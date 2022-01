Nissan introduceert JUKE Kiiro

24 januari 2022 | Voor de introductie van de JUKE Kiiro is Nissan een samenwerking aangegaan met Warner Bros. Met de Kiiro, het Japanse woord voor geel, introduceert Nissan een speciale uitvoering van de JUKE in de nieuwe carrosseriekleur Ceramic Grey. Deze kleur wordt gecombineerd met sierlijsten in een unieke, heldere, citroengele kleur aan de onderzijde van de bumpers en portieren. Deze kleurrijke accenten geven de Nissan JUKE Kiiro een extra dynamisch en uitdagend uiterlijk. Andere blikvanger is de aluminium afwerking langs de rand van de voorspoiler.

Het ontwerp van de 19-inch lichtmetalen wielen is hetzelfde als bij de topuitvoering Tekna, maar dan uitgevoerd in zwart om het ontwerp een unieke twist te geven. Op de behuizing van de buitenspiegels en de rand van het dak is ook een patroon zichtbaar, dat naar achter toe vervaagt alsof het door de rijsnelheid van de auto wordt weggeblazen. Verder is de JUKE Kiiro het eerste Nissan-model in Europa waarop het vernieuwde merklogo te zien is.

De stoelen van de JUKE Kiiro zijn bekleed met kunstleder in zwart met metallic grijs, afgewerkt met geel stiksel. Dat geldt ook voor de middenarmsteun, de middenconsole, de voorste deurpanelen en het zachte paneel over de breedte van het dashboard. Daarmee sluit het interieur fraai aan op de kleurencombinatie van het exterieur. Het aluminium plaatje op de middenconsole bij de transmissiehendel benadrukt dat het een speciale uitvoering betreft.

Nissan produceert de JUKE Kiiro in een gelimiteerde oplage, net als eerder met de speciale uitvoeringen Kuro (zwart) en Shiro (wit) van de vorige generatie JUKE.

Net als de andere uitvoeringen van de Nissan JUKE wordt de Kiiro aangedreven door een cionventionele 1,0-liter driecilinder benzinemotor. Die is voorzien van een turbo en levert een vermogen van 84 kW (114 pk) en een koppel van 200 Nm. Een handbediende zesversnellingsbak is standaard, terwijl een automaat met dubbele koppeling optioneel beschikbaar is.

De veiligheidsvoorzieningen omvatten onder meer Intelligent Emergency Braking met herkenning van voetgangers en fietsers, Intelligent Speed Assist, Traffic Sign Recognition, Intelligent Lane Intervention, Rear Cross Traffic Alert en Blind Spot Intervention, Hiermee wordt de bestuurder gewaarschuwd als een ander voertuig schuilgaat in de dode hoek van de auto, terwijl de JUKE automatisch terugstuurt in de rijstrook om een aanrijding te voorkomen.

Het NissanConnect-infotainmentsysteem is voorzien van Apple CarPlay en Android Auto waarmee smartphone-apps kunnen worden via de geïntegreerde 8-inch touchscreen. De bestuurder heeft toegang tot TomTom Maps & Live Traffic. Het feit dat de JUKE compatible is met de Google Assistant biedt mogelijkheden voor bediening en opdrachten. De bestuurder kan bijvoorbeeld de bestemming naar het navigatiesysteem van de JUKE sturen met een gesproken opdracht aan de smartphone.

Voor extra comfort is de JUKE Kiiro standaard uitgerust met het Cold Pack, bestaande uit onder andere verwarmbare voorstoelen en vooruit. Daarnaast zijn ook LED-mistlampen en parkeersensoren aan de voorzijde aanwezig. De gelimiteerde JUKE Kiiro staat vanaf maart 2022 in de Nederlandse Nissan-showrooms.

Nissan Juke nu ook als Enigma

12 januari 2021

Vijf sterren EuroNCAP voor Nissan JUKE

18 december 2019

Nissan start productie Juke 2

17 oktober 2019

Nissan onthult tweede generatie JUKE

3 september 2019