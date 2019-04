Mercedes-Benz EQC eerst als Edition 1886

17 april 2019 | De eerste exemplaren van de Mercedes-Benz zullen worden uitgevoerd in een gelimiteerde oplage, genaamd EQC Edition 1886. De EQC Edition 1886 combineert een omvangrijke speciale uitrusting met nieuwe services rondom de elektromobiliteit. Het gelimiteerde model beleefde zijn wereldpremière op de New York International Autoshow 2019.

"De EQC is de voorloper van ons toekomstige Mercedes-Benz EQ-voertuigportfolio. Met de EQC Edition 1886 herinneren we bij de verkoopstart aan de uitvinding van de eerste automobiel en benadrukken we de pioniersgeest die ons vandaag de dag meer dan ooit drijft en kenmerkt. Destijds hebben we voor de eerste keer voor een revolutie op het gebied van individuele mobiliteit gezorgd. En ook met de EQC stappen we een nieuw tijdperk in. Een tijdperk waarin elektromobiliteit tegelijkertijd betrouwbaar, eenvoudig en opwindend is", aldus Britta Seeger, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en verantwoordelijk voor de verkoop van Mercedes-Benz Cars. "De EQC Edition 1886 staat niet alleen voor een progressief design, opwindende rijdynamiek en een actieradius die absoluut geschikt is voor de dagelijkse praktijk, maar ook voor intelligente additionele services, die anticiperen op de behoeften van de bestuurder en hierin voorzien. Daarbij is het duidelijke doel: langdurig zorgeloos gebruik van de auto."

Tot de standaard uitrusting van de EQC Edition 1886 behoren op elkaar afgestemde elementen in het exterieur en interieur. Voor een exclusief karakter van het exterieur zorgt de grote Black Panel-grille met hoogglanzend zwarte lamellen en rand. De EQC Edition 1886 is uitsluitend leverbaar in de lak hightechzilver metallic. Tot de overige individuele kenmerken behoren het embleem in hoogglanzend zwart met speciaal opschrift 'EQC Edition 1886' op de voorspatschermen en de 20 inch tienspaaks lichtmetalen velgen in hoogglanzend zwart met witte decorelementen.

De exclusieve indruk wordt voortgezet in het interieur, bijvoorbeeld met het nieuwe stoeldesign met bekleding in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA in indigoblauw en zwart. In de rugleuningen is een speciaal opschrift 'EQC Edition 1886' gestikt. Dit opschrift is ook te vinden als badge op de middenconsole. De aandacht voor details wordt ook zichtbaar in de specifieke sierdelen in matrixlook zilver en de vloermatten met 'EQC'-stiksel.

Met het oog op veiligheid en rijcomfort is de EQC Edition 1886 voorzien van assistentiesystemen van de nieuwste generatie. Het Burmester surround sound system, dat zijn kwaliteiten in het extreem stille interieur van de EQC volledig kan ontplooien, zorgt voor een passend geluid. Ook aan boord is het ENERGIZING-pakket. Het ENERGIZING-comfortprogramma bundelt verschillende systemen in de auto en creëert daarmee een optimale sfeer, van de verlichting tot de parfumering en ionisatie van de lucht. Dat alles is erop gericht om de gebruiker fris en ontspannen te houden. De ENERGIZING COACH maakt gebruik van gegevens uit de auto en de omgeving om individueel en afhankelijk van de situatie een van de ENERGIZING-programma's te adviseren. Daarbij wordt rekening gehouden met aspecten als de verkeerssituatie, het weer of de duur van de rit. Anderzijds kan ook gebruik worden gemaakt van gegevens die informatie geven over het actuele welbevinden van de bestuurder. Dit wordt mogelijk gemaakt door een koppeling met de gangbare Garmin Wearables (smartwatches/fitnesstracker). Verdere opties als elektrisch verstelbare bestuurders- en voorpassagiersstoel met memoryfunctie, een 360° camera, augmented reality voor het navigatiesysteem en diverse andere items ronden de uitrusting van het speciale model af.

De 'Onderhoudsservice' omvat alle nodige onderhoudswerkzaamheden in een periode van maximaal zes jaar of 160.000 km. Daarbij ligt de nadruk op de inspectie van veiligheidsrelevante onderdelen en de controle van elektrische componenten. Het gebruik van originele onderdelen en speciaal gereedschap van Mercedes-Benz garandeert een probleemloze en betrouwbare rijervaring.

In combinatie met de 'Onderhoudsservice' maakt de 'Haal- en brengservice' het inplannen van bezoeken aan de werkplaats zo comfortabel mogelijk. De EQC Edition 1886 wordt gedurende een periode van zes jaar (of maximaal zes keer) afgehaald voor onderhoudswerkzaamheden en wanneer de klant dat wil ook weer teruggebracht. Het gebruik van de 'Haal- en brengservice' is mogelijk vanaf het eigen huisadres, de werkplek of willekeurig welke andere locatie binnen een bepaalde afstand van een Mercedes-Benz werkplaats.

Een ander servicepakket, de 'Verlengde garantie voor nieuwe voertuigen', behoedt de eigenaar van de auto na afloop van de standaard Mercedes-Benz garantie voor nieuwe voertuigen tot een voertuigleeftijd van zes jaar voor onverwachte reparatiekosten. De verlengde garantie is de optimale aanvulling op het standaard accucertificaat voor de hoogspanningsaccu, dat voor een periode van maximaal acht jaar of 160.000 km geldt. Dit garandeert een foutloos functionerende hoogspanningsaccu en dekt ook een significant verlies van accucapaciteit af.

Alle drie de servicepakketten zijn voor een periode van zes jaar gebonden aan de auto en gaan bij verkoop over op de volgende eigenaar. Dit is een extra bijdrage aan het waardebehoud van de auto.

Zoals elke EQC is de EQC Edition 1886 voorzien van een watergekoelde boordlader met een vermogen van 7,4 kW en is daarmee geschikt om thuis en bij openbare laadstations met wisselstroom (AC) te laden. Met een wallbox kan het laden tot drie keer sneller gaan dan via een gewoon stopcontact. Nog sneller gaat het laden met gelijkstroom (DC), standaard bij de EQC met de CCS Combo stekker. Afhankelijk van de SoC (State of Charge, de laadtoestand) kan de EQC bij een geschikt laadstation met een maximumvermogen van 110 kW worden geladen.

Voor de EQC Edition 1886 zijn ook speciale remote- en navigatieservices en de digitale laadservice 'Mercedes me charge' beschikbaar, die toegang tot een groot aantal openbare laadstations mogelijk maakt. Zo krijgen ook rijders van de EQC Edition 1886 korting op de toegang tot het Europese snellaadnetwerk IONITY.