Autotest | Ooit had Mercedes-Benz één terreinwagen in het gamma. Dat was de G-Klasse en die was bedoeld voor beroepsmatig en militair gebruik. In de loop der jaren is de terreinwagen echter ontwikkeld tot luxe auto, ook wel bekend als Sports Utility Vehicle. Mercedes-Benz speelt handig in op die modetrend en biedt inmiddels SUV's aan in alle segmenten. De kleinste is de GLA en daarvan verschijnt nu de tweede generatie.

Juist omdat de SUV zo populair is, is de GLA één van de best verkochte modellen van Mercedes-Benz. Bovendien is de GLA een echte alleskunner die thuis is op de snelweg, in het terrein en - indien wordt gekozen voor de juiste uitvoering - op het circuit. Het doel van deze tweede generatie is om die veelzijdigheid te vergroten en om mee te gaan met de tijd.

Veelzijdiger

Om de GLA veelzijdiger te maken ligt de nadruk bij deze tweede generatie nog meer op de ruimte. De GLA is daarom in alle richtingen gegroeid en is nu grofweg even groot als een Audi Q3 of zelfs Range Rover Evoque. Vanwege de vormgeving en de verhoudingen van het koetswerk heeft de GLA echter veel minder de uitstraling van een terreinwagen en veel meer die van een royaal bemeten hatchback. Dat wordt nog eens versterkt door de afwezigheid van kunststof stootranden of zichtbare beschermplaten.

Toch is de GLA wel degelijk ontworpen voor het terrein, want dankzij de grote bodemvrijheid en korte overhang voor en achter komt de GLA over veel grotere obstakels dan een doorsnee personenauto.

De GLA biedt een eenvoudigere instap en hogere zit dan een gewone personenauto, maar geeft niet het machtige gevoel dat veel andere SUV's bieden. De ruimte voorin is prima, waarbij Mercedes-Benz niet kiest voor beweegruimte voorin, maar juist voor een interieur dat om de bestuurder en bijrijder heen is gebouwd. Het gevoel achter het stuurwiel is daarom veel meer dat van een personenauto dan van een terreinwagen. De ruimte achterin is prima. Ook met grote volwassenen voorin resteert achterin nog steeds voldoende beenruimte (niet geheel verrassend aangezien de wielbasis bijna 5 cm langer is dan gemiddeld).

Luxe en veiligheid

De keuze van materialen en de opzet van het interieur zijn vrijwel gelijk aan die van de andere compacte modellen van Mercedes-Benz. De nadruk ligt op comfort en moderne techniek, niet op avontuur of onoverwinnelijkheid.

Het hart van die moderne techniek wordt gevormd door "MBUX", ofwel de "Mercedes-Benz User Interface". Bijna de helft van het dashboard wordt in beslag genomen door beeldschermen. Informatie die belangrijk is voor het rijden wordt getoond op de linker helft. Gegevens met betrekking tot navigatie, media en communicatie verschijnen centraal. MBUX kan worden bediend door het beeldscherm aan te raken, met aanraakgevoelige paneeltjes op het stuurwiel en met gesproken commando's. Die commando's kunnen vrij worden geformuleerd, zoals bij een digitale assistent op de mobiele telefoon, maar Mercedes-Benz gaat minder ver in de slimme verwerking ervan. Dit gaat goed zolang het gesprek over bediening van de auto, en het navigatiesysteem in het bijzonder, gaat. Vervolgvragen of vragen waarin beperkingen of voorwaarden worden gesteld, gaan echter te ver voor MBUX.

Op het gebied van bestuurders-assistentie zijn alle gangbare systemen leverbaar. De meeste veiligheidssystemen zijn standaard (maar dodehoek-detectie bijvoorbeeld niet), semi-zelfrijdende functies zijn veelal optioneel. Wanneer de bestuurder per ongeluk de belijning op het wegdek overschrijdt, maakt Mercedes-Benz een bijzondere keuze. In plaats van een subtiele stuurcorrectie, wordt een wiel kortstondig geremd waardoor de auto de juiste richting in wordt getrokken. Nog meer dan bij andere modellen van Mercedes-Benz gaat zit zeer hardhandig; wees hier op voorbereid tijdens een eventuele proefrit.

„Op de iets hogere zit na, verraadt het weggedrag op geen enkele manier dat dit een SUV is“

Rijden

De GLA is leverbaar met motorvermogens die variëren van 163 tot 224 pk, maar voor de nabije toekomst zijn al een AMG-versie (421 pk) en een plug-inhybride aangekondigd. Daarmee kan Mercedes-Benz aan iedere smaak voldoen en kan de GLA worden ingezet voor ieder doel; van gezinsauto tot terreinwagen of desnoods straatracer.

Voor deze test is gereden met de basisuitvoering: de "GLA 200". Die wordt aangedreven door een 1.3 liter viercilinder benzinemotor. Dat klinkt weinig indrukwekkend, maar in de praktijk geeft de 200 op geen enkele manier het gevoel van een instapmodel. Deze relatief kleine motor is namelijk goed voor een heel behoorlijke 163 pk / 250 Nm. Bovendien hoeft de krachtbron geen enkele moeite te doen om te presteren. De standaard gemonteerde 7-traps automaat voelt de bestuurder onder uiteenlopende omstandigheden prima aan. Op de snelweg is de auto daarom relatief zuinig en in de stad juist levendig.

Het enige kritiekpunt is wellicht het oppervlakkige karakter, want de andere uitvoeringen overtuigen met meer daadkracht in de prestaties en/of souplesse. Een testrit waarbij van stad naar stad werd gereden voor diverse fotosessies kostte 5.6 liter per 100 km en dat is een fractie zuiniger dan fabrieksopgave. Ook de rijgeluiden zijn beschaafd. Dat is deels te danken aan de gunstige luchtweerstand (0.28 cd) en deels aan cilinderuitschakeling.

Weggedrag

De GLA is niet alleen leverbaar met een grote verscheidenheid aan motoren, maar biedt ook de keuze tussen voor- en vierwielaandrijving. Omdat de testauto alleen beschikt over voorwielaandrijving, zijn er logischerwijs ook geen hulpmiddelen voor terreinrijden (off-road verlichting, afdaalhulp en meer) aanwezig. De "GLA 200" legt de nadruk op gebruik op de openbare weg en dat is merkbaar.

Ondanks de hoge bouw (10 cm hoger dan de vorige generatie!) is niets merkbaar van een bijbehorend hoog zwaartepunt. Op de iets hogere zit na, verraadt het weggedrag op geen enkele manier dat dit een SUV is. De GLA is even stabiel als een dynamische en traditionele hatchback. Tegelijkertijd biedt ook deze kleinste SUV het comfort dat mag worden verwacht van een Mercedes-Benz.

Conclusie

Met de introductie van de tweede generatie van de GLA gaat Mercedes-Benz overduidelijk verder waar het met de eerste generatie was gebleven. Het veelzijdige karakter is gebleven, want de GLA voelt zich (in de juiste uitvoering) zowel op de openbare weg als in het terrein thuis.

Tegelijkertijd is de GLA veel minder terreinwagen en veel meer luxeauto dan soortgelijke modellen van andere merken. Dat blijkt niet alleen uit de vormgeving, maar ook uit de uitrusting en de rijeigenschappen. Alles wordt makkelijk gemaakt, waardoor de bestuurder zich nauwelijks bewust is hoe snel, sterk en stabiel de GLA in feite is. Dus onderschat deze kleinste SUV van Mercedes-Benz niet: dit is een echte alleskunner en voor geen kleintje vervaard.

plus Ruim en praktisch

Rijke, moderne uitrusting

Vlot en relatief zuinig basismodel min Pas echt compleet met opties

Bruuske remingreep i.p.v. subtiele stuurcorrectie

