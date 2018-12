Autotest | Het klinkt tegenstrijdig: een grote, zware SUV als milieuvriendelijk betitelen. Een Sports Utility Vehicle is groot, zwaar en dus onzuinig. Maar... door de Outlander te voorzien van een hybride aandrijflijn liet Mitsubishi in 2013 zien dat het ook anders kan. Nu belooft dat het nog groener kan met de Outlander voor modeljaar 2019.

In 2013 zorgde Mitsubishi voor een kleine revolutie. Tot de komst van de Outlander waren hybirde-auto's gestroomlijnde voertuigen met de uitstraling van een ruimteschipt. Menigeen wilde wel hybride rijden, maar niet in een ufo. De Outlander plug-in hybrid electric vehicle ("PHEV") daarentegen ziet er uit als een heel gewone SUV.

De Outlander oogt groot, stoer en onverzettelijk. Voor modeljaar 2019 is het uiterlijk iets aangepast met een nieuwe grille, nieuwe koplampen (met LED-technologie), nieuwe velgen en een nieuwe achterspoiler. Het uiterlijk verandert daarmee nauwelijks, maar de uitstraling is in details iets moderner geworden.

Binnenin is de Outlander onveranderd ruim, met een hoge instap en een machtig gevoel achter het stuurwiel met uitzicht over de grote motorkap. De fraaie bekleding van de stoelen ("gecapitonneerde lederen bekleding") en de mooie materialen op het dashboard geven de Outlander een hoogwaardige uitstraling. Deze aanpassing heeft de auto merkbaar verbeterd.

Uitrusting

Op het gebied van ergonomie blijft er helaas veel te wensen over. Knoppen zitten bijvoorbeeld op de meest wonderlijke plaatsen. De boordcomputer wordt bediend met een knop achter het stuurwiel; onvindbaar en onveilig tijdens het rijden. De knop om te kiezen voor de economische rijmodus zit midden op het dashboard; de knop voor de sport-modus bevindt zich bij de handrem en de knop voor de volledig elektrische modus bij de versnellingshendel. Wie dit logisch vindt, mag het zeggen.

Mitsubishi kiest sinds jaar en dag voor Rockford Fosgaste als partner bij de ontwikkeling van audiosystemen. Het resultaat is zoals altijd een volle, muzikale, aangename, maar niet altijd even realistische, klank. De testauto was niet voorzien van een navigatiesysteem, hiervoor is de bestuurder geheel aangewezen op de eigen smartphone in combinatie met Apple Carplay of Android Auto. Wat Autozine betreft geen bezwaar, want in de praktijk zijn de navigatie-applicaties op telefoons tegenwoordig vrijwel altijd beter dan de ingebouwde software in auto's.

De Outlander PHEV is het visitekaartje van Mitsubishi en dat betekent dat alle denkbare luxe en veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn. Denk daarbij aan semi-zelfrijdende functies (knoppen wederom willekeurige verdeeld over het dashboard), automatisch grootlicht en een elektrisch bedienbare achterklep. Alleen een head-up display ontbreekt.

„Mede dankzij Mitsubishi werden SUV's niet langer overbodige en brandstofverslindende kolossen, maar praktische en zuinige gezinsauto's“

Plug-in hybrid

Het belangrijkste kenmerk van de Outlander PHEV is uiteraard de hybride-aandrijving. Het betreft hier plug-in hybride aandrijving, wat wil zeggen dat de batterij niet alleen oplaadt tijdens het rijden maar ook kan worden opgeladen van een externe bron. Het voordeel daarvan is, dat de elektromotor veel vaker kan bijspringen waardoor het verbruik uiteindelijk lager is. Voor modeljaar 2019 heeft de Outlander een sterkere accu (+15% c.q. +5 km), een sterkere elektromotor (+10 kW) en een zuinigere benzinemotor gekregen. Die benzinemotor heeft een grotere inhoud (was 2.0 liter, is nu 2.4 liter) en is speciaal afgestemd op het gebruik in een hybride-aandrijving.

