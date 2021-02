Mercedes-Benz EQC krijgt nieuwe uitvoeringen

24 februari 2021 | Mercedes-EQ breidt het gamma van de EQC uit. De EQC 400 4MATIC is nu leverbaar in een basisuitvoering die in heel Europa identiek is geconfigureerd. De Business Solution-variant van dit model heeft bovendien een standaarduitrusting die specifiek is afgestemd op de wensen van de zakelijke rijder. De consumentenadviesprijs (inclusief BTW en kosten rijklaarmaken) van de EQC 400 4MATIC begint bij 68.095 euro voor de EQC 400 4MATIC Business Solution. De eveneens nieuwe EQC 400 4MATIC AMG Line verraadt al op het eerste gezicht de dynamiek van zijn elektrische krachtbron. Dit model rondt het gamma naar boven toe af.

De sportversie is onder meer voorzien van het AMG Line exterieur en interieur. Hij is dan ook herkenbaar aan de kenmerkende AMG Black Panel-grille in twinblade-design. Highlights in het interieur zijn de sportstoelen met AMG-dessin en stoelbekleding in lederlook ARTICO/microvezel met siernaden in middengrijs. Ook de EQC 400 4MATIC AMG Line is er in Business Solution-uitvoering. De consumentenadviesprijs (inclusief BTW en kosten rijklaarmaken) begint bij 74.095 euro voor de EQC 400 4MATIC Business Solution AMG. Beide modellen kunnen vanaf nu worden besteld en staan vanaf mei bij de dealer. Net als alle andere EQC-varianten zijn de nieuwe modellen standaard voorzien van een 11 kW-boordlader.

Het AMG Line exterieur voor de EQC 400 4MATIC AMG Line omvat de kenmerkende AMG-Black Panel-grille in twinblade-design met rand in hoogglanzend zwart, een speciale AMG-voorskirt in jet wing-design met luchtinlaten die zijn voorzien van sierelementen in chroom en inzetstukken in hoogglanzend zwart plus zichtbare en functionele AIR CURTAINS, 19 inch aerodynamisch geoptimaliseerde vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, tantalgrijs en glansgedraaid, een brede AMG-achterskirt met zichtbare met zichtbare, niet-functionele luchtinlaten, een diffusor-inzetstuk in zwart en sierelement in chroom plus buitenspiegels in carrosseriekleur.

Het AMG Line interieur onderscheidt zich met een multifunctioneel sportstuur in nappaleder met afgevlakte onderzijde en geperforeerd greepgedeelte, sportstoelen met bekleding in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA met siernaden in middengrijs. Het dashboard is uitgevoerd in nappalederlook, de bovenkant van de portieren heeft een fijne oppervlaktestructuur in zwart en siernaden in roségoud of middengrijs. De portierpanelen zijn zwart met siernaden in zwart op het middendeel en siernaden in middengrijs op de armleuning. Het interieur is verder voorzien van sierdelen in aluminiumlook; AMG-sportpedalen van geborsteld rvs met rubbernoppen in zwart, AMG-vloermatten en doorpins in chroom.

Tot de standaarduitrusting van de EQC 400 4MATIC behoren de EASY PACK-bagageafdekking, TIREFIT, het spiegelpakket, het parkeerpakket met achteruitrijcamera, de remote- en uitgebreide laadservices Premium, het antidiefstalpakket URBAN GUARD Plus en stoelverwarming.

EQC 400 4MATIC AMG Line is bovendien standaard uitgerust met het interieurverlichtingspakket, het zitcomfortpakket, donkergetint glas, het Advanced sound system en de sfeerverlichting.

