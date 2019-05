Mercedes-Benz start productie EQC

7 mei 2019 | De Mercedes-Benz ECQ is een feit. De elektrische Mercedes-Benz EQC loopt van de band in de Mercedes-Benz-fabriek in Bremen en kan per direct worden besteld. De EQC wordt daar flexibel ingepast in de lopende serieproductie. De Mercedes-Benz-EQ-modellen worden op dezelfde productielijn gebouwd als auto's met conventionele of hybride-aandrijving. De consumentenadviesprijs inclusief BTW, BPM en kosten rijklaarmaken van de nieuwe Mercedes-Benz EQC begint bij 80.995 euro. Het leasetarief bedraagt 999 euro (OSL o.b.v. 60 maanden en 10.00 km per jaar).

Digitale toepassingen zoals moderne mobiele apparaten, transportsystemen zonder bestuurder en de papierloze fabriek ondersteunen de medewerkers bij de assemblage. Ook in het tijdperk van de elektromobiliteit zijn de medewerkers bij de productie onvervangbaar. Het gebruik van 'big data' en kunstmatige intelligentie helpt bijvoorbeeld bij het anticiperend onderhoud (predictive maintenance). Daarmee werpt het feit dat het merk met de ster al vroegtijdig heeft geïnvesteerd in maximale flexibiliteit en in de high-tech-uitrusting met toekomstgerichte industrie-4.0-oplossingen, zijn vruchten af.

Het samenvoegen van de carrosserie met het onderstel, de aandrijving en de motor wordt in de automobielbouw aangeduid als huwelijk. Bij de Mercedes-Benz EQC worden hierbij de beide elektrische aandrijflijnen (eATS)in de carrosserie ingebouwd. Een belangrijke innovatie hierbij is het zogeheten accuverbindingsgcentrum. Hier vindt het tweede huwelijk plaats: de EQC's worden hier aan de hand van de gegevensdrager die op de carrosserie is aangebracht herkend als elektromodellen en voorzien van een accu. De carrosserie wordt via een hangende bevestiging getransporteerd en op een frame gezet, Draagarmen tillen de accu van onderen naar de bodem van het voertuig, Een medewerker houdt het automatische vastschroeven in de gaten.

Naast de fabriek in Bremen zal nog dit jaar ook de Duits-Chinese productie-joint-venture Beijing Benz Automotive Co. Ltd (BBAC) met de productie van de EQC beginnen voor de lokale markt in China. Net zoals bij de C-Klasse en de GLC fungeert Bremen daarbij als het kenniscentrum voor de productie van de EQC op andere locaties. BBAC maakt deel uit van het globale productienetwerk van Mercedes-Benz Cars. Andere locaties voor toekomstige Mercedes-Benz-EQ-modellen zijn de Mercedes-Benz-fabrieken in Rastatt en Sindelfingen (beide Duitsland), Tuscaloosa (USA) en Hambach (Frankrijk).

De accu's voor de EQC-productie in Bremen worden bij de volledige Daimler-dochteronderneming Accumotive in Kamenz bij Dresden geproduceerd en gedeeltelijk opgeladen aangeleverd. Deze worden in de buurt van de lopende band gereed gehouden en met transportsystemen zonder bestuurder al naar gelang de behoefte flexibel bij de lopende band aangeleverd. De lokale accuproductie is een belangrijk element bij het elektro-offensief van Mercedes-Benz Cars. Daarmee verkeert het productienetwerk in een sterke positie voor de mobiliteit van de toekomst.

In totaal zal de onderneming meer dan een miljard Euro in de wereldwijde accuproductie met elk twee fabrieken in Kamenz in Sachsen en in Stuttgart-Untertürkheim (beide in Duitsland) en elk een fabriek in Sindelfingen (Duitsland), Peking (China), Tuscaloosa (USA), Jawor (Polen) en Bangkok (Thailand) investeren. Het wereldwijde accuproductieverband van Mercedes-Benz Cars zal in de toekomst bestaan uit negen fabrieken op drie continenten.

De EQC is de voorbode van de nieuwe elektro-aandrijvingsgeneratie bij Mercedes-Benz. Het totale vermogen van de EQC bedraagt 300 kW (408 pk). Elk een elektromotor aan de voor- en achteras zetten elektrische naar mechanische energie om en bieden een indrukwekkend koppel van 760 Nm. De intelligente bedrijfsstrategie van de aandrijvingscomponenten stelt het vermogen te allen tijde daar ter beschikking waar deze, afhankelijk van de rijsituatie, nodig is, efficiënt en nagenoeg geluidloos. De volledig variabele 4MATIC-vierwielaandrijving verbetert de rijstabiliteit, vooral bij lastige wegcondities. Hij verdeelt de kracht traploos en zorgt voor meer veiligheid, rijplezier en een grotere actieradius. De lithium-ion-hoog-voltage-accu van de EQC is de centrale energieopslag voor de elektrische aandrijving en overtuigt met een hoge vermogensdichtheid met een bruikbare energiewaarde van 80 kWh (NEDC)

In principe kan de EQC thuis aan een stopcontact worden opgeladen. Met een wallbox kan het laden tot drie keer sneller gaan dan via een gewoon stopcontact. Samen met ENGIE biedt Mercedes-Benz in de Benelux een eenvoudige en snelle montage van EVbox-laadpunten voor thuis aan. Dit betreft een intelligent laadstation van de nieuwste generatie (Elvi) met een maximaal vermogen van 22kW.

De EQC is standaard voorzien van omvangrijke digitale diensten die zorgeloos elektrisch rijden en opladen mogelijk maken. Dankzij de voor de EQC geoptimaliseerde navigatie kunnen Mercedes-Benz-klanten eenvoudig laadstations vinden en krijgen via Mercedes me Charge in verschillende landen eenvoudig toegang tot laadpalen van tal van aanbieders. Mercedes me Charge maakt ook de toegang tot de snellaadstations van het pan-Europese snellaadnet van IONITY mogelijk. De korte oplaadtijden zorgen vooral bij lange afstanden voor een aangename reis via de hoofdverkeersaders in Europa.