Heel bijzonder is, dat de Outlander PHEV op drie manieren kan worden opgeladen. Net als iedere andere plug-in hybride kan de Outlander laden van een stopcontact thuis of van een publiek laadpunt (in 3 uur). In de regel kunnen plug-in hybrids niet laden van een snellader omdat de accu relatief klein is en snelladen dan een overbodige luxe is. De Outlander is één van de weinige plug-in hybrids die ook kan snelladen. Tenminste, als het werkt.

Mitsubishi heeft het protocol waarmee de auto met het laadpunt communiceert namelijk aangepast. Op het moment van schrijven (eind 2018) wilde de testauto met geen enkele laadpaal van Allego samenwerken. Laden bij Fastned lukte alleen bij de allernieuwste laadpunten; op alle andere laadpunten stopte het laden na 2 à 3 minuten met de melding "isolatie-probleem". Beide bedrijven zijn inmiddels op de hoogte gesteld. In de praktijk verloopt het snelladen met een snelheid van ongeveer 17 kWh, waarmee de accu in iets meer dan een uur vol is. Dat is alsnog veel trager dan volledig elektrische auto's. Die laden tot bijna tien keer zo snel, maar hebben dat ook nodig omdat ze een grotere accu hebben en omdat ze niet terug kunnen vallen op een benzinemotor.

Op een volle accu kon de testauto 43 km afleggen (15 graden Celsius, gemiddelde snelheid van 70 km/u). Daarna neemt de benzinemotor het vrijwel onmerkbaar over. In sommige andere plug-in hybrids voelt het bijspringen van de verbrandingsmotor als een stap terug, maar bij de Outlander is het verschil in souplesse en geluid gering. Wanneer de accu leeg is en de elektromotor niet of nauwelijks assisteert, komt het gemiddelde verbruik uit op 6.5 liter per 100 km. Dit kan worden gezien als een absoluut maximum; hoe vaker wordt geladen, hoe lager het daadwerkelijke verbruik uitkomt.

Weggedrag

Mitsubishi heeft de aandrijflijn niet alleen aangepast, voortaan is ook een sportieve modus beschikbaar. Het verschil tussen de standaard-modus en de sportstand is in de praktijk goed merkbaar. De reactie op het gaspedaal is alerter en het gevoel in het stuurwiel is directer. Vanwege de hoge bouw en het comfortabele onderstel helt het koetswerk nadrukkelijk over in de bocht. Tegelijkertijd is merkbaar dat de bewegingen gecontroleerd zijn, waardoor de Outlander ook bij vlot bochtenwerk een vertrouwenwekkend gevoel geeft.

Naast de sportieve modus is er ook een off-road modus. De Outlander PHEV heeft namelijk vierwielaandrijving en daarmee is dit één van de weinige auto's in zijn soort die zich daadwerkelijk leent voor terreinrijden. Ook mag deze hybride een aanhanger trekken (tot 1.500 kg).

Conclusie

De Mitsubishi Outlander PHEV heeft het imago van sports utilities veranderd. Mede dankzij Mitsubishi werden SUV's niet langer overbodige en brandstofverslindende kolossen, maar praktische en zuinige gezinsauto's. Toch bleef er kritiek, want vooral zakelijke rijders kozen de Outlander PHEV vanwege het belastingvoordeel en laadden de auto vervolgens nooit op, waardoor het voordeel voor het milieu teniet werd gedaan.

Om er voor te zorgen dat de Outlander PHEV altijd zuinig is, is de auto voor modeljaar 2019 voorzien van een nieuwe benzinemotor. Daarmee is het praktijkverbruik zonder assistentie van de elektromotor gedaald van 10 liter per 100 km naar 6.5 liter per 100 km. Hoe vaker wordt geladen, hoe verder dit zal dalen. Wie iedere 43 km oplaadt, verbruikt helemaal geen brandstof. Best groen toch?