Mercedes-Benz toont EQC 4x4-2

13 oktober 2020 | Mercedes-Benz toont de EQC 4x4². Een klein team van toegewijde ontwikkelaars heeft dit rijdende technologieplatform gecreëerd op basis van de EQC 400 4MATIC (stroomverbruik gecombineerd: 21,3-20,2 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km). Tot de technische kenmerken behoren onder andere de multilink portaalassen en de enscenering van een krachtig geluid in het interieur en exterieur. De koplampen veranderen in 'luidsprekerlampen', omdat ze tegelijkertijd ook als luidspreker functioneren.

De EQC 4x4² is een elektroauto van uitersten. Mercedes-Benz wil hiermee de grenzen opzoeken en laten zien dat elektromobiliteit niet alleen onroad, maar ook offroad denkbaar is. De unieke auto is ontwikkeld door een team met medewerkers van verschillende afdelingen, onder leiding van ontwikkelingsengineer Jürgen Eberle die eerder al de E 400 All-Terrain 4x4² ontwikkelde. "Ons doel is moderne luxe en duurzaamheid te combineren met emotionele aantrekkingskracht. De EQC 4x4² laat zien hoe leuk duurzame mobiliteit kan zijn. Bij dit model gaat elektromotive hightech hand in hand met een fascinerende klantervaring dankzij MBUX en over-the-air updates. Kortom, elektrische, progressieve luxe goes offroad", aldus Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Daimler Group Research, alsmede COO van Mercedes-Benz Cars. "Dit studiemodel toont duidelijk aan dat we bij Mercedes-Benz niet alleen een passie voor elektromobiliteit hebben, maar ook leidend willen zijn op dit vlak en de emotionele aantrekkingskracht daarvan in de toekomst nog verder zullen vergroten."

Met een hoogte van 293 mm is de bodemspeling van de EQC 4x4² meer dan twee keer zo hoog als die van een standaard EQC (140 mm). Zelfs bij een G-Klasse is de bodemvrijheid 58 mm kleiner. De waaddiepte is met 15 cm vergroot naar 40 cm. De enorme bodemvrijheid wordt mogelijk gemaakt door toepassing van portaalassen: in tegenstelling tot conventionele assen zijn de wielen niet op de hoogte van het midden van de as gemonteerd, maar een stuk lager op de asnaaf met behulp van de portaalconstructie. Of omgekeerd kan worden gesteld dat de hele auto hoger op de wielen staat. Het 4x4²-onderstel is bevestigd aan dezelfde ophangpunten van de carrosserie als het standaard onderstel.

Net zo extreem zijn de in- en uitloophoek: 31,8° voor en 33° achter. Ter vergelijking: een conventionele G-Klasse heeft een in- en uitloophoek van 28°. De opnieuw programmeerde Offroad-rijprogramma's maken gebruik van de software van de actuele GLC-modellen. Met gerichte remingrepen is bijvoorbeeld een verbeterde koppelcurve mogelijk bij het wegrijden op een losse ondergrond. In combinatie met banden in de maat 285/50 R20 resulteert dit in prestaties in het terrein. Het uiterlijk wordt afgerond door gunmetal metallic folie en zwarte spatschermverbreders.

Meer feiten en cijfers:

De EQC 4x4² is ongeveer 20 cm hoger dan de standaard EQC.

De spatschermverbreders meten circa 10 cm.

Ondanks de 20 inch wielen is de draaicirkel klein dankzij de moderne askinematica met een vooras met vier draagarmen.

De bodemvrijheid en de waaddiepte worden met 15 cm vergroot ten opzichte van de standaard EQC.

Een andere kenmerk van de EQC 4x4² is de klankbeleving met een zogenaamd "soundscape". De akoestische enscenering bestaat uit geluiden die de bestuurder feedback geven over de beschikbaarheid van het systeem en het parkeren van de auto, maar ook uit een interactief rijgeluid. Het wordt beïnvloed door verschillende parameters zoals de stand van het gaspedaal, de rijsnelheid of de recuperatie. De technologie maakt gebruik van algoritmen om de geluiden die afkomstig zijn van de versterker van het audiosysteem in real time te berekenen en ze vervolgens via de luidsprekers in het interieur te reproduceren.

De standaard EQC maakt gebruik van het wettelijk voorgeschreven externe geluid (Acoustic Vehicle Alert System, AVAS). De EQC 4x4² heeft een eigen, krachtiger AVAS en gebruikt de koplampen als externe luidsprekers. De reden hiervoor is dat de soundexperts van Mercedes-Benz creatief gebruik hebben gemaakt van de beschikbare inbouwruimte in de koplampbehuizingen; de 'luidsprekerlamp' is geboren.

De EQC 4x4² het derde model van de 4x4²-familie van Mercedes-Benz. De G 500 4x4² werd vanaf september 2015 zelfs in serie geproduceerd. En in 2017 overtrof Mercedes-Benz met het studiemodel E 400 All-Terrain 4x4² de terreincapaciteiten van veel SUV's.

