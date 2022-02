Nissan JUKE krijgt hybride-aandrijflijn

28 februari 2022 | Het motorenaanbod voor de compacte crossover Nissan Juke wordt binnenkort versterkt met een hybride-aandrijflijn. De Juke Hybrid is voorzien van een hybride-aandrijflijn, in plaats van een conventionele aandrijflijn met een brandstofmotor die elektrisch wordt ondersteund.

De hybride-aandrijflijn van de Juke bestaat uit een nieuwe generatie brandstofmotor die is ontwikkeld door Nissan en speciaal is bestemd voor gebruik in een hybride-aandrijflijn. De motor levert 69 kW (94 pk) en 148 Nm koppel. Ook de elektromotor is afkomstig van Nissan en heeft een vermogen van 36 kW (49 pk) en 205 Nm. Renault levert de 15 kW startmotor/generator, de omvormer, de 1,2 kWh sterke vloeistofgekoelde batterij en de transmissie. Het resultaat is een aandrijflijn die 25% krachtiger is dan de huidige benzinemotor, terwijl het brandstofverbruik in de stad tot 40% lager uitvalt en de gemiddelde reductie tot 20% bedraagt (waarden onder voorbehoud van homologatie).

Een belangrijk onderdeel is de transmissie met meerdere modi en lage interne wrijving. Deze transmissie zet de aandrijfkracht optimaal om in beweging, of die kracht nu komt van de elektromotor, brandstofmotor of beide. De transmissie beschikt over vier versnellingen voor de brandstofmotor en twee versnellingen voor de elektromotor.

Om de interne wrijving te verminderen maakt de transmissie gebruik van zogenaamde 'klauwkoppeling' in plaats van conventionele synchronisatieringen.Het wegrijden gaat altijd volledig elektrisch, waarbij de twee elektromotoren samen de versnellingen synchroniseren. De transmissie wordt aangestuurd door een algoritme dat de schakelmomenten, regeneratie van de batterij en de serie-parallelle werking beheert. Dat laatste houdt in dat de aandrijflijn kan wisselen tussen de verschillende soorten hybride-aandrijving: in serie, parallel en serie-parellel. Een keuze die wordt gemaakt op basis van acceleratie en de vraag naar vermogen.

De aandrijving van de Juke Hybrid reguleert de aandrijflijn aan de hand van vele parameters, waarbij het de bedoeling is om de Juke zo veel mogelijk elektrisch te laten rijden. De Juke Hybrid start niet alleen in volledig elektrische modus, maar bereikt daarmee ook snelheden tot 55 km/u. Hoewel het systeem er zelf al voor zorgt dat de Juke Hybrid zo vaak mogelijk elektrisch rijdt, is er ook een specifieke EV-modus. Die kan worden gebruikt wanneer de bestuurder er zeker van wil zijn dat de Juke Hybrid volledig elektrisch wordt aangedreven. Zolang de batterijlading het toelaat, werkt de Juke Hybrid in EV-modus als een volledig elektrische auto.

Tijdens het afremmen doet de elektromotor dienst als generator. Kinetische energie wordt daarbij omgezet in elektriciteit, die wordt opgeslagen in de batterij. Deze Regenerative Cooperative Brake-functie combineert regeneratief en conventioneel afremmen voor een natuurlijk pedaalgevoel en efficiënte energieterugwinning.

De Juke Hybrid is tevens voorzien van verschillende rijmodi. Zo kan de bestuurder kiezen tussen de Eco-, Normal- en Sport-modus. De gekozen rijmodusbeïnvloedt de besturing, de werking van de klimaatcontrole en het gevoel van het gaspedaal. Bij de nieuwe hybride-aandrijflijn heeft de keuze ook invloed op de mate van regeneratief remmen en daarmee de mate waarin de batterij wordt bijgeladen. In Sport-modus is het regeneratief remmen extra sterk, om zo veel mogelijk energie terug te winnen voor een krachtige acceleratie.

Net als de volledig elektrische LEAF is de Juke Hybrid voorzien van het Nissan e-Pedal. Die zorgt ervoor dat de auto grotendeels met één pedaal gereden kan worden. Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, remt de auto licht af (tot 0,15 g) tot een snelheid van ongeveer 5 km/u. Soms blijft het nodig om ook het rempedaal te gebruiken, bijvoorbeeld voor stevig afremmen of afremmen tot stilstand. Bij stilstand houdt een auto hold-functie de auto desgewenst op zijn plek, zodat het rempedaal niet continu ingetrapt hoeft te worden.

De grille van de Juke Hybrid is voorzien van het nieuwe Nissan-merklogo en een hoogglans zwarte strip tegen de motorkaprand;een vergelijkbaar ontwerp als bij andere geëlektrificeerde Nissan-modellen. De grille heeft ook een kleinere opening om de aerodynamica te verbeteren. Dat is mogelijk doordat de Hybrid minder koeling nodig heeft. Specifiek voor de nieuwe Juke Hybrid is de grille bovendien afsluitbaar op momenten dat er weinig of geen koeling nodig is. Dit draagt bij aan een zo laag mogelijke luchtweerstand. Daarnaast zijn er onder de bumper aanpassingen doorgevoerd om de luchtstromen rond de auto te verbeteren.

De achterspoiler boven de achterruit is aangepast voor een vloeiende luchtstroom achter de auto. Met hetzelfde doel zijn ook de kleine spoilers bij de voorwielen verbeterd en is aan de onderzijde van de Juke Hybrid de achteras afgedekt.

Samen met de Juke Hybrid worden ook nieuwe, tweekleurige 17-inch lichtmetalen velgen geïntroduceerd. Deze velgen zijn ook leverbaar zijn voor de niet-hybride Juke-modellen. Verder bestaat het wielengamma voor de Juke Hybrid uit de aerodynamische tweekleurige 19-inch velgen die werden geïntroduceerd met de Nissan Ariya. Voorzien van deze extra grote wielen is de Juke Hybrid bedeeld met maximale efficiëntie en visuele impact.

In het interieur toont de rechter teller de snelheid en de linker een vermogensmeter. Daarvan wijst de naald naar 'charge' tijdens regenererend remmen, naar 'eco' tijdens het rijden in de elektrische rijmodus en naar 'power' wanneer de brandstof- en elektromotor samen aan het werk zijn. Onderin de linker teller wordt de batterijstatus weergegeven.

Op het 7-inch scherm tussen de twee meters kan een visuele weergave van de energiestromen worden getoond. Een eenvoudige en duidelijke animatie toont de energiestromen, zodat werking van de hybride-aandrijflijn volledig duidelijk is voor de bestuurder.

De knop om het e-Pedal in te schakelen bevindt zich op de middenconsole, achter de knop voor de elektrische handrem. De knop om de EV-modus in te schakelen bevindt zich tussen de twee centrale luchtuitstroomopeningen. Wanneer e-Pedal en EV-modus zijn geactiveerd, is dat zichtbaar onderaan het 7-inch beeldscherm.

De bagageruimte meet 354 liter, dat is 68 liter minder dan bij de benzineversie. Deze ruimte wordt ingenomen door het 1,2 kWh batterijpakket. Met de achterbank neergeklapt blijft de bagageruimte 1.237 liter groot. De beenruimte voor de achterpassagiers blijft met 553 mm onveranderd.

Nissan introduceert JUKE Kiiro

24 januari 2022

Nissan Juke nu ook als Enigma

12 januari 2021

Vijf sterren EuroNCAP voor Nissan JUKE

18 december 2019

Nissan start productie Juke 2

17 oktober 2019