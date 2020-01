Autotest | Wat is de beste manier om een succesvolle auto te maken? Is dat door een product aan te bieden dat geen uitgesproken karakter heeft, zodat het misschien minder aanspreekt maar zeker niemand tegenstaat? Of het is juist door te kiezen voor een sterk karakter met als gevolg dat het haat of liefde wordt? Nissan kiest met de Juke overduidelijk voor die laatste optie. De vraag is daarom: wat wordt het voor de proefrit? Haat of liefde?

Dit is de tweede generatie van de Nissan Juke. De eerste generatie werd geïntroduceerd in 2010. De eerste versie van de Juke werd met wisselend enthousiasme ontvangen. Wie viel voor het knotsgekke uiterlijk viel als een blok en wilde de Juke koste wat het kost hebben. De Juke was zelfs zo geliefd, dat er speciale edities van kwamen. Er was zelfs een versie met de motor van een supercar! De Juke heeft het imago van Nissan daarom definitief opgeschud, want het laat zien dat het naast verstandige elektrische auto's ook echte pretnummers kan leveren.

Toch doet Nissan met deze tweede generatie van de Juke een stapje terug. De vormgeving is minder uitgesproken. Voorheen waren de wielkasten zo "vet" aangezet, dat ze bijna door de schouderlijn heen kwamen. De koplampen zaten niet voorop, maar lagen bovenop de motorkap terwijl enorme breedstralers het gezicht bepaalden. Die beeldbepalende breedstralers zijn gebleven, maar voortaan zijn de koplampen laag, breed en venijnig. In plaats van extravagant is de Juke nu strak en modern. Wat is gebleven, is de zorgvuldig verhulde achterdeur, waardoor de Juke en profil de charme van een driedeurs auto heeft.

Ruimte en uitrusting

Het interieur van deze tweede generatie van de Juke is tam naast de eerste Juke, maar in vergelijking met andere SUV's nog steeds heel bijzonder. Tijdens het instappen lichten strips in de portieren en een ring rondom de versnellingshendel en in neon-kleuren op. Het meest kenmerkend is de bolle vorm van de middentunnel, die is geïnspireerd op de brandstoftank van een motorfiets. De luchtroosters lijken op bolletjes en kunnen handig worden gericht.

De wilde en ongebruikelijke vormen van de buitenkant hebben geen negatieve invloed op de binnenruimte. De zit voorin is prima. Achterin passen precies twee volwassenen. De bagageruimte is niet alleen veel groter dan die van de eerste Juke, maar is dankzij de meer regelmatige vorm ook beter bruikbaar.

Terwijl Nissan zelfs de bediening van de eerste Juke tot een klein kunstwerkje had verheven, is voor deze nieuwe versie gekozen voor meer traditionele oplossingen. Centraal op het dashboard staat een beeldscherm waarmee de meeste functies kunnen worden bediend via logisch ingedeelde menu's. Wie daar de voorkeur aan geeft kan de eigen smartphone gebruiken als brein van de auto middels Apple Carplay of Android Auto. De Juke heeft slechts 1 USB-aansluiting in het dashboard en blijft daarmee wat achter op de concurrentie.

Onder de verzamelnaam "Nissan Shield" biedt de Juke alle bestuurders-assistenten en semi-zelfrijdende functies die van een moderne auto mogen worden verwacht. Deze functioneren in de praktijk zoals het hoort. Houd er wel rekening mee dat de mogelijkheden zijn beperkt bij een auto met handgeschakelde versnellingsbak. In de testauto wist het klimaatcontrole-systeem geen maat te houden: er werd of buitenlucht aangevoerd of de verwarming bleef hete lucht het interieur in blazen.

Afhankelijk van het uitrustingsniveau is de Juke voorzien van een audiosysteem van BOSE met "personal space". Het geluid van dit audiosysteem is onnatuurlijk, opdringerig en vermoeiend met snerpend hoog en bombastisch laag. Echter, het geluidsbeeld (de verdeling in het interieur) is heel fraai dankzij de luidsprekers in de hoofdsteunen. Terwijl luidsprekers achterin de auto vaak voor een ongewenste galm zorgen en/of het geluid uit elkaar trekken, geven de speakers in de hoofdsteunen meer ruimtelijkheid zonder deze negatieve effecten.

Prestaties en verbruik

Als het gaat om de aandrijving is de keuze simpel: Nissan biedt de Juke in Nederland aan met één motor. Dat betreft een 1.0 liter driecilinder benzinemotor die ook wordt toegepast in de kleinere Micra. Echter, in de Juke levert deze krachtbron iets meer vermogen, namelijk 117 pk / 180 Nm.

Met name na een koude start is duidelijk merkbaar dat dit een erg kleine motor is voor een erg grote auto. Dan is het belangrijk om heel voorzichtig met het koppelingspedaal om te springen, anders hikt en bokt de Juke bij het wegrijden. Eenmaal op bedrijfstemperatuur blijft het belangrijk om met beleid om het koppelingspedaal om te springen, daarna zijn de prestaties voldoende.

Door te kiezen voor de sportstand is het alsof de motor opeens een rijker mengsel krijgt toebedeeld. Dan nemen de prestaties niet zozeer toe, maar biedt de krachtbron de souplesse die in de normale stand ontbreekt. Bovendien kan in de sportstand heerlijk op een golf van koppel worden gereden op de snelweg, wat zowel rust biedt als reserve geeft wanneer nodig. Eenmaal op snelheid zijn de rijgeluiden beperkt, het best hoorbaar is de rijwind rondom de buitenspiegels.

Reken in de dagelijkse praktijk op een verbruik tussen de 5.7 en 6.5 liter per 100 km. Een extra kalme rit leverde een testverbruik op van 5.2 liter per 100 km (vergelijkbaar met het verbruik van een hybride!).

Weggedrag

De Juke is geen terreinwagen en zelfs geen SUV (luxe terreinwagen). De Juke is een "crossover" en dat staat voor een hoge personenauto met alleen de stoere uitstraling van een terreinwagen. Omdat de Juke minder hoog is dan een SUV of terreinwagen ligt het zwaartepunt ook lager en dat is te merken! De Juke helt nauwelijks over in de bocht en reageert voorspelbaar en goedmoedig op commando's van de bestuurder.

Conclusie

Is het haat of liefde na de proefrit met de tweede generatie van de Nissan Juke? Dat is grotendeels persoonlijk. Of de Juke mooi of lelijk is moet iedereen zelf bepalen.

Wel is het mogelijk een rationeel oordeel te geven over de ergonomie en de rijeigenschappen. En die deugen! Juist omdat de nieuwe Juke minder extravagant is, is de ruimte sterk verbeterd en is de bediening vereenvoudigd. Daarnaast gaat de Juke met zijn tijd mee en dat komt tot uiting in het moderne infotainment-systeem en de vele actieve veiligheidsvoorzieningen (ongelukken voorkomen). De motor is licht en vraagt daarom enige gewenning, maar levert uiteindelijk verdienstelijke prestaties bij een beschaafd verbruik. Het weggedrag is een geslaagde mix van levendigheid en veiligheid.

Dus luidt de conclusie: liefde, maar vanwege het sterkere karakter was de liefde voor de vorige Juke groter. Daar staat tegenover dat deze nieuwe generatie een verstandigere aankoop is dankzij de extra functionaliteit, het lagere verbruik en de hogere mate van comfort.