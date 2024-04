Vernieuwde Nissan Juke vanaf juni bij de dealer

In het interieur zijn de middenconsole en het instrumentenpaneel nieuw ontworpen, ook past Nissan nieuwe materialen en bekleding toe, waarbij de pasvorm en de afwerking zijn aangepast. Verder is de connectiviteit in de auto verbeterd dankzij een groot touchscreen en extra functionaliteiten. Het voortaan standaard Lane Departure Warning (Emergency Lane Keep vanaf de Tekna) zorgt voor nog meer veiligheid en controle.

De Nissan Juke biedt bovendien meer personalisatiemogelijkheden, mede dankzij de terugkeer van de carrosseriekleur geel, die bij de eerste generatie populair was. In de nieuwe N-Sport-uitvoering zorgen zwarte accenten ervoor dat de gele carrosseriekleur tot zijn recht komt. In het interieur is de N-Sport juist voorzien van gele kleuraccenten. Alle uitvoeringen hebben nieuwe stoelen met nieuwe keuzes voor de bekleding. Ook zijn er nieuwe velgen leverbaar.

Op gebied van motoren verandert er niets. De vernieuwde Nissan Juke biedt nog steeds keuze uit de Juke Hybrid en de Juke DIG-T. Wat ondanks de vernieuwingen en extra uitrustingen ook niet verandert, zijn de prijzen. De vernieuwde Nissan Juke is nog steeds leverbaar vanaf € 31.790. De Juke Hybrid heeft een vanafprijs van € 35.640 en de nieuwe Juke N-Sport is leverbaar vanaf € 36.590. De vernieuwde Nissan Juke staat vanaf juni 2024 bij de dealer.