigma uitgerust met de virtuele assistent Amazon Alexa. De Juke Enigma staat vanaf eind januari 2021 bij de eerste Nissan-dealers in de showroom. De prijzen beginnen bij 31.290 euro.

