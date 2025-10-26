Toch is de stijl heel anders. De eerste Grandis was een echte MPV (multi purpose vehicle), waarbij alles om functionaliteit ging. De nieuwe Grandis is meer in de hoogte gebouwd en heeft de stoere uitstraling van een SUV (sports utility vehicle). Het herkenbare zit in de basisvorm. Die is tot op de laatste centimeter gelijk aan de Renault Symbioz en dat is geen toeval. De nieuwe Grandis is gebaseerd op de Renault Symbioz. Echter, Mitsubishi heeft de voor- en achterkant aangepast voor een stoerdere uitstraling.

De huisstijl van Mitsubishi is herkenbaar aan het zogenaamde "Dynamic Shield". De beloofde dynamiek komt van gebogen lamellen in de grille die lijken te zijn gevormd door de wind. De koplampen hebben een scherpe blik en maken gebruik van LED-techniek. Het ontwerp van de velgen versterkt de stijl en is uniek voor de Grandis.

De Renault Symbioz is op zijn beurt gebaseerd op de kleinere Renault Captur. Die auto bevindt zich in een lager marktsegment en dat heeft gevolgen. De extra ruimte komt niet van een langere wielbasis, maar alleen van meer overhang. Ter compensatie staat de achterbank op rails, zodat afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor meer beenruimte achterin of juist voor meer bagageruimte. Echter: de beenruimte achterin wordt beperkt door de wielbasis en is daarom matig voor een auto in dit segment.

Uitrusting

Omdat de Grandis en Symbioz op een kleinere auto zijn gebaseerd, is ook de opzet die van een kleinere auto. Mitsubishi houdt hier gelukkig rekening mee in de prijs. Bovendien is de uitrusting rijk. En juist hier zit het verschil tussen de Renault en Mitsubishi. Zaken die bij het ene merk vanaf de basisuitvoering standaard zijn, zijn dat bij het andere merk niet (en omgekeerd). Het loont daarom om de uitrusting van de diverse varianten naast elkaar te leggen om te bepalen welk merk de meest aansprekende uitrusting voor het geld levert. Een aanrader is het "elektrochromatische dak". Dit zonnedak is slank omdat het elektrisch dimt.

„Net als voorheen is de Grandis een ruime, functionele en moderne auto“

Let op dat de duurdere uitvoeringen gebruikmaken van Android Automotive als besturingssysteem. Dit zorgt voor uitmuntende navigatie, een slimme assistent en perfecte integratie met mobiele telefoons. Dit gaat echter wel ten koste van de privacy, want inloggen met een Google-account is in veel gevallen vereist. Daarbij is de integratie heel wat minder geslaagd voor Apple-gebruikers. Mitsubishi kan geen uitspraken doen over geplande updates van Android Automotive en dat geeft zorgen over de bruikbaarheid en veiligheid op de lange termijn. Kortom: wie van plan is lang met de Grandis te rijden, doet er verstandig aan om een goedkopere uitvoering te kiezen.

Hybride

Mitsubishi introduceert twee middelgrote gezinsauto's tegelijk: de Grandis en de Eclipse Cross. Die laatste is een elektrische gezinsauto. De Grandis bedient zich van traditionele benzinemotoren die in meer of mindere mate worden geassisteerd door een elektromotor (hybride of mild hybrid).

De hybride aandrijflijn bestaat uit een 109 pk sterke benzinemotor en een 49 pk sterke elektromotor. Die laatste heeft voldoende vermogen om de Grandis over korte afstanden aan te drijven en doet dus niet alleen dienst als assistent. Via twee versnellingsbakken (tweetraps voor de elektromotor, viertraps voor de benzinemotor) drijven de motoren samen de voorwielen aan.

Dat is een ongebruikelijke opzet die zowel voor- als nadelen biedt. Het nadeel is dat de benzinemotor relatief lang en vaak actief is. Deze 1.8 liter viercilinder laat duidelijk van zich horen en dat doet afbreuk aan het comfort. In de sportstand zijn de prestaties weliswaar het beste, maar vanwege de rust is vooral in de eco- en comfortmodus gereden. Dan is een verbruik van zo'n 1 op 20 te realiseren.

Mild hybrid

Ook de mild hybrid bestaat uit een benzine- en een elektromotor die samenwerken, maar de opzet is veel eenvoudiger. De elektromotor kan alleen assisteren en daarom heeft deze krachtbron een traditionele versnellingsbak. Deze "1.3" geeft een veel natuurlijker gevoel dan de hybride, die hoor- en voelbaar bezig is met terugwinnen van energie en wisselen van motor. De prestaties van de 1.3 mildhybrid zijn ruim voldoende, alhoewel de krachtbron soms even bedenktijd nodig heeft voordat de prestaties worden geleverd.

Echter, deze eenvoudige techniek zorgt voor een hoger verbruik met de bijbehorende hoge CO2-belasting. De zwakkere en minder zuinige Grandis 1.3 zou daardoor duurder zijn dan de volledige hybride en is daarom niet in Nederland te koop.

Weggedrag

De "full hybrid" en "mild hybrid" verschillen niet alleen in het verbruik en de prestaties, maar ook in het weggedrag. De ene aandrijflijn is merkbaar zwaarder dan de andere. De Grandis 1.3 geeft een minder kunstmatig gevoel wat zorgt voor een meer vertrouwenwekkend karakter.

De volledige hybride heeft duidelijk meer techniek aan boord en dat vraagt ook om een complexer onderstel. Het weggedrag is goedmoedig en afgestemd op gemak.

Conclusie

De tweede generatie van de Mitsubishi Grandis is in meerdere opzichten een feest der herkenning. Allereerst is de bekende naam van begin 2000 terug. Net als voorheen is de Grandis een ruime, functionele en moderne auto.

Daarbij zullen de basisvorm en specificaties menigeen bekend voorkomen. De Mitsubishi Grandis is namelijk gebaseerd op de Renault Symbioz. Mitsubishi heeft de voor- en achterkant aangepast om de auto een eigen uitstraling te geven. Daarnaast verschilt de uitrusting, zodat de aangeboden uitvoering net even beter aan de vraag zou kunnen voldoen. Tenslotte biedt Mitsubishi 8 jaar garantie.