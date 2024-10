Bij de nieuwe Outlander hoort een bijzonder verhaal. Enige jaren geleden was Mitsubishi voornemens om zich terug te trekken uit Europa. Op dat moment werd de nieuwe Outlander ontwikkeld en omdat deze niet in Europa zou worden aangeboden, werd het model op maat gemaakt voor de Amerikaanse en Australische markt. Even later kwam Mitsubishi op het besluit terug en bleef toch actief in Europa. De Outlander was inmiddels klaar voor productie, maar niet langer geschikt voor de Europese markt. En dus bleef het enige jaren stil.

Voor modeljaar 2024 is de Outlander gemoderniseerd en aangepast om te voldoen aan de Europese eisen (veiligheid / milieu) en wensen. Alhoewel de vierde generatie van de Outlander voor Europa een een nieuw model is, is het dus in feite een vernieuwd model. Voor Europa is het front iets aangepast en daarom past de Outlander nu keurig bij de nieuwe Mitsubishi Colt en ASX. Het nieuwe front biedt bovendien ruimte aan meer geavanceerde verlichting. Omdat de op Europa gerichte Outlander nog niet in productie is genomen, is dit verslag gebaseerd op een presentatie met handgebouwde prototypes.

Ruimte en uitrusting

De Outlander behoort met een lengte van 472 cm tot de middelgrote tot grote SUV's. In dit segment kiezen sommige concurrenten voor drie zitrijen. De Mitsubishi Outlander beperkt zich tot twee zitrijen en een zeer grote bagageruimte. Het optionele zonnedak gaat ten koste van de hoofdruimte. De ruimte op de achterbank is daarom alleen voldoende als de rugleuning iets achterover wordt gezet. Voorin zijn de hoofd- en beenruimte goed, waarbij opvalt dat er weinig beweegruimte rondom de voorstoelen is. Dat is geen nadeel, maar slechts een keuze. De opzet zorgt voor een geborgen gevoel en dankzij de grote middentunnel liggen veel bedieningselementen goed onder handbereik.

In tegenstelling tot andere modellen van Mitsubishi is de Outlander niet voorzien van een infotainment-systeem op basis van Android. Wat Autozine betreft is dat een voordeel, want dit komt de privacy ten goede. Het nadeel is dat er geen slimme assistent beschikbaar is, want de spraakgestuurde functies zijn zeer beperkt in de mogelijkheden.

„De Outlander wordt nadrukkelijk gepresenteerd als avontuurlijke auto en daarom voorziet Mitsubishi in meer dan zomaar vierwielaandrijving“

Voor het audiosysteem is een beroep gedaan op Yamaha. Mitsubishi heeft voor die partner gekozen omdat Yamaha eveneens Japans is en omdat Yamaha ook muziekinstrumenten bouwt en daarom een meer muzikaal geluid nastreeft. Alhoewel nog niet kon worden gereden met de Outlander, kon wel uitgebreid naar het Yamaha audiosysteem worden geluisterd! De klank ervan is helder, maar de akoestiek iets minder. Daarom hebben stemmen of instrumenten niet altijd een duidelijke plek in de ruimte. De subwoofer is niet te lokaliseren en dat hoort zo. De versterker heeft veel vermogen, want zelfs op zeer hoog volume blijft het geluid strak en aangenaam.

De binnenspiegel heeft in plaats van een anti-verblindingsstand een camera. Dat is in de praktijk heel zinvol, want het verblindt minder en geeft een duidelijker beeld naar achteren. Ook handig: in de bagageruimte is een 230 volt stopcontact te vinden waarmee apparaten buitenshuis kunnen worden gevoed.

Plug-in hybride

Mitsubishi werkt aan een volledig elektrische SUV, maar de nieuwe Outlander is net als de vorige generatie een plugin-hybride. Die is echter wel sterk verbeterd. Zo is de versnellingsbak in zijn geheel komen te vervallen. De benzinemotor kan zowel dienst doen als aggregaat, als de wielen aandrijven. In het eerste geval wekt de brandstofmotor alleen stroom op, zodat de Outlander elektrisch kan rijden terwijl de benzinemotor op het meest efficiënte toerental draait. Op hogere snelheden is het efficiënter om de wielen direct aan te drijven. Mitsubishi heeft dit concept al eerder toegepast in de Eclipse Cross en daar werkt het goed.

Met hendels achter het stuurwiel kan de chauffeur bepalen hoe sterk de auto inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen. Met een druk op de knop is er zelfs een één-pedaal modus beschikbaar. Dan houdt de Outlander zo sterk in bij het loslaten van het gaspedaal, dat het rempedaal alleen nog nodig is in noodsituaties. Hiermee benut Mitsubishi een groot voordeel van elektrisch rijden dat veel andere plugin-hybrides onbenut laten.

In de volledig elektrische modus kan de Outlander in theorie 86 km afleggen. Opladen kan bij een publiek laadpunt of bij een snellader. Echter, voor snelladen is een in Japan gangbare ChaDeMo aansluiting beschikbaar en die standaard is in Europa in onbruik geraakt. Het aantal snelladers met ChaDeMo neemt in rap tempo af, dus deze extra is weinig zinvol.

Weggedrag

De beloofde "ultieme expressie van Mitsubishi" zou vooral moeten blijken uit het weggedrag. De Outlander wordt nadrukkelijk gepresenteerd als avontuurlijke auto en daarom voorziet Mitsubishi in meer dan zomaar vierwielaandrijving. De zogenaamde "S-AWC" (super all wheel control) zou het resultaat zijn van 37 jaar ervaring in de autosport. Daarom zijn behalve modi voor veilig rijden over sneeuw en ijs ook speciale standen voor het rijden in de modder beschikbaar.

Hoe avontuurlijk de Outlander daadwerkelijk is, zal moeten blijken tijdens de eerste proefrit. De productie van de Outlander start in december 2024, een eerste test wordt in januari 2025 verwacht.

Conclusie

Op welke manier heeft de nieuwe Outlander vorm aan de "ultieme expressie van alles waar Mitsubishi voor staat"? Met de vormgeving, de doorontwikkelde plugin-hybride techniek en het weggedrag op basis van de ervaring in de autosport.

Na een "valse start" in Amerika en Australië is de Outlander nu aangepast om aan de Europese wetten en de smaak van de Europese klant te voldoen. Dat vertaalt zich in een modern gezicht en een moderne uitrusting met veel aandacht voor veiligheid. Omdat het infotainment-systeem van de Outlander niet is gebaseerd op Android, scoort het beter op het gebied van privacy dan de andere modellen van Mitsubishi. De samenwerking met Yamaha zorgt voor een rijk, helder, aangenaam en muzikaal geluid.

De vierde generatie van de Outlander beschikt over een volgende generatie plugin-hybride techniek. Afhankelijk van de situatie kan de benzinemotor de wielen aandrijven of stroom opwekken voor de elektromotor. Daarmee wordt de benzinemotor slimmer benut en zou de nieuwe Outlander comfortabeler en zuiniger moeten zijn dan de vorige. De geavanceerde vierwielaandrijving belooft veiligheid en terreinwaardigheid.