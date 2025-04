MG was ooit een Brits merk, maar het is al enige tijd in Chinese handen. Een kenmerk van Chinese autofabrikanten: ze ontwikkelen zich razendsnel. Zo heeft MG zichzelf in de afgelopen jaren opnieuw uitgevonden met onder andere een nieuwe huisstijl.

De EHS zag er keurig uit, maar de HS ziet er zo goed uit dat het model ook om het uiterlijk gekozen zal worden. Dat uiterlijk wordt gekenmerkt door strakke lijnen, uitgebalanceerde proporties en een moderne uitstraling. Kenmerkend voor vrijwel iedere Chinese auto is de vriendelijke blik, waarmee het product benaderbaar is en de angst voor het vreemde wordt weggenomen.

Ruimte

De HS is bedoeld als gezinsauto en daarom is de binnenruimte optimaal benut. Deze middelgrote SUV biedt volop ruimte aan vier grote Europeanen en dat kunnen sommige Europese merken MG niet nadoen! Toch is er een ongebruikelijk kritiekpunt: in- en uitstappen wordt lastig gemaakt door de treeplanken. Bovendien verminderen de treeplanken de bodemvrijheid en daarmee vermindert de veelzijdigheid van deze SUV.

De bagageruimte is fors en wanneer wordt gekozen voor het hoge uitrustingsniveau is de achterklep elektrisch bedienbaar. Ook niet onbelangrijk: het interieur biedt volop bergruimte met lekker grote deurvakken en een praktisch vak in de middentunnel.

Uitrusting

De bouwkwaliteit is goed en de opzet van het dashboard is modern. Ook hier heeft MG een eigen stijl ontwikkeld. Deze houdt het midden tussen een etalage van Chinese techniek en de rust van een Europese auto. Zo kiest MG voor een combinatie van beeldschermen en knoppen, maar die keuze is wat Autozine betreft niet altijd even geslaagd. Zo heeft de ontwasemfunctie, iets wat enkele keren per jaar nodig is, een eigen knop. Het klimaatcontrolesysteem, dat bijna dagelijks wordt gebruikt, is alleen te bedienen via het beeldscherm. En als het over de verwarming gaat: deze is altijd hoorbaar en weet de gevraagde temperatuur niet constant te houden (een kwaaltje van veel Chinese auto's).

„Deze tweede generatie is in alle opzichten beter dan de voorgaande“

MG benut de mogelijkheden van beeldschermen goed door de keuze te bieden uit verschillende lay-outs. De menu's zijn overzichtelijk en logisch opgezet. Echter, sommige functies werden pas na enkele dagen rijden gevonden omdat de symbolen onduidelijk of vertalingen onjuist waren. Het ingebouwde navigatiesysteem functioneert naar behoren, maar niet zo goed als een app op de eigen smartphone (te koppelen met Apple CarPlay / Android Auto).

Als het om actieve veiligheid gaat, gaat MG misschien wel te ver. MG biedt meer dan wettelijk vereist, waaronder een camera die op de bestuurder is gericht. Als de bestuurder ook maar even wegkijkt, klinkt een waarschuwing. Wanneer de bestuurder op het centrale beeldscherm zoekt waarom er wordt gewaarschuwd, klinkt een tweede waarschuwing: kijk niet te lang naar het beeldscherm. Zelfs wanneer kalm en netjes wordt gereden, is het aantal waarschuwingen zo overweldigend (meerdere per minuut!) dat het niet is uit te sluiten dat de MG-rijder een ongeluk begaat door de vele alarmbellen. Alleen door de diverse systemen voor vertrek uit te schakelen is normaal te rijden met de HS (en dat werd tijdens de testperiode dan ook een gewoonte).

Plug-in hybride

MG streeft ernaar om in ieder segment zowel hybride als volledig elektrische auto's aan te bieden. De HS is de middelgrote SUV met plug-inhybride-techniek (PHEV voor plug-in hybrid electric vehicle). En dan wel van de meest moderne soort! De batterij heeft namelijk voldoende capaciteit om 100 km volledig elektrisch af te leggen. Tijdens de test onder gematigde weersomstandigheden was dat zelfs 120 km (ja, meer dan beloofd). Echter, voordat het zover is moet de gebruiker veel geduld hebben. Bij een publiek laadpunt kostte het steeds meer dan 6 uur om op te laden van bijna leeg naar 100%. Terwijl de HS concurrerend is door de grote actieradius, blijft MG juist achter met de laadsnelheid.

MG bedient zich van eigenzinnige hybride-techniek met slechts twee versnellingen. Dat doet vermoeden dat de HS op hoge snelheid veel toeren en dus veel rijgeluiden produceert, maar de praktijk wijst anders uit. De overgang van de ene naar de andere motor verloopt soepel en schokvrij. De geluiden van de benzinemotor zijn minimaal. De prestaties zijn ruim voldoende en alleen als het uiterste wordt gevraagd, is hoorbaar dat de benzinemotor kortstondig bijspringt. In de regel rijdt de HS elektrisch en biedt dan de rust en souplesse van een volledig elektrische auto.

In theorie is de benzinemotor alleen aanwezig om op terug te vallen als de batterij leeg is. Echter, in de praktijk blijkt het bereik van ruim 100 km voldoende te zijn om 99% van alle ritten elektrisch af te leggen. De infrastructuur in Nederland is namelijk zo goed, dat tijdens vrijwel iedere stop kan worden bijgeladen en daarom is de reserve-motor in de praktijk overbodig. Vanwege de complexe techniek is een plug-inhybride inmiddels duurder dan een vergelijkbare elektrische auto en dus is het nut van deze tussenvorm twijfelachtig. Er is een duidelijke uitzondering: de HS mag 1.500 kg trekken en dat kunnen de meeste elektrische auto's niet.

Weggedrag

Ook als het gaat om het weggedrag heeft MG zich in korte tijd sterk ontwikkeld. Nog steeds is de HS hoger en dus minder stabiel dan een conventionele hatchback, maar het onderstel is voldoende afgestemd op het hogere zwaartepunt. Daarom helt de HS weinig over en het is karakter vertrouwenwekkend. De forse omvang en het hoge gewicht (twee motoren en een batterij) zorgen voor rust en stabiliteit op de snelweg.

Conclusie

De MG HS is de tweede generatie plug-inhybride van MG. Deze tweede generatie is in alle opzichten beter dan de voorgaande. De vormgeving, afwerkingskwaliteit en ergonomie zijn sterk verbeterd. De binnenruimte is bovengemiddeld goed. Op het gebied van veiligheid doet MG misschien wel te veel zijn best, want de bestuurder wordt constant gebombardeerd door (onterechte) waarschuwingen. Echter, MG is niet de enige fabrikant die de Europese regels op het gebied van veiligheid (te) strikt interpreteert.

Met de HS biedt MG een middelgrote SUV die op alle punten kan concurreren met de gevestigde orde. Ten opzichte van de tegenstrevers weet de HS zich op twee punten duidelijk te onderscheiden: een bovengemiddeld groot bereik in de volledig elektrische modus en een scherpe prijs. Kortom: een geslaagde poging.