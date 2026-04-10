Nissan introduceert JUKE Redline

De Juke Redline Limited Edition is gebaseerd op de uitvoering N-Design, de meest complete versie binnen het Juke-gamma. De belangrijkste uitrusting van de N-Design-uitvoering omvat ProPILOT Assist, Bose-audiosysteem met tien luidsprekers, draadloze Apple & Android Auto, digitaal instrumentenpaneel en infotainmentscherm van 12,3 inch, draadloze smartphone-oplader, intelligente achteruitrijdetectie met bewegingsherkenning, dodehoekwaarschuwing, Intelligent Around View Monitor, verwarmde voorstoelen en verwarmd stuur. Dit wordt verrijkt met unieke details.

Aan de buitenzijde verwijst de two-tone-lak in Pearl White met Fuji Sunset Red dak - exclusief voor deze editie - naar de kleuren van de Japanse vlag, waarvan een subtiele verwijzing is terug te vinden op het linker voorscherm. De 19 inch Akari-velgen benadrukken het karakter van de Juke en versterken zijn uitstraling.

Het interieur zet deze Japanse identiteit door met rode stiknaden op de stoelen, het dashboard en de middenconsole, wat een verfijnde, sportieve sfeer creëert. De Nissan Juke Redline Limited Edition is verkrijgbaar vanaf € 40.184 en is per direct te bestellen